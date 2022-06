Project M, la película interactiva que busca alcanzar la perfección en gráficos hiperrealistas

Project M, la nueva película interactiva de la novena generación

NCSoft, el estudio surcoreano responsable de Blade & Soul y Lineage II, publicó los detalles de su nuevo título llamado “Project M”. La experiencia tiene como objetivo revolucionar el género narrativo con la tecnología de novena generación y un apartado visual con detalles hiperrealistas .

Project M habilitará una propuesta donde cada decisión de los jugadores y jugadoras será determinante para definir la progresión de la historia. En su trailer de lanzamiento, NCSoft mostró cómo funcionarían las mecánicas y cómo se entrelazarían con el apartado gráfico que busca plantear una realidad estética minuciosamente construida.

Project M

Este adelanto cuenta brevemente que el argumento principal de la historia se tratará de una extraña fuerza que interfiere con la vida del protagonista y asesina a su novia. Luego de este episodio, un equipo secreto busca terminar con la evidencia de lo sucedido, y para ello, acabar con la vida del personaje principal.

Project M

El estudio destacó la utilización del motor gráfico Unreal Engine 5, su propio software de scaneo 3D, efectos visuales y distintos trabajos de motion capture que fueron utilizados para construir todo el juego.

Project M

A pesar de que el apartado visual sí muestra un cambio radical con respecto a las propuestas narrativas que han existido hasta el momento, la dinámica de juego no parece diferir demasiado con lo que los estudios como Quantic Dream (Heavy Rain, Detroit Become Human) y 2K (The Quarry) han presentado para otras consolas.

Project M aún no tiene fecha de lanzamiento e inclusive se estima que su nombre podría cambiar para el final de su producción.

