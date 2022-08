Epic Games Store cierra agosto regalando el indie Ring of Pain y un DLC exclusivo para Destiny 2

La tienda digital de Epic Games reveló la galería de juegos y DLCs que regalará durante el último fin de semana del mes de agosto y sorprendió con las sorpresas que tiene reservadas para septiembre. Mientras cierra el octavo mes del año con el indie Ring of Pain y el paquete descargable del 30° aniversario de Bungie para Destiny 2 , adelantó que recibirá el comienzo de mes con Shadow of the Tomb Raider y Submerged Hidden Depths.

Ring of Pain (Simon Boxer, Twice Different)

La distribuidora Humble Games se animó a proponer una experiencia single player cuyas mecánicas en base a cartas cuentan una narrativa laberíntica donde cada historia se genera proceduralmente. Mientras se pasan los niveles, los jugadores y jugadoras deberán decidir qué camino tomar para obtener el tesoro final, aunque un monstruo los perseguirá hasta la inevitable decisión: escapar con lo ya ganado o enfrentarse con una criatura hostil que ha aprendido cada uno de nuestros movimientos.

Por primera vez lanzado a fines del 2020, Ring of Pain sorprendió con su propuesta de juego de supervivencia con una dinámica de batalla por turnos y enfrentamiento de cartas. Mientras que la experiencia resaltó por su nivel de dificultad y su alto nivel de rejugabilidad, también fue criticado por establecer un progreso que puede llegar a sentirse repetitivo.

Destiny 2: Paquete DLC del 30° aniversario de Bungie

Uno de los títulos que marcaron las rutas de los juegos como servicio fue Destiny, la propuesta de acción de ciencia ficción desarrollada por el estudio Bungie. El multiplayer masivo online retomó su propuesta con su segunda edición en 2017, en la cual se debe explorar la galaxia mientras se sobrevive a peligrosos combates con el resto de los jugadores. Destiny 2 llegó como una iniciativa free-to-play en todas las tiendas digitales , aunque sus contenidos descargables y pases anuales permiten a los jugadores y jugadoras acceder a nuevas historias dentro de su universo.

En este paquete DLC, Bungie celebra su 30° aniversario desde su fundación en 1991 y de la mano de Epic Games Store pone a disposición de sus usuarios una nueva misión exclusiva, el arma lanzacohetes Gjallarhorn, el set de armadura Espirno y un set de armamento customizado en honor a antiguos lanzamientos de la desarrolladora. Este contenido descargable estará disponible desde el 25 al 30 de agosto.

¿Cómo obtener los juegos gratis de Epic Games Store?

Menú de juegos gratuitos dentro de la aplicación de Epic Games Store

1. Crear un usuario en el sitio oficial de Epic Game Store.

2. Descargar la plataforma digital para Desktop.

3. Todos los jueves, Epic rotará el título gratuito en el frente de su Tienda digital.

4. El usuario deberá pedir el canje del título haciendo click sobre su imagen.

5. El título estará automáticamente disponible en la Librería personal. Aunque no se lo descargue de manera inmediata, el usuario podrá disponer del videojuego cuando lo desee.

