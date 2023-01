The Last of Us anticipa el estreno de su adaptación y da un nuevo vistazo de su multiplayer

(HBO)

Estamos a solo 10 días del estreno de una de las series más esperadas. La adaptación de The Last of US desembarcará en HBO con su episodio estreno, bajo la atenta mirada de Playstation Studios y Naughty Dog. Basada en una de las franquicias más exitosas de la historia de los videojuegos, con una narrativa intensa, cruda y muy truculenta, la producción ya genera muchas expectativas.

Aunque todos los ojos están posados en la adaptación, la saga no deja de brindar novedades sobre sus planes futuros. En las últimas horas, entre otros datos, se conoció que la franquicia ya vendió más de 37 millones de copias con sus diferentes entregas.

La nueva imagen de arte conceptual anticipa lo que será el multiplayer

La información se reveló a través del blog de Naughty Dog donde también se mostró un nuevo vistazo de lo que va a ser la próxima experiencia multiplayer. “Con un equipo dirigido por Vinit Agarwal, Joe Pettinati y Anthony Newman, el proyecto se perfila como una experiencia nueva y fresca de nuestro estudio, pero arraigada en la pasión de Naughty Dog por ofrecer historias, personajes y jugabilidad increíbles”, anticiparon en el artículo. “Esperamos que esta nueva pieza de arte conceptual a continuación te entusiasme aún más por lo que está trabajando nuestro equipo”, agregó Neil Druckmann.

Además, en el maco de una entrevista que ofreció a The Hollywood Reporter, Druckmann disparó una catarata de rumores: “Creo que hay más historia para contar”. Por el momento no hay nada confirmado con respecto a una nueva entrega ni certezas, pero esa frase alcanzó para incentivar las expectativas alrededor de una continuación.

Nuevas imágenes de la serie basada en el popular videojuego

Un proyecto fallido

La ahora gran apuesta de HBO estuvo a punto de convertirse en una película de Sam Raimi. El talentoso director fue el responsable de la primera saga de Spiderman, pero también es uno de los maestros del horror y el suspenso. Entre sus primeros trabajos se destaca la emblemática trilogía de Evil Dead.

Aparentemente, Reimi quería enfocar su proyecto en el virus y la pandemia, creando algo similar a Guerra Mundial Z. Esto, por supuesto, nada tenía que ver con la esencia de The Last of Us, que tenía una mirada mucho más íntima, emotiva y personal. Esa narrativa condensada en una película con el foco equivocado podría haber sido un nuevo capítulo fallido en esta serie de desaciertos entre el cine y los videojuegos. Por fortuna, el proyecto se convirtió en serie y cayó en manos del talentoso Craig Mazin, sabiamente asesorado por Neil Druckmann.

