Summer Game Fest: estos son los eventos del mundo gamer que hay que ver en junio

Aunque ya pasó un evento digital de PlayStation hace unos días, hoy comienza una importante semana de anuncios para la industria gamer . El lugar generalmente ocupado por la E3, cancelada este año, quedó en manos de Summer Game Fest, el evento encabezado por el periodista Geoff Keighley que cuenta con numerosas novedades, anuncios y presentaciones a lo largo de junio y julio. Esta época se caracteriza por contar con grandes revelaciones y material inédito de algunos de los videojuegos más esperados de este año y los que vienen, y el Summer Game Fest 2022 no será la excepción.

Todas las presentaciones detalladas a continuación se van a poder ver por numerosos canales de YouTube, Twitch y otras plataformas de video.

Summer Game Fest Live – 9 de junio

Mientras que los anuncios que desfilarán están englobados en el marco del Summer Game Fest, el propio evento cuenta con su día especial. Keighley volverá a conducir un show similar a The Game Awards, donde va a presentar trailers de numerosos títulos, así como también va a charlar brevemente con algunos de los desarrolladores para anticipar lanzamientos en camino . Aunque este tipo de eventos suele contar con muchas filtraciones días antes de su emisión, también hay muchos memes y fake news en redes, por lo que la comunidad gamer no sabe exactamente qué esperar de la presentación.

La lista de participantes de Summer Game Fest Live anticipa una interesante cantidad de anuncios y franquicias (Foto: Twitter)

Por lo pronto, se sabe que son muchísimos los estudios que van a decir presente en la tarde del Summer Game Fest el próximo jueves 9 de junio a las 15 (AR)/13 (MX). Square Enix, que hace días presentó nuevo material de Final Fantasy XVI, Capcom, que reveló oficialmente Street Fighter 6, y Bloober Team, que se encuentra trabajando en una remake de Sillent Hil 2, participarán junto con Epic Games, 2K, SEGA, Netflix, Warner Bros. Games, Bandai Namco y muchas más para lo que se espera sea un evento cargadísimo de material. El nuevo Call of Duty: Modern Warfare 2 se revelará de manera oficial el miércoles 8 de junio, por lo que se espera que muestre más material durante esta presentación.

Day of the Devs

Al término del show conducido por Geoff Keighley se va a celebrar el décimo aniversario de Day of the Devs, una iniciativa a cargo del estudio Double Fine y la distribuidora iam8bit para celebrar la industria independiente . En esta ocasión, la audiencia va a poder disfrutar de charlas protagonizadas por desarrolladores encargados de algunos de los títulos más relevantes del año pasado, como A Musical Story, Axiom Verge 2, Behind the Frame, Death’s Door, Last Stop y TOEM, entre otros.

Devolver Digital Showcase – 9 de junio

El nuevo lanzamiento de Massive Monster y Devolver Digital

Después de incontables conferencias en las más de dos décadas de E3, los gamers vieron casi todo lo que se puede hacer para anunciar un nuevo título o presentar un nuevo trailer. Sin embargo, desde hace algunos años Devolver Digital decidió reírse de ese tipo de eventos –y la industria en general- creando su propio showcase digital con anuncios de sus títulos y mucha sátira. Titulado “Devolver Digital Marketing Countdown to Marketing”, el showcase de este año va a contar con novedades del esperado Cult of the Lamb y primeros vistazos a otros videojuegos todavía no anunciados.

La compañía distribuidora tiene algunos títulos anunciados para lo que queda de este año, como Return to Monkey Island, y 2023, como Gunbrella, que también podrían decir presente durante el evento que se realizará luego de Summer Game Fest, el jueves 9 de junio a las 19 (AR)/17 (MX).

Netflix Geeked Week

La división del servicio de streaming enfocada en videojuegos, ciencia ficción y fantasía va a celebrar su propia semana, con interesantes novedades de series, películas y videojuegos que llegarán durante 2022 y más allá. La cita para los interesados en videojuegos es el viernes 10 de junio , donde se van a poder ver algunos de los títulos que se van a incorporar al creciente catálogo de Netflix Juegos, entre ellos uno basado en La Casa de Papel. Adicionalmente, se transmitirá una lectura de guion de The Cuphead Show, que estrenará su segunda parte muy pronto, y se realizará un stream especial con la protagonista de la nueva serie live-action de Resident Evil, Ella Balinska. También se van a compartir novedades de otras adaptaciones, como Tekken: Bloodline, Sonic Prime y Dota: Dragon’s Blood.

La serie de Netflix va a alejarse del mundo presentado en los juegos

Los interesados en adaptaciones comiqueras y producciones de fantasía a cargo de Netflix van a poder disfrutar del evento durante toda la semana, con días cargados de novedades, anuncios y trailers. Por ejemplo, el miércoles 8 de junio se va a revelar nuevo material de Cyberpunk: Edgerunners junto a otras series animadas en la línea de Love, Death & Robots.

Tribeca Games Spotlight – 10 de junio

Durante este verano de gaming también se celebra el Festival de Tribeca, que cuenta con presentaciones dedicadas al cine, la TV, la música y los videojuegos. En el Tribeca Games Spotlight, gamers de todo el mundo van a poder ver novedades de nueve videojuegos independientes seleccionados por los responsables del festival . Estos títulos son A Plague Tale: Requiem, American Arcadia, As Dusk Falls, Cuphead: The Delicious Last Course, Immortality, Oxenfree II: Lost Signals, The Cub, Thirsty Suitors y Venba.

Estos videojuegos, aparte de ser muy esperados en algunos casos, cuentan con mecánicas, estilos visuales o narrativas que se diferencian de lo habitual, incluso en el terreno independiente donde todos buscan hacer algo fresco y diferente. Además de mostrar novedades, el Tribeca Games Spotlight también va a contar con entrevistas a algunos de los estudios detrás de estas experiencias a partir de las 16 (AR)/14 (MX).

Xbox + Bethesda Showcase – 12 de junio

El domingo 12 de junio está reservado para Xbox y Bethesda, que compartirán novedades de títulos anunciados y otros guardados en secreto (Foto: Twitter)

Lo que antes eran dos de las conferencias más esperadas de la E3, este año se convertirán en una sola. Xbox adquirió el catálogo completo de propiedades de Bethesda y se prepara para presentar una batería de exclusividades y títulos que llegarán a Xbox Game Pass en lo que queda de este año y 2023. Al igual que sucede con el show de Summer Game Fest, a pesar de conocer a las empresas participantes, se desconoce de manera oficial qué títulos van a decir presente.

Muchos jugadores apuestan por Starfield, la ambiciosa propuesta de ciencia ficción de Bethesda que iba a lanzarse este año, pero finalmente se retrasó a 2023. Otros también esperan novedades de Redfall y el nuevo Fable, ambos juegos que fueron anunciados anteriormente, pero que hace tiempo no comparten material nuevo. Por otro lado, después de años de promoción que comenzaron con el anuncio de la Xbox Series X|S, también se espera que Senua’s Saga: Hellblade II confirme su fecha de salida de manera oficial.

De cualquier manera, lo que sí podemos asegurar es que estos próximos días van a estar llenos de expectativas, decepciones y algunos de los títulos más relevantes de los próximos meses. Las novedades más importantes y los anuncios más esperados desfilarán, por supuesto, por Infobae Latin Power durante toda la semana.

SEGUIR LEYENDO: