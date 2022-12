Under the Waves, un proyecto que busca explorar la profundidad del mar y expresar el dolor humano

Quantic Dream es una compañía que se caracteriza por publicar videojuegos con una carga emotiva muy fuerte. Si hacemos un repaso de su historial, encontraremos propuestas destacadas que resonaron en la industria como Heavy Rain, Beyond: Two Souls o Detroit: Become Human.

Esta compañía de capitales franceses decidió aprovechar su prestigio para darle su voto de confianza a Parallel Studio, una desarrolladora independiente procedente del mismo país con un potencial impresionante. Juntas, estas dos unidades se asociaron a Surfrider Foundation Europe con el propósito de emitir un mensaje ecológico sobre las acciones sustentables necesarias para cuidar y conservar el estado de los océanos.

En el marco de la Gamescom celebrada este año, se pudo ver un primer tráiler de este prometedor proyecto, cuyo lanzamiento está programado para 2023 en Xbox One y Series, PlayStation 4 y 5 y PC. Recientemente, tuvimos la oportunidad de sumergirnos en un primer contacto directo con la demo de Under the Waves.

Under the Waves es una poética y conmovedora aventura submarina que te invita a explorar las profundidades de North Sea. Su ambientación es una mezcla entre elementos de la década de los ‘70 y muchos guiños tecnofuturistas. Los gamers tendrán que ponerse en la piel de Stan, un buceador profesional vinculado a una empresa petrolera que tiene la labor de sumergirse en las capas más profundas del mar.

Los jugadores podrán experimentar el aislamiento y otros acontecimientos que pondrán a prueba su cordura. En la sesión de juego pudimos conocer a fondo un prólogo del juego, en el que también se aprenden los movimientos y mecánicas que serán útiles para el resto de la aventura.

Si bien este título aún está en desarrollo, lo poco que pudimos vislumbrar es que se trata de un videojuego que cada fotograma podría ser digno de convertirse en un cuadro. La forma en la que está ilustrado y animado ese mundo subacuático es asombrosa. En conjunto con una música y edición sonora espectacular, redondean en una experiencia de lujo. En lo que respecta a Stan, este ha sido creado a partir de herramientas creativas como la flamante captura de movimiento y actuaciones de voz sobresalientes. Además, se encuentra localizado en múltiples idiomas, incluyendo textos en español.

La narrativa que envuelve a Under the Waves es otro punto destacado en esta travesía. Todos los mensajes están destinados a concientizarnos acerca de lo importante que es llevar a cabo acciones para preservar los océanos y los ecosistemas que se desarrollan en ellos. La carta de amor de Quantic Dream y Parallel Studio se extiende más allá del gaming, ya que han realizado donaciones muy importantes para financiar campañas de Surfrider Foundation Europe y, con ello, generar más impacto.

Por estas y muchas razones más, Under the Waves es uno de los títulos promesa de 2023, que además de entretener a la audiencia con mecánicas interesantes, está respaldado por una causa solidaria que solo puede lograrse si todos los seres humanos trabajamos juntos. A través de esta propuesta, una vez más el gaming vuelve a ser un medio para llegar y comunicar un mensaje relevante a un público cada vez más masivo.

