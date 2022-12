The Game Awards 2022: todos los ganadores de los premios a lo mejor de los videojuegos

Más de 30 categorías para premiar a los exponentes más destacados del mundo de los videojuegos y los esports, y decenas de adelantos que se lanzarán en los próximos años. Eso es lo que dejó una nueva edición de The Game Awards, que marcó el rumbo de lo que vendrá para la industria y reconoció a las mejores propuestas de los últimos doce meses.

El misterioso posteo de Kojima en Twitter: ¿cuál es la relación que tiene con The Game Awards? El desarrollador de Kojima Productions comenzó a publicar crípticos mensajes que parecerían hablar de la secuela de Death Stranding. VER NOTA

Este es el listado completo de ganadores:

MEJOR JUEGO MOBILE:

The Game Awards 2022: un show más corto y más de 30 anticipos de nuevos videojuegos Geoff Keighley, responsable de llevar adelante la ceremonia, reveló algunos detalles de la próxima edición VER NOTA

Marvel Snap

MEJOR JUEGO DE PELEA:

God of War Ragnarök sufre de un ataque de “review bombing” por una ola masiva de trolls A pesar de mantener un puntaje casi perfecto por parte de la crítica, la secuela de God of War (2018) ha sido defenestrada por “jugadores descontentos” VER NOTA

Multiversus

Multiversus se coronó como el mejor juego de pelea

Te puede interesar:

MEJOR ESPORT:

VALORANT

MEJOR ATLETA DE ESPORTS:

Yay

MEJOR EQUIPO DE ESPORTS:

Loud

MEJOR COACH DE ESPORTS:

BZKA

MEJOR EVENTO DE ESPORTS:

Worlds 2022

SAN FRANCISCO, CALIFORNIA - NOVEMBER 05: DRX celebrates victory onstage with a trophy lift at the League of Legends World Championship Finals on November 5, 2022 in San Francisco, CA. (Photo by Marv Watson/Riot Games)

Te puede interesar:

MEJOR JUEGO FAMILIAR:

Kirby and the forgotten land

MEJOR PERFORMANCE:

Christopher Judge, God of War Ragnarök

MEJOR DEBUT INDIE:

Stray

Te puede interesar:

MEJOR ADAPTACIÓN:

Arcane

MEJOR NARRATIVA:

God of War Rangarök

MEJOR DIRECCIÓN DE ARTE:

Elden Ring

MEJOR JUEGO DE REALIDAD VIRTUAL:

Moss: Book II

MEJOR JUEGO DE ESTRATEGIA:

Mario + Rabbids Sparks of Hope

MEJOR SOPORTE DE LA COMUNIDAD:

Final Fantasy XIV

SCREENSHOT - El gran árbol mágico de "Elden Ring", un videojuego en el que los jugadores y las jugadoras tienen que descubrir en buena medida por sí mismos cómo avanzar. Foto: Bandai Namco/dpa - ATENCIÓN: Sólo para uso editorial con el texto adjunto y mencionando el crédito completo

JUEGO CON IMPACTO:

As dusk falls

MEJOR JUEGO DE DEPORTES/CARRERAS:

Gran Turismo 7

MEJOR JUEGO MULTIPLAYER:

Splatoon 3

MEJOR DISEÑO DE AUDIO:

God of War Raganrök

CREADOR DE CONTENIDO:

Ludwig

JUEGO MÁS ANTICIPADO:

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

MEJOR JUEGO DE ACCIÓN:

Bayonetta 3

MEJOR MÚSICA:

God of War Ragnarök

MEJOR INNOVACIÓN EN ACCESIBILIDAD:

God of War Ragnarök

MEJOR JUEGO DE ROL:

Elden Ring

PLAYERS VOICE:

Genshin Impact

MEJOR JUEGO INDEPENDIENTE:

Stray

MEJOR JUEGO DE ACCIÓN/AVENTURA:

God of War Ragnarök

MEJOR JUEGO ACTUAL:

Final Fantasy XIV

MEJOR DIRECCIÓN:

Elden Ring

JUEGO DEL AÑO:

Elden Ring

Seguir leyendo: