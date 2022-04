Stray, el videojuego de un gato callejero perdido en un mundo cyberpunk, llegará pronto

Stray de Annapurna

En el mundo amplio de los videojuegos, los títulos indie ocupan un lugar muy especial. La limitación de recursos, se compensa con historias profundas y una creatividad que a veces puede ser la envidia de los grandes estudios con todo a disposición. Con un abanico de propuestas muy amplio, estos juegos se ubican muchas veces entre las opciones más esperadas y uno de los casos que está generando atención es Stray.

Esta historia va a llevar a los jugadores a ponerse en la piel de un gatito callejero que va a estar perdido en una ciudad con estética cyberpunk y que se presenta en decadencia y con “turbios entornos”, explican en la página de Annapurna, los responsables de distribuir el juego desarrollado por BlueTwelve Studio, un pequeño estudio francés.

Stray de Annapurna

“Deambula por los alrededores, defiéndete de amenazas imprevistas y resuelve los misterios de este lugar poco acogedor habitado por droides sin pretensiones y criaturas peligrosas. Vea el mundo a través de los ojos de un extraviado e interactúe con el entorno de forma lúdica. Sé sigiloso, ágil, tonto y, a veces, lo más molesto posible con los extraños habitantes de este mundo extraño”, anticipan sobre este título de aventura.

Sin embargo, los jugadores no van a estar solos. En Stray van a estar acompañados por un dron volador llamado B12, que va a ayudar al protagonista a encontrar la salida de esa ciudad para poder volver a su casa.

Stray de Annapurna

El juego iba a llegar inicialmente en octubre del 2021, Annapurna Interactive decidió posponer su lanzamiento y habían advertido que se iba a lanzar en algún momento del 2022. Aunque todavía no cuenta con una fecha de estreno precisa, esta semana PlayStation reveló que Stray llegará durante el el verano del hemisferio norte, por lo que en las próximas semanas podría haber nueva información concreta .

“Estos son solo tres de los indies imperdibles que llegarán pronto a PlayStation”, destacaron en la publicación que realizaron en sus redes sociales y que también anticipó los lanzamientos este año de We Are OFK y Cult of the Lamb, otros dos títulos independientes que arribarán a las consolas de Sony.

Cuando finalmente se lance, Stray va a estar disponible en PlayStation 4, PlayStation 5 y PC (a través de Steam).

