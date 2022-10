The Witcher Remake: CD Projekt Red reveló de qué se trata su misterioso proyecto “Canis Majoris”

“Queremos hacer esto bien, así que por favor, sean pacientes hasta que podamos mostrar más detalles”, escribió CD Projekt Red en un tuit donde reveló una noticia inesperada: The Witcher está en vías de consolidar su versión remake. El título, que salió originalmente en el 2007, será reversionado en Unreal Engine 5 para marcar presencia en la nueva generación de consolas.

Esto es parte de la agenda que CD Projekt Red reveló a principio de mes, en el cual se describió el proyecto “Canis Majoris” como parte del universo de The Witcher. En su comunicado, el estudio polaco había descripto que esta iniciativa particular estaba separada de una “nueva franquicia” que comenzaría con el Proyecto Polaris, pero que sí se trataba de un juego completo de la franquicia de Geralt of Rivia.

“The Witcher es donde todo empezó para nosotros, para CD Projekt Red. Fue el primer juego que hicimos y fue un gran momento en ese entonces. Regresamos a ese lugar y realizar una remake para la siguiente generación de gamers se siente igual de grande o aún más”, describió Adam Baodwski, CEO del estudio.

"Estamos emocionados de revelar que, junto a Fool's Theory, estamos trabajando en la remake de The Witcher usando Unreal Engine 5 (bajo el nombre código de Canis Majoris). Queremos hacer esto bien, así que por favor sean pacientes; es posible que pase un tiempo hasta que podamos revelar más detalles", dice el posteo oficial.

Esta remake estará a cargo de Fool’s Theory, un estudio independiente que cuenta con casi 60 desarrolladores y desarrolladoras. En su portfolio de trabajo se incluyen colaboraciones con notables juegos AAA como Baldur’s Gate 3, Divinity: Original Sin 2, Hellblade: Senua’s Sacrifice y Outriders.

Acorde con el comunicado de prensa, “The Witcher Remake” será un juego completamente reimaginado pero bajo la supervisión del estudio polaco. Fool’s Theory describió esta nueva propuesta “next gen” como pieza fundamental para el inicio de una nueva trilogía que comenzaría con The Witcher 4.

