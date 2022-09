Call of Duty: Modern Warfare 2: pros y contras del juego que revela sus primeros detalles

Foto: Call of Duty

Es una costumbre de cada año llenar nuestros cargadores unos meses antes del lanzamiento de una nueva entrega de Call of Duty y este 2022, por supuesto, no fue la excepción. Durante el fin de semana se presentó la primera Beta de Modern Warfare 2, una nueva entrega que llegará el 28 de octubre de la mano de Infinity Ward.

Aunque todavía falta un tiempo para encontrarnos con la versión completa y definitiva, gracias a la prueba puedo contarles detalles de cómo fue este primer contacto con el contenido. Antes de adentrarnos en el desarrollo puedo adelantarles que me dejó sabores encontrados.

Las demos que nos brinda la franquicia antes de su lanzamiento están enfocadas 100% a su modalidad multiplayer, por lo que si no sos un experimentado en el tema, es el momento donde tenés que dejar tu ego de lado y adentrarte en esas partidas donde serias el jugador que nadie quiere tener en su equipo. Sin embargo, a medida que comiences a jugar diferentes rondas, irás ganando experiencia y adentrándote en el frenetismo continuo que nos ofrece este estilo de juego.

A disposición durante la beta tendremos varios modos de juego y aquí tal vez radica mi primer reclamo que no es hacia los desarrolladores, pero si a los jugadores. Podremos optar por modalidad “Buscar y Destruir”, “Rescate de Prisioneros” y “Nocaut”, pero al parecer los objetivos no son demasiado atractivos para los players que insisten en buscar a sus rivales para eliminarlos y terminar la partida, lo que lo vuelve una decepción.

Por suerte, sigue disponible la fiel “Partida Rápida” con sus clásicas modalidades “Duelo por Equipos” y “Dominio” donde creo que la mayoría de nosotros se siente cómodo. Y sin olvidar mencionar una nueva modalidad llamada “Foso en Tercera Persona”, donde jugaras DPE, Dominio o Punto Caliente, pero en tercera persona.

En cuanto a cambios que disfrutaremos en el desarrollo de la partida, el más significativo es el avance dentro del sistema de “ventajas” y ahora podremos elegir 4 diferentes. Dos de ellas estarán activas desde el comienzo, pero a medida que avance el match estos se irán desbloqueando cada cuatro minutos. Jugar bien será otro factor fundamental para desbloquear las ventajas, ya que cada 10 puntos iremos reduciendo el tiempo para la siguiente y esto radica en una diferencia interesante dependiendo como afecten estas ventajas a nuestro desempeño en combate.

Y en este punto volvemos al comienzo donde hablamos sobre la frustración de los nuevos jugadores. Aquellos experimentados seguirán jugando mejor y desbloquearan las ventajas aún más rápido que quienes estén iniciando. Pero la practica hace al maestro y solo jugando una y otra vez vas a poder comprender y sentirte cómodo con la amplia variedad de armas y accesorios que nos ofrece Modern Warfare 2 a la hora de personalizar nuestro equipo.

También pudimos probar algunos mapas como Valderas Museum, Farm 18, Mercado Las Almas y Breenbergh Hotel. Cada uno de ellos se encuentran perfectamente diseñados, algunos con secciones de recorridos cortos para poder aprovechar al máximo la escopeta y otros con pasillos abiertos que serán los conectores entre ambas zonas del mapa y funcionaran como punto central si se quiere dominar la zona. Mi preferido fue el ubicado en México, Las Almas, con su pasillo largo rodeado de mercados, diferentes zonas separadas por amplios portones que funcionan muy bien como refugio, segundos niveles que nos permiten una visibilidad ampliada en diferentes secciones y algunos autos que da placer destruir al comienzo de la partida.

Call of Duty, por otro lado, continúa realizando un excelente trabajo cuando hablamos de efectos sonoros y visuales. Jugarlo con auriculares podría decirse que es casi obligatorio para poder tener una información extra a la visual y detectar con mayor exactitud por dónde vienen los enemigos. Si a esto le añadimos el sonido de todos los impactos y disparos, sumado al increíble detalle de partículas en medio de una batalla, es realmente impresionante.

Pero no todas son flores para Modern Warfare 2. Mi desilusión vino desde su apartado gráfico. Con esto no estoy diciendo que lo que vi en esta demo carece de calidad, pero luego de ver lo que tienen preparado para ofrecernos en su modo historia, siento que en el multiplayer sigue estando un poco estancado. Como opinión personal, no note casi diferencia con su anterior juego que también pude probar en PlayStation 5 y realmente me sentí un poco decepcionado.

Superada esa sensación, es una experiencia que disfrute muchísimo. Los servidores gozan de una estabilidad increíble y las partidas se desarrollan de una forma continua que podés arrastrar tu frustración de derrota al siguiente match para poder seguir progresando. Sin dudas esta beta es un buen comienzo, pero nos reservaremos la opinión para poder tener una conclusión final el día de su lanzamiento.

