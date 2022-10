Los tenés que jugar: 5 juegos de terror que no pueden faltar en la noche de Halloween

Outlast

En Halloween lo que no puede faltar es el terror y qué mejor manera de pasarlo con videojuegos que dejen a los jugadores con el corazón en la boca. Pero más allá de los títulos legendarios, como las franquicias de Silent Hill y Resident Evil, existen una serie de historias que tienen que ser experimentadas por todos los gamers alguna vez en la vida. ¿Cuáles son nuestros recomendados?

¿Qué juegos de terror tenés que jugar en Halloween?

Layers of Fear (2016)

Si bien las opiniones están divididas, el primer Layers of Fear es el videojuego que puso en el mapa a Bloober Team y logró que Konami les de una oportunidad para trabajar en la franquicia de Silent Hill.

Layers Of Fear (Ps4)

Aunque la experiencia no tiene la intención de salir del molde de los juegos de terror, esto no es necesariamente malo (especialmente si los jugadores o jugadoras no son adeptos a este género). Layers of Fear sigue la historia de un protagonista que trabaja como artista y que regresa a su estudio para completar su obra maestra. Pero el ambiente claustrofóbico de la casona gótica esconde un tenebroso secreto, el cual se develará solo a través del ingenio de los usuarios.

Claro que en cada rincón hay jumpscares que actúan como la frutilla del postre de una perturbadora historia de terror, pero el trayecto para descubrir qué sucede en la mansión logra su objetivo: hacer dudar al jugador de todo lo que ve y de la realidad que le pinta un protagonista completamente alienado.

Outlast (2014)

El juego del estudio independiente de Red Barrels se ganó el mote de mejor juego de terror durante varios años seguidos gracias a su tensa atmósfera, apartado sonoro y diseño de niveles que lo convierten en un laberinto que no muchos se atreven a cruzar. La experiencia dura ocho horas que son suficientes para dejar a los usuarios completamente estresados y queriendo abandonar por un rato la tecnología.

Los jugadores y jugadoras tomarán el rol en primera persona de Miles Upshur, un periodista de investigación que decide navegar los pasillos del hospital psiquiátrico de Leadville (Colorado) para denunciar el estado del lugar. Según los rumores, el espacio ha sido invadido por pacientes enloquecidos por las ansias de sangre y que harán lo que tengan a su poder por satisfacer sus “necesidades” homicidas. Y aunque la idea de Miles no suena muy buena de un principio, la cosa se pone peor: se encierra en el lugar con una videograbadora y una no muy confiable linterna. ¿Cómo puede sobrevivir mientras busca los documentos que necesita?

Phasmophobia (2020)

Es posible que la experiencia de Kinetic Games haya conseguido un status de leyenda por haber sido el lugar de catarsis de muchas personas durante la pandemia. La realidad es que la experiencia independiente, creada en principio por un solo desarrollador, comenzó a tomar forma con múltiples actualizaciones que escucharon a sus jugadores fieles y logró captar la esencia de lo terrorífico que es el hobby de “cazafantasmas”.

Phasmophobia

En Phasmophobia, no hay que eliminar entidades, sino identificarlas antes de perder la cordura con todas sus expresiones sobrenaturales. Para ello, un equipo de varios jugadores deberá dividirse distintas herramientas de detección que les brindarán pistas para entender con qué se están enfrentando. Claro que eso no facilita la tarea: mientras las criaturas del más allá se acercan, buscarán asesinar a los investigadores a sangre fría. ¿Cuál es la mejor herramienta para enfrentarse a las entidades paranormales? El manual de herramientas y un preciado tutorial, que es lo único que está del lado de los jugadores cuando todo lo demás falla.

Dead Space (2008)

Con una remake con fecha para el 27 de enero del año que viene, el primer Dead Space marcó la combinación perfecta entre el terror espacial, el gore y la acción. Este equilibrio es algo que no pudo replicar con exactitud en el resto de sus entregas, aunque por suerte para Visceral Games, tampoco bajó demasiado la calidad.

Dead Space

Pero para quienes experimentaron el primer título durante su lanzamiento, conocen lo que se siente al encarnar a Isaac Clarke, un ingeniero que llega a la nave USG Ishimura para responder un llamado de auxilio de su novia Nicole. El silencio de los escenarios aumenta la tensión cuando se comienzan a encontrar explosiones de sangre y se enfrenta sorpresivamente al primer Necromorph, una especie de monstruosos mutantes que disfrutan de cazar humanos con las mejores técnicas de sigilo.

MADiSON (2022)

La experiencia indie nacional de Bloodious Games logró aprovechar todo lo que da miedo de la cultura pop. Inspirado por la franquicia de Silent Hill, MADiSON sigue la historia de Luca, un adolescente que queda atrapado en medio de un ritual satánico. En un principio, el muchacho despierta en su habitación a oscuras, mientras escucha a su padre enloquecer fuera de la puerta mientras le grita enfurecido. En búsqueda de un escape, Luca se da cuenta de lo peor: está encerrado en la casa y un demonio quiere utilizarlo como títere para sus fines siniestros.

Madison

A través de una cámara que le regalaron en su 16° cumpleaños, aprenderá que la herramienta no solo le pertenecía a un asesino serial, sino que le puede mostrar piezas del mundo de los muertos para resolver el misterio que lo encierra en los escenarios. La experiencia de MADiSon fue reconocida como “El juego más tenebroso de todos los tiempos” por el proyecto de “La Ciencia de lo que asusta” de la organización Broadband Choices, que se está llevando a cabo desde el 2020. Entre todos las experiencias que lo comparó, se encontraron Outlast 2, Five Nights At Freddy’s 4, Visage y Alien: Isolation.

