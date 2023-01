Steam Awards ya tiene a sus ganadores: Elden Ring se coronó como el mejor juego del 2022

A fines de noviembre, Steam habilitó la votación para la edición 2022 de sus premios. Durante algunos días, los usuarios de la plataforma pudieron elegir a los nominados en las diferentes categorías que se presentaron. Luego, llegaría la elección definitiva para seleccionar a cada uno de los ganadores.

En las últimas horas, la plataforma reveló cuáles fueron los títulos que se impusieron, entre todas las opciones que se lanzaron desde el 1° de diciembre del 2021. El juego del año fue Elden Ring, que -una vez más- demostró su enorme poderío y se afirmó como la propuesta más importante del 2022.

Esta victoria llega junto con un nuevo dato que se conoció. El lanzamiento de FromSoftware se convirtió en el título que más veces ganó el reconocimiento a Juego del Año: de los 324 premios que recibió, 281 fueron otorgados por críticos y 43 por el voto de la audiencia, según lo que destacó el portal GamingBolt. De esta forma, superó a The Last of Us 2, que acumuló 322 “estatuillas”.

El resto de los ganadores de los Premios Steam 2022

- Juego de RV del Año: HITMAN 3

- Con Amor y Dedicación: Cyberpunk 2077

- Mejor con Amigos: Raft

- Estilo Visual Excepcional: Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

- Jugabilidad más Innovadora: Stray

- El Mejor Juego que no Sabes Jugar: Elden Ring

22/10/2020 Personaje interpretado por Keanu Reeves en Cyberpunk 2077. POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA CD PROJEKT RED

- Mejor Banda Sonora: FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE

- Juego con una Historia Genial: God of War

- Siéntate y Relájate: LEGO Star Wars: La Saga De Skywalker

- Mejor juego portátil: DEATH STRANDING DIRECTOR’S CUT

Seguir leyendo: