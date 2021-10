Rei: El motor del West Coast

Crédito fotos: Fabián Uset

“La verdad que no sé qué se siente tener a 500 personas mirándote y cantando tu canción así que estoy tranquilo porque no tengo esa necesidad como mis colegas. Pero sí me sobran ganas de estar en un escenario”, confiesa Julián Reinenger, mejor conocido como Rei, cantante y parte de la nueva generación de músicos argentinos que nacieron en pandemia y que destacan en los escenarios digitales como YouTube y Spotify.

Tiene 23 años, es de Morón, Provincia de Buenos Aires, y videollamada mediante un viernes por la tarde se hizo un lugar para conversar con Latin Power: “Justo le estaba hablando a Leo (Belizan, también manager de Cazzu) y le pedí que avancemos la producción musical del tema nuevo, enviárselo a la persona que va a hacer el video y ya pactar el videoclip”. La pandemia empujó a gran parte del mundo a modificar la vida como la conocíamos, y a los músicos en particular a posponer lanzamientos, shows y otras cuestiones relacionadas a la presencialidad, pero a Rei lo ayudó: “Si las cosas que me pasaron se daban en un contexto normal no hubiese tenido el tiempo de prepararme correctamente”.

Rei es consciente de su presente y la exposición que tiene en la actualidad. Su explosión se dio en pandemia cuando en agosto del 2020 lanzó “Pininfarina Remix”, su mayor éxito junto a “Mente Gitana”. No lo marean los casi 2 millones de oyentes por mes que tiene en Spotify ni lo vuelve loco el “pegarla” porque cree que las cosas que le sucedieron se dieron así por algo: “Tuve que aprender a apreciar que esto que me tocó de esta forma y me lo tomo tranquilo. No soy una persona que se haga mucho problema por las cosas”. Todo fue paso a paso y piensa en grande para lo que viene. Ya está preparando un nuevo Mixtape que al cierre de esta edición todavía no tiene fecha, pero se anunciaría para cuando el primer número de Latin Power esté en la calle. Rei es parte de la generación de músicos y cantantes que suena en varios mercados del mundo y cada tema nuevo se escucha por millones.

¿Cómo estás viviendo la pandemia y cómo afecta a tu trabajo?

Bien, no me vuelvo loco y hasta me dio tiempo para stockearme de canciones, armar un equipo de trabajo y conocer más personas del mundo de la música. En cambio, si todo esto que me está pasando se daba fuera de la pandemia, pegaba”Pininfarina” y “Mente gitana”, y al otro día tenía que hacer algunos shows. No iba a estar preparado emocionalmente ni con mi equipo de trabajo, no iba a tener DJ, no iba a tener más canciones para tocar en los shows. Entonces, en un punto pienso que me sirvió poder estar dando el salto en pandemia. Ahora me siento re preparado y cuando todo mejore y empiecen a hacerse shows de nuevo voy a estar recontra listo.

¿Y cómo impactó personalmente? Me refiero a la exposición. No fue un impacto en la calle, en los shows, pero seguro se sintió más en redes sociales.

Dentro de todo fue bastante tranquilo porque las redes sociales las venía manejando desde un año antesde que explote todo. Estaba metiéndome todos los días y sentía la presión. Más allá de que no tenía tantos seguidores, me lo tomaba a pecho. Después tuve que seguir laburando y, obviamente, es más gente la que te habla, es más gente la que te sigue, te comenta, la que te dice cosas, pero me lo tomo tranquilo. Como en el mundo real todo sigue igual, sigo teniendo las mismas amistades y viviendo en el mismo lugar, no fue un gran cambio. Por ahí si yo estaría de la nada viajando, yendo a tocar allá, acá, durmiendo un día en un hotel en Misiones y ahí sería como todo mucho más sensitivo, palpable.

¿Tenés ganas de hacer shows?

Quiero ver cómo es. Mi duda más que nada es que quiero sentirlo tipo “quiero tocar”. Qué flash no saber qué es. Los pibes, todos mis colegas que ya están hace mucho tiempo, ya saben lo que es hacer shows, viajar, tocar, la adrenalina de la gente. Ahora tienen como una abstinencia, ojo. Yo no la conozco y tengo muchas ganas de estar en un escenario, pero no lo sufro tanto. Creo que lo deben sufrir más mis colegas que yo.

¿Te imaginas qué te pondrías en el primer show, ¿no?

Sí, me re imagino. Creo que mi primer show, ya lo pensé, iría con la chaqueta de “Pininfarina” y con este piluso/pescador que es el de “Mente Gitana”.

Crédito fotos: Fabián Uset

Mientras conversa con Latin Power, es evidente que está en algún lugar de su casa que da a la calle, quizá el patio, y ve pasar gente de su barrio porque así lo demuestran sus gestos, con mucho disimulo, para avisar que está ocupado. Siempre simpático. Con el correr de los minutos, se va soltando. Él mismo reconoce que sigue siendo un pibe de barrio.

Se crió entre Morón y Castelar, donde vive su abuelo Luis y quien lo inició en el camino de la música: “Lo tengo tatuado”, dice entusiasmado mientras muestra el antebrazo derecho donde parece leerse un “Luis” en un tatuaje estilo tradicional que apenas se distingue videollamada mediante. Sobre sus inicios en la música, Rei se siente orgulloso de sus inicios: “Mi abuelo es músico desde chico, daba clases en las escuelas, fue al conservatorio e hizo sus discos. Siempre musiquero Luis. Y como casi me crié en su casa, me metía a su estudio, una habitación arriba, y le agarraba el piano y flasheaba”. Desde los Nocheros hasta el Chaqueño Palavecino, Rei aprendió a cantar desde los 10 años gracias a la insistencia de su abuelo: “Metimos 5 o 6 showcitos ahí en una peña, así que esto viene desde esa época”.

De todo este camino que iniciaste hace más de dos años, ¿podés destacar algún momento que fue bisagra en tu carrera?

Sí, claro. Me acuerdo que estaba en el centro de Morón con mi hermana y mi sobrina, estábamos comprando en un puestito de la calle no sé qué cosa. Resulta que en uno de esos puestitos había un amigo mío del barrio y me estaba felicitando por “Pininfarina”, que recién había salido. Me decía: “amigo, que buen tema que sacaste, te felicito”. De la nada, mientras estaba hablando con él me llega una notificación. “Neo Pistea: hermano te felicito, felicitaciones por Pininfarina, qué temón. Vamos a hacerlo mundial, quiero sumarme al remix”. Yo miraba el mensaje y miraba a mi amigo. El chabón me estaba felicitando por Pininfarina y yo recibiendo un mensaje de Neo queriéndose sumar al Remix. “Amigo, me acaba de hablar Neo, chau”. Me tuve que ir porque no lo podía creer. La fui a buscar a mi hermana, “me habló Neo para sumarse al remix”. Y desde ahí como que fue una locura, un viaje de ida. A los 10 días yo estaba en mi casa, en mi cama acostado, encerrado. Pum, me cae una notificación “Duki te mencionó en su historia”. Voy a los mensajes y tenía uno del Duko: “cabrón te felicito, que buenas variaciones. Me encanta el tema”. Al otro día también lo compartió. Cuando lo compartió por tercera vez le dije “amigo, sumate al remix, te invito al remix” y me contestó: “De una, lo re endiablamos”. Se vino para el oeste, grabó acá en el estudio en donde yo creé todas mis canciones, lo de Danilo Montana (productor de Rei). Eso también es re valioso, re cheto que el Duko se venga a tu barrio a grabar tu remix, no tiene precio. De ahí como que fue un viaje de ida. Punto y aparte para mi carrera.

¿Crees que estamos en un momento inigualable por el estado colaborativo de la música argentina y latina?

Están re en esa los pibes. De hecho, lo que hicieron conmigo Neo y Duki básicamente fue eso. Los dos artistas más importantes del país me dijeron a mí, que yo no era nadie en ese momento, “vamos a hacer el remix de Pininfarina” y lo hicimos. Y después de eso lo mismo, pude colaborar con Neo y Cazzu, que también son los mejores. No tiene sentido para mí, es muy loco, muy nuevo. Si yo creo que sí, es un momento en el que están todos re colaborando y donde se abrió una puerta de darle el lugar a otros artistas nuevos, que de hecho ellos siempre lo hicieron, siempre. El contexto ayuda también: está explotando la industria de la música en la región. Todos los días un artista nuevo, todos los días aparece un talento, todos los días hay música. Es como que también uno se ve obligado a retroalimentarse de todo eso y está re bueno.

Parece que fue hace mucho pero no tiene ni un año el Remix con Duki y Neo.

Tiene 10 meses me parece. El remix salió el 29 de agosto. Yo cumplo el 30 de agosto. Dije “lo saco 4 horas antes de cumplir años”. El 29 a las 8 de la noche lo saqué, nos juntamos todos en mi casa, cenamos y después de las 12 fue mi cumpleaños. Ese día fue histórico e inolvidable.

Crédito fotos: Fabián Uset

Antes de llegar a Spotify y YouTube, Rei decidió usar como plataforma de despegue ese sentido colaborativo de la música actual para que él y sus colegas de zona oeste puedan hacer su música y llegar a todos los celulares. Armó un sello llamado 55 Records con cantantes de Castelar, Ituzaingó y Morón. “Eramos los underground que queríamos cumplir el sueño y lanzamos el sello. Teníamos como una casa donde nos juntábamos a hacer música, planeábamos algún videoclip y como que todo eso fue una previa a todo lo que me pasó después, que es de Pininfarina en adelante”, recuerda.

Como una buena parte de la generación que hoy se dedica al trap en Argentina, Rei también tuvo su época de plaza y freestyle, donde conoció a la mayoría de los que luego serían sus socios en 55 Records, y siente esa época como formativa: “Fueron etapas de aprendizaje y cada una desembocó en otra”. Pero insiste en resaltar el apoyo familiar: “Mi vieja también es super fanática de la música. Yo a los 8 años, en mi casa, estaba con el grabadorcito y tenía mis CD de El Empuje, El Original, Néstor en Bloque. Ella escuchaba Dalila. Mucha cumbia. Gracias a que mi familia fue así yo pude desembocar en esto”.

Pero del otro lado de la familia hay otra pasión: los fierros. Los autos y las motos son una parte importante de los videoclips de Rei. Son un rasgo característico que no solo tiene que ver con lo estético, sino con una historia familiar: “Para que te des una idea estuve a punto de morirme arriba de una moto. Tengo una cicatriz de 30 puntos en la panza”.

Hay mucha presencia de autos y motos en todos tus videoclips. ¿Qué hay atrás de eso?

Me crié en un contexto familiar de parte de mi viejo, él mecánico, y cuando era chico pasaba mucho tiempo ahí con él. Le pedía que me enseñe a hacer algo; lo veía y decía “cómo puede ser que sepa hacer eso”. No lo podía creer entonces insistía con el “quiero aprender”. “De a poco” me decía. Y arranqué poniendo un tornillo en los palos de madera -los que todavía se usan para el alumbrado en las calles de varios de caba y GBA- y me decía para allá se ajusta y para allá se afloja. Siempre fui re plaga en ese sentido, cuando él se iba a dormir la siesta, me metía en su taller y agarraba la soldadora, la de estaño y soldaba cosas. Siempre me gustaron los autos, ya desde los 15 que ando en moto. Es como un estilo de vida para mi, tengo mucha pasión por la música y por los fierros.

¿Y aprendiste? ¿Podés arreglar una moto o un auto vos solo?

No sé de mecánica profesional, pero si me quedo en la ruta sé adónde ir a mirar qué pasó. Corriente, nafta, si es un tema de agua o radiador. Entiendo. Claramente nunca abrí un motor a la mitad y lo armé de nuevo, pero a mi moto ahora la estoy restaurando, tengo un BR-650, una Suzuki, una moto vieja y la estoy restaurando para dejarla nueva. La desarmé toda yo eh. De hecho hice unos streams desarmándola. Mandé a pintar el cuadro, todas las piezas de negro, todos los tornillos cromados. Me encanta.

Se puede decir que el accidente que tuviste en la moto no te asusto, ¿Me querés contar cómo fue?

Tenía 17 años más o menos y andaba en un CG Titán. Hacía delivery para en una parrilla en esa época. Estaba todo el día arriba de la moto, estaba todo el día haciendo willy. Iba a los bosques de Ezeiza e iba a colgar allá, a practicar ahí. Era muy fanático y era también inconsciente. Un día venía del taller de mi viejo con mi mejor amigo, Nico. Él venía sentado atrás y yo le había cambiado el escape a mi moto. Mi amigo venía con el escape sentado atrás mío, cruzado al medio, y viste que los escapes tienen el caño de un lado y el tacho del otro. El tacho es como la parte más ancha. Él tenía el tacho de este lado, entonces yo le digo “amigo, yo voy a colgar, ¿vos podés?”. Un loco, con un chabón atrás, con un caño de escape, en la moto. “Si si” me dice, la levanto y cuando la levanto no me doy cuenta que él tenía…sabía que él tenía el escape pero no lo pensé. Cuando la levanté, el tacho hizo fuerza para su lado y se me va la moto por el peso y a 5 metros tenía un camión estacionado. Clavé el freno de atrás de la moto, yo terminé chocando de frente y mi amigo apenas un raspón en la rodilla. “Me morí”, pensé, “me rompí la cara”. Me limpié la cara, tenía un poco de sangre y cuando respiré se me cortó el aire, como cuando te pegan un pelotazo en la panza. Dije “me pinché un pulmón”. Empecé a respirar, respiré, respiré, me subí a la moto y mi amigo también y nos vamos. Llego a casa, estaba mi hermana, dolía en la zona del baso, me acosté. Me seguía doliendo la panza y cuando llega mi vieja me llevan al hospital: me tuvieron ahí desde las 6 de la tarde hasta las 12 del mediodía del otro día que venía el cirujano. Él me iba a abrir y me tenía que mirar y ver qué onda porque no se sabía. Me abrieron, me metieron en el quirófano a las 12 del mediodía y a las 2 de la tarde me sacaron. Y nada, me tuvieron que sacar el baso y hacerme un punto en el páncreas. Estuve cinco días internado, me fui a mi casa y estuve ahí unos meses en recuperación. Y de a poquito fui recuperándome y no anduve en moto como por dos años después del accidente. Volví a andar después, pero si ese día no iba al hospital me moría desangrado porque tenía una hemorragia interna. Fue como volver a nacer, básicamente. Una locura. Una advertencia que terminó con 30 puntos en la panza.

Pese al susto sigue siendo tu gran pasión, ¿no?

Obviamente. Ojo, le agarré más respeto a la moto y tomé consciencia: uso casco siempre, no ando exponiendo a otra persona llevándola atrás y haciendo willy. También dejé un poco de lado la moto y empecé a andar más en auto. Por ahí si uso la moto es para salir a pasear con un amigo y ya.

¿Estás juntando plata para comprarte algún auto en particular? ¿Cuál?

A mí me gusta todo: la moto de agua, los cuatriciclos, una camioneta. Me encanta todo, como que también aprendí mucho, me lo contagió mi viejo, a comprar y vender. No me puedo casar con nada. Si te digo cual quiero sería un Audi S3, me gusta mucho. Seguramente cuando lo tenga, al año lo vendo y me compro otro.

¿Te aburren?

No es eso, es que es tan grande el mundo de los fierros y hay tanto por conocer que voy a hacer todo. Es como la música, “¿te gusta el trap?”, “me encanta”. Hoy hice un trap, mañana hago un reggaetón y así.

Crédito fotos: Fabián Uset

El 30 de agosto Rei cumplió 24 años. No se siente famoso y se percibe como “el mismo pibe de barrio de siempre”. Asegura que tiene un montón de temas nuevos para sacar: “quiero armar una playlist, 6 o 7 canciones nuevas, que digan “naaah la rompió”, y dice que todavía no piensa en su primer disco. Sus canciones van del trap duro al trap fiestero y con “Sencilla”, su último single, sumó un reggaeton “más tropical” a sus canciones.

¿Qué soñás para los próximos meses o años de carrera?

Primero quiero dar a conocer lo último, lo más fresco de mi música y dar el siguiente paso. Por ahí ya sería, en todo sentido, colaboraciones internacionales y apuntar a otro público. Abarcar otros aspectos de la música que por ahí no los estaba haciendo. Porque mucha gente conoce a Rei haciendo trap y les encanta Rei haciendo trap, pero les quiero mostrar que puedo hacer un reggaetón y les va a encantar. Creo que a cualquier artista, en algún momento, se nos cruza por la cabeza el mutar, evolucionar y es lo que corresponde.

¿Y pensaste en irte para otros terrenos? Por ejemplo, muchos de tus colegas hacen stream.

Cada uno encuentra su área. Hay quien le gusta jugar a los jueguitos, va a streamear jugando y la va a pasar re bien. Después está el que le gusta reaccionar a canciones, está el que le gusta hacer reír a la gente. A mi lo que más me sienta y más me representa era mostrar mi lifestyle, lo que a mí me ceba, que son los fierros. Entonces, por lo que me preguntás, decidí que el stream iba a ser mi herramienta. La última vez, ahí en el taller con un amigo desarmamos mi moto y llevé las piezas a reparar, pero cuando la vuelva a armar lo voy a stremear. Y de alguna manera un poco más pro, con más cantidad de cámaras. Hasta ahora los que hice fueron con el celular en el garage de mi casa que anteriormente era mi barbería.

Ah también sos barbero.

Sí, cortaba el pelo. Soy una caja de sorpresas eh. Corto el pelo desde el 2015, que fue cuando tuve el accidente en la moto. Después de eso vino un parate y dije bueno, vamos a hacer algo, vamos a laburar. No me iba muy bien en la escuela porque también había tenido el accidente y había repetido porque falté a clases y no estaba en esa. Y la verdad que quería hacer plata, yo quería laburar. Empecé un poco a laburar con mi viejo en el tema de la mecánica y dije “quiero tener mi propio curro”. Y así empezó lo de la barbería. Desde el 2015 hasta hoy en día. Empecé a cortar en el living de mi casa, metía una sillita, venían los pibes del colegio, les cortaba. Me echaron de mi casa porque todos los días había 20 pibes. Mi familia siempre me apoyó pero en ese sentido los re entiendo y en ese momento también. Alguien quería estar tirado en el sillón mirando el techo, la tele, lo que sea y no podían porque había cinco pibes sentados todo el día escuchando música. Me dijeron “todo bien pero no, buscá un lugar”. Mis viejos separados, yo lo hacía en lo de mi viejo esto y me fui a lo de mi vieja, un año y lo mismo “andá a otro lado”. Ahí dije bueno, es el momento de abrir un local. Y ahí apareció Luis de nuevo, me dijo “por qué no te abrís la barbería en el garage de casa”. Me dio el ok y toda la plata que había juntado la invertí ahí. Revoqué las paredes, pusimos piso y hoy en día está la barbería ahí, la tengo ahí.

Te veo con tu propio reality en Discovery: barbería y autos

Me re veo. Me encantaría conducir un programa donde se reparen autos o muestren de lleno lo que pasa en los talleres. El fierrero se mete a un taller y lo que pasa ahí lo entendés porque te gustan los fierros. Comerte un asado con los pibes mientras arreglás el auto. Me juntaba el sábado al mediodía, comíamos un asado y bajábamos los autos. Eso lo mostrás y al que le gustan los fierros, flashea mal.

Llegaste a ver Enchúlame la máquina.

Re. El Dúo Mecánico, Enchúlame la máquina, toda esa vaina me mata.