¿Un GTA de Breaking Bad? El creador reveló intentos de llevar la historia al mundo gamer

Hubo numerosos intentos de llevar Breaking Bad al mundo de los videojuegos (AMC/Netflix)

Este lunes 15 de agosto es muy especial para los fanáticos de Better Call Saul porque el último episodio llega finalmente a la TV de Estados Unidos para darle cierre a un universo de personajes únicos creados por Vince Gilligan. Después de Breaking Bad y la película El Camino, el show protagonizado por Bob Odenkirk expandió la franquicia de crimen y drama con nuevas historias, muchas de ellas dignas del mundo de los videojuegos.

En estas semanas que anticipan el final de Better Call Saul, Gilligan dio muchas entrevistas y participó en diferentes programas hablando de los personajes que creó, los que ayudó a crear, el futuro de la franquicia y lo que piensa hacer luego de esto, entre otras cosas. Entre anécdotas y datos curiosos del detrás de escenas, el guionista y productor reveló que hubo intentos de hacer un videojuego basado en Breaking Bad altamente inspirado en la estética y los sistemas de GTA .

“No soy un gran jugador de videojuegos, pero ¿cómo no puedes conocer Grand Theft Auto?”, comentó Vince Gilligan en el podcast Inside the Gilliverse la semana pasada. “Recuerdo que les dije a los muchachos, que están a cargo de Apple, que originalmente dijeron que sí a Breaking Bad, ‘¿Quién hace Grand Theft Auto? ¿No pueden tener un módulo, no puede haber un juego de Breaking Bad?’ . ¡Todavía tiene sentido para mí! Eso nunca llegó a ningún lado”, agregó.

GTA V se lanzó en 2013, mismo año en el que Breaking Bad llegaba a su impactante final

Por supuesto, no es la primera vez que se conecta a Breaking Bad con GTA . Ambas franquicias cuentan con elementos en común, como personajes carismáticos, imperios criminales y una ciudad que funciona como un personaje más de la narrativa, entre otras cosas. No fue hace mucho que un fan creó un trailer de cómo sería un videojuego de Breaking Bad hecho con el motor gráfico Unreal Engine 5 , con paisajes desérticos que nos transportan a Albuquerque, Nuevo México, y momentos icónicos del show.

Muchos fans de ambos productos también creen que GTA V tiene elementos inspirados en Breaking Bad. Lo cierto es que un sistema de varios protagonistas, como tiene la última entrega de la popular saga de Rockstar Games, sería un apartado más que interesante para un videojuego basado en Breaking Bad.

Breaking Bad: Criminal Elements se lanzó en julio de 2019 y se cerró en septiembre de 2020 (Foto: captura)

Aunque no muchos lo recuerdan, la serie de AMC tuvo su incursión en el mundo de los videojuegos en 2019 con una experiencia mobile. Breaking Bad: Criminal Elements pone a los jugadores a trabajar bajo el mando de Walter White y Jesse Pinkman con el objetivo de escalar en la organización criminal y convertirse en una temible figura del narcotráfico . Saul Goodman, Mike Ehrmantraut y Gus Fring, entre otros personajes, también tenían participaciones en una jugabilidad que mezclaba mecánicas de gestión con elementos de estrategia y tycoon.

A pesar de que Vince Gilligan estuvo involucrado en el desarrollo, o eso comentaron desde el estudio FTX Games, el juego estuvo disponible por poco más de un año antes de ser abandonado. Como muchos otros títulos mobile, abusaba de las microtransacciones y no cumplió demasiado con su promesa de “interactuar con los personajes de Breaking Bad de una manera diferente”, una combinación sin demasiado futuro.

En su última visita a Inside the Gilliverse, el creador de Breaking Bad también reveló que hubo otros intentos de adaptar la franquicia en el mundo gamer, entre ellos una experiencia de Realidad Virtual para PlayStation VR que no llegó al mercado. Tal vez la popularidad de Better Call Saul y la nostalgia por esta franquicia de tiene casi 15 años permitan hacer algo en el futuro con PS VR 2, pero los fans se preguntan qué otros tipos de experiencias podrían surgir de Breaking Bad y su rico universo de personajes.

Mike Ehrmantraut y Saul Goodman, dos personajes que se destacaron en Breaking Bad, continuaron su desarrollo en la precuela Better Call Saul con muchísimos nuevos elementos

La acción no es un elemento predominante en la franquicia, pero tiene algunos personajes que se destacarían en shooters o experiencias de mundo abierto similares a GTA. Se pueden sumar también elementos de videojuegos de rol y hasta decisiones con el poder de influenciar la trama y una lista de posibles finales. Tampoco se puede descartar la estrategia y la gestión, elemento fundamental a la hora de construir un imperio criminal. La clave de la cuestión es decidir si se trataría de una adaptación de la misma historia o de un juego situado en el mismo universo, con algunas historias jamás contadas.

Mientras los fans de Breaking Bad esperan muy tranquilos por alguna posible novedad que nadie anunció, muchos jugadores están tomando cartas en el asunto con experiencias ya lanzadas. La popular beta de MultiVersus, el nuevo videojuego de pelea que incluye personajes de Warner Bros., Cartoon Network y HBO, recibió innumerables mods en su versión de PC para sumar personajes de otras populares franquicias del mundo. Las ideas llegaron a tal punto que se creó la cuenta de Twitter Walter White For Multiversus, donde se muestra cómo sería el luchador con el estilo visual del videojuego.

Uno de los responsables de MultiVersus admitió que, como fan de Breaking Bad y Better Call Saul, no puede rechazar la idea de incluir a Walter White en la grilla de personajes (Foto: @MrWhite4MVS)

Con la franquicia en su máximo nivel de popularidad, también inspiró creaciones en Animal Crossing: New Horizons y hasta un muy divertido crossover con Elden Ring , considerado por muchos como el mejor videojuego de este año. Hasta la cuenta oficial de PlayStation de Reino Unido compartió un meme en el que ponen a Mike Ehrmantraut, el personaje de Jonathan Banks, como Kratos en el último God of War.

Mike Ehrmantraut es uno de los personajes más queridos de este universo y los últimos episodios de Better Call Saul generaron numerosos memes alrededor de su capacidad para resolver problemas (Foto: captura)

Better Call Saul no se queda atrás y con los últimos episodios cargados de adrenalina, nostalgia y emociones fuertes también inspiró a fans a pensar cómo sería un videojuego basado en el show. El usuario de YouTube Lumpy Touch imaginó un videojuego de Game Boy que mezcla elementos de Visual Novels con acción, plataformas y hasta boxeo al estilo Punch Out. La cuenta de Twitter realfakegames, por su parte, hizo realidad los sueños de muchos fans al recrear cómo sería una portada de un videojuego de Ace Attorney protagonizada por los personajes de Better Call Saul.

La franquicia Ace Attorney se desarrolla a través de recolección de evidencia y juicios donde los jugadores deben defender clientes (Foto: @realfakegames)

La popular serie de AMC llega a su fin esta semana y puede que Vince Gilligan se retire de este universo para siempre. De cualquier manera, nunca hay que cerrarle las puertas a la posibilidad de tener un videojuego, un nuevo spin-off o alguna otra historia salida de esta particular franquicia . En especial con el nivel de popularidad que manejan estas producciones alrededor del mundo.

