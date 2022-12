Primeras impresiones de Forspoken: ideas originales y buenas intenciones con una floja ejecución

Un nuevo gameplay de Forspoken

Gamers que sigan eventos de videojuegos desde hace un par de años ya vieron mucho de Forspoken, el videojuego de Luminous Productions y Square Enix que llegará, después de varios cambios de fecha, en enero de 2023. A poco más de un mes del lanzamiento, el estudio decidió regalar a los usuarios de PlayStation 5 una extensa demo para mostrar un poco de lo que se viene y hay mucho para analizar.

El camino de Forspoken hasta aquí tuvo muchos trailers y entrevistas protagonizadas por la actriz Ella Balinksa (Los Ángeles de Charlie, Resident Evil), que encabeza esta historia que lleva a una chica común y corriente a un mundo de fantasía lleno de magia, seres poderosos y criaturas muy peligrosas. Ese material despertó todo tipo de memes en la comunidad gamer por tener líneas de diálogo que parecen parte de una parodia y algunas situaciones difíciles de defender fuera de contexto. Sin embargo, Forspoken propone algo medianamente original en el mar de títulos de mundo abierto que poblaron las tiendas de juegos en esta última década.

La demo de la nueva apuesta de Square Enix nos pone en lo que parece ser una sección temprana del juego, donde ya tenemos varios apartados desbloqueados, pero todavía tenemos mucho por aprender. La protagonista, Frey, puede utilizar dos tipos de magia diferente, con uno centrado en la naturaleza y los ataques a distancia, y otro de fuego pensado para enfrentamientos más agresivos y en cercanía. Ambos estilos cuentan con árboles llenos de hechizos para desbloquear, algunos que podemos probar en la demo si exploramos lo suficiente.

La demo de Forspoken anticipa escenarios enormes e impactantes, pero no demasiado innovadores (Foto: captura PS5)

Frey es una muchacha terrestre que queda atrapada en un conflicto muy particular en una tierra fantástica. Se trata de un tipo de historia conocida como isekai, sub-género que en Japón es extremadamente popular en distintos formatos. Las principales críticas a la estética del juego y su propuesta tienen que ver justamente con su protagonista y sus diálogos, pero lo cierto es que en la narrativa del juego tienen mucho sentido.

Frey es una neoyorquina que se convierte en la última esperanza de una tierra mágica de un día para el otro y tiene de compañero a un brazalete viviente que aporta comentarios ácidos en acento británico. Si bien sus intercambios terminan cansando al jugador bastante rápido por su alta frecuencia, no están del todo mal en el marco en el que se dan.

La demo es medianamente extensa y cuenta con una interesante porción del mapa para explorar. Esto permite que, además de cumplir los objetivos principales y avanzar con la historia, podamos resolver algunos acertijos, hacer misiones secundarias, descubrir piezas de equipo útiles y hasta sacar fotos en puntos clave de esta tierra conocida como Athia.

Si bien hay tutoriales al comenzar la demo, está claro que el combate del juego puede volverse bastante más complejo si sabemos utilizar todas y cada una de las herramientas que nos da Forspoken. Los elementos entran en juego con ciertos enemigos que son vulnerables a unos, pero no a otros, lo que obliga a cambiar el tipo de magia y estar atentos a qué hechizos usamos en cada ocasión. La demo se encuentra en la dificultad más fácil, por lo que no podemos adelantar todavía si se tratará de una experiencia desafiante o no.

Ella Balinska se pone Forspoken al hombro con un personaje que recorre tierras fantásticas en zapatillas (Foto: captura PS5)

Lamentablemente, los tutoriales no son suficientes para que podamos disfrutar de la experiencia de la mejor manera. Al presentar un sistema de combate medianamente innovador, se trata de un apartado poco intuitivo, lo que puede hacer que la demo se sienta completamente monótona y sin mucho para ofrecer.

Lo que queda claro es que Forspoken cuenta con muchos sistemas y recursos diferentes a tener en cuenta. La capa de Frey y su collar serán el equipo principal, pero sus uñas también tienen la capacidad de cambiar los atributos de su ataque, defensa y vitalidad. Lo mismo ocurre con los distintos estilos de magia, sus hechizos desbloqueables y posiblemente más apartados que se van a habilitar en el juego completo. Esto promete una interesante variedad en la jugabilidad para que cada player arme un estilo que se ajuste mejor a su manera de jugar, algo fundamental en un título con tantas posibilidades.

Al mismo tiempo, Forspoken cuenta con algunos de los vicios que ya vimos hasta el hartazgo en otros videojuegos de mundo abierto. Es difícil sacar conclusiones desde la demo porque lo único que casi no dice presente es la trama del juego. Hay elementos que parecen estar ahí simplemente porque eso es lo que hacen los títulos de este género y que, por lo menos en la demo, se sienten genéricos y sin conexión con el resto de la acción. Por ejemplo, hay cofres desperdigados por el mapa, algunos de los cuales podemos abrir únicamente después de derrotar a un grupo de enemigos que lo custodia, pero para abrirlo debemos resolver un acertijo del estilo de cañerías interconectadas que ya desentonaba en Marvel’s Spider-Man hace cuatro años y desentona mucho más ahora.

Este tipo de puzle en 2023 es sinónimo de subestimar al público (Foto: captura PS5)

La exploración por el mapa es otro apartado que no terminó de convencerme. La manera principal de desplazarnos es una habilidad estilo parkour en la que mantenemos apretado botón círculo y Frey supera todo tipo de obstáculos sin esfuerzo, al mejor estilo Spider-Man o Assassin’s Creed. Sin embargo, la demo del juego nos da para explorar largos paisajes donde predomina la llanura y algunas montañas difíciles de escalar con este hechizo.

Más adelante se puede desbloquear una mejora que permite hacer más saltos en alto, pero no termina de quedar claro cuál es la mejor manera de recorrer el mapa de Forspoken, algo que recuerda un poco al reciente Sonic Frontiers. De cualquier manera, el fast travel está presente en estructuras que permiten descubrir nuevos puntos de interés, lo que hace más dinámico el movimiento cuando quedamos atrapados en alguna zona difícil de superar.

El agua no es un obstáculo para la protagonista, pero en la demo tampoco muestra efectos visuales de última generación (Foto: captura PS5)

La demo de Forspoken nos anticipa interesantes elementos del juego que llega en menos de un mes, pero también nos muestra varias de sus falencias. Si bien el combate parece interesante y con muchas posibilidades por desbloquear, no termina de quedar claro en este segmento del juego. La exploración del mundo abierto, por su parte, se siente forzada, y algunas mecánicas parecen ajenas a la propuesta del título. Puede que la historia de Forspoken sirva de tejido conectivo y haga que estos elementos se sientan más orgánicos y con un propósito mejor definido, pero por ahora se siente más como una obligación del género que como una herramienta para avanzar en la experiencia.

Luminous Productions y Square Enix se van a meter en el terreno de las aventuras de mundo abierto después de una década llena de exponentes casi insuperables, lo que plantea un desafío muy particular. Su mayor fortaleza es una historia fresca y diferente a cargo de un equipo de guionistas que incluye a Gary Whitta (The Walking Dead: The Game) y Amy Henning (saga Uncharted), pero también es el apartado que más controversia – y repercusión – generó hasta ahora. Habrá que esperar a la versión completa de Forspoken, con fecha de lanzamiento para el 23 de enero próximo, para saber si se trata de un título a tener en cuenta u otra experiencia genérica que falla desde el inicio al no encontrar una identidad propia.

