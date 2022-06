Después de unirse con Among Us, Fortnite sumará un nuevo crossover con el mundo de Naruto

Aunque Epic Games no se lo esperaba, la sorpresa de la nueva temporada de Fortnite Battle Royale se desveló a través de publicaciones de la Shonen Jump (la famosa revista japonesa que publica la versión manga de series de acción). Este nuevo capítulo se llamará Rivals y tomará la forma de una segunda colaboración con Naruto Shippuden en el próximo 23 de junio.

Según estos los adelantos, es posible que se vuelvan a recuperar los elementos cosméticos y coleccionables del primer crossover con la obra de Masashi Kishimoto, además de sumar personajes como Orochimaru, Gaara, Hinata e Itachi.

Si bien todavía no hay confirmación oficial por parte de Epic Games, ShiinaBR -uno de los leakers más confiables de Fortnite- compartió información sobre la inclusión de nuevos tipos de gliders, mochilas y spikes entre otros cosméticos temáticos del mundo ninja.

Además, publicó en sus redes sociales que sería posible que exista contenido basado en todos los personajes del Equipo 8, compuesto por los personajes Kiba Inuzuka (junto a su mascota Akamaru), Hinata Hyuga, Shino Aburame y su sensei, Kurenai Yuhi.

(Foto: Epic Games)

El leaker también comentó que Epic Games tienen planes de volver a incluir dinámicas y cosméticos relacionados con Star Wars, entre los cuales aparecerían skins de Luke Skywalker, Leia Organa y Han Solo para finales de este año o principios de 2023.

La última colaboración de Fornite fue con Among Us, el videojuego independiente de Innersloth que se volvió sensación viral a comienzos del 2020. Este cruce comenzó el 9 de junio y habilitará por todo un año items como emotes nuevos, nuevas mochilas y set cosméticos con los colores de los tripulantes de las naves de Among Us.

SEGUIR LEYENDO: