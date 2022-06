State of Play: la vuelta de un gran favorito y nuevos adelantos de juegos muy esperados

Pasó un nuevo State of Play y el evento de Sony dejó una enorme cantidad de material para que los jugadores puedan festejar durante los próximos meses y también en el 2023. Con la confirmación de algunos juegos en camino, nuevos adelantos en otros casos y fechas o ventanas de lanzamiento, la cita de PlayStation dejó mucha tela para cortar.

El primer protagonista del evento fue un plato fuerte: el remake de Resident Evil 4. La esperadísima actualización de uno de los favoritos de los fans de la franquicia tuvo su confirmación oficial y, además, marcó su fecha de lanzamiento. Esta versión, que modernizará los gráficos y los controles, llegará el 24 de marzo de 2023 . También va a contar con contenido para PSVR2.

El anuncio llegó en el marco del último State of Play

Como ya se había anticipado, los juegos destinados a PlayStation VR 2 también iban a tener su lugar en la presentación y anunciaron que cuatro títulos -entre juegos ya lanzados y otros que llegarán- que van a estar destinados al nuevo dispositivo de realidad virtual de Sony : Resident Evil Village, The Walking Dead: Saints & Sinners - Chapter 2: Retribution, No Man’s Sky y Horizon Call of the Mountain, que mostró nuevas imágenes.

Horizon Forbidden West también hizo su aparición en el evento y se anunció que ya hay disponible una gran actualización que incorpora la función Nueva Partida+, el Modo Ultradifícil, un paquete de nuevos trofeos y una serie de contenidos para mejorar la calidad del juego.

En su clara intención de alcanzar a nuevas audiencias, PlayStation anunció que un nuevo exclusivo va a dar el salto a PC con Spider-Man Remastered. Siguiendo el camino de experiencias como Horizon Zero Dawn y God of War, el título del superhéroe de Marvel va a estar disponible en Steam y Epic Games Store a partir del 12 de agosto .

Pero eso no es todo, porque también se confirmó que Marvel’s Spider-Man: Miles Morales va a llegar también a la nueva plataforma y lo va a hacer durante el otoño de 2022.

Stray, el juego protagonizado por un gatito perdido en mundo cyberpunk, por fin tiene fecha de lanzamiento y estará disponible desde el 19 de julio en PlayStation 4 y PlayStation 5 . Además, en línea con el inminente lanzamiento en la región del nuevo modelo de suscripción de PlayStation Plus, se confirmó que todos los miembros de los niveles Extra y Deluxe van a poder acceder a este título desde el día uno .

The Callisto Protocol, el título de los creadores de Dead Space, también hizo su aparición en el evento. “Ambientado en la luna muerta de Júpiter, Callisto, en 2320; The Callisto Protocol es la historia de Jacob Lee, un prisionero en la Prisión Black Iron que debe luchar por su vida cuando un brote misterioso sumerge a la luna en caos . Los guardias y los prisioneros están mutando en criaturas monstruosas llamadas Biofagia y Jacob debe luchar para sobrevivir a los horrores de Black Iron y descubrir los oscuros secretos de United Jupiter Company”, adelantaron a través del blog de PlayStation.

El juego reveló un nuevo tráiler con nuevas escenas y mucho gameplay para anticipar lo que será su propuesta. Además, se confirmó que el 2 de diciembre se va a lanzar para PlayStation 4 y PlayStation 5 .

Entre los nuevos juegos que se presentaron estuvo Rollerdrome, un shooter futurista en el que los personajes se desplazan en patines . Con esa particular combinación, el título creado por el responsable de OlliOlliWorld va a lanzarse en PlayStation 4 y PlayStation 5 en agosto. Eternights, por su parte, va a ser el primer juego del estudio independiente Studio Sai y va a ser “un juego de acción de citas en el que tratas de sacar el máximo partido a la vida durante el apocalipsis” . Va a llegar a PS4 y PS5 a principios del 2023.

En el terreno de los indie, Season: A Letter to the Future invita a los jugadores a “explorar, grabar, conocer gente y desentrañar el misterioso mundo” que lo rodea. Va a llegar a PS4 y PS5 durante el último trimestre del 2022. Además, se anunció que el increíble Tunic va a desembarcar en las consolas de Sony el 27 de septiembre .

SCREENSHOT - El pequeño zorro que protagoniza "Tunic" se enfrenta a acertijos intrincados y enemigos poderosos. Foto: Finji/dpa - ATENCIÓN: Sólo para uso editorial con el texto adjunto y mencionando el crédito completo

Otra franquicia importante que dio el presente en el evento fue Street Fighter con su sexta entrega. El juego va a llegar en algún momento durante el 2023 y se propone redefinir el género de lucha . Más allá de las imágenes espectaculares que mostraron -y que dispararon las expectativas- a través del blog de PlayStation adelantaron que va a estar cargado de contenido y modos de juego dirigidos a todos, tanto a la comunidad histórica de la saga como a los recién llegados.

El próximo juego de la serie va a llegar en el 2023

Si la apertura del evento fue con un plato fuerte, el cierre no podía ser menos y llegó un nuevo adelanto de uno de los videojuegos más esperados: Final Fantasy XVI. El tráiler buscó dar una idea más cercana de lo que será el gameplay de esta entrega y destacaron que, después de alcanzar la etapa final de desarrollo, ahora están centrados en pulir el juego. ¿La “mala” noticia? Los jugadores van a tener que esperar más de lo planeado y el lanzamiento se trasladó al invierno del 2023.

Además, el juego anticipó su llegada para la segunda mitad del 2023

