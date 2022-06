Call of Duty: Modern Warfare 2 anticipó su estreno mundial con un teaser

El adelanto es la antesala del estreno mundial del juego

Junio va a ser un mes cargado para la comunidad gamer y Call of Duty no se quiso quedar afuera. Con un teaser, la franquicia anticipó el estreno mundial de lo que será Call of Duty: Modern Warfare 2 , que el próximo 8 de junio se presentará en forma oficial y revelará nuevos detalles a los jugadores.

Con un corto video de un minuto, titulado “Ultimate Team”, desde Activision subieron las expectativas con el título que se va a lanzar este año y que va a marcar, según lo que adelantaron, el inicio de “una nueva era” para la serie.

“Mientras miramos hacia 2022 y más allá para esta serie icónica, nos enorgullece dar la bienvenida nuevamente a Infinity Ward como el desarrollador principal de las experiencias de Call of Duty de este año que se lanzarán a partir del 28 de octubre de 2022″, contaron en el comunicado que acompañó al teaser.

Imagen: captura del teaser “Ultimate Team”

En el comunicado también repasaron la expansión de Infinity Ward, el estudio a cargo del título y que trabajó en este próximo lanzamiento durante un momento muy particular. “ Modern Warfare II es un título increíblemente ambicioso en términos de lo que esperamos ofrecer a nuestros fanáticos. El hecho de que hayamos podido desarrollar este juego en un entorno híbrido durante la pandemia habla del calibre del talento que tenemos en el estudio”, explicó Stephanie Snowden, Directora de Comunicaciones.

Imagen: captura del teaser “Ultimate Team”

El juego, que se presenta como la experiencia más ambiciosa para el estudio, no reveló grandes detalles por ahora, pero en menos de una semana los jugadores van a poder tener un primer vistazo y confirmar si sus expectativas están justificadas: “es la obra maestra de este estudio y es el tipo de juego que he estado esperando para ser parte de toda mi carrera”, remarcaron.

SEGUIR LEYENDO: