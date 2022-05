Activision Blizzard reveló la fecha oficial de lanzamiento de Call of Duty: Modern Warfare 2

El anuncio de las primeras imágenes de la reimaginación de Call of Duty: Modern Warfare

Luego del primer adelanto oficial que difundieron a fines de julio, Activision Blizzard confirmó que Call of Duty: Modern Warfare 2 está en línea de producción y se encargó de armar una gigante campaña publicitaria para que todos los jugadores y jugadoras se emocionen con la vuelta del título. Hoy, además, se conoció la fecha de lanzamiento de este título, que llegará durante el 2022.

El estudio encargado de producir esta nueva entrega del Modern Warfare II es Infinity Ward, el que fue responsable de fundar la saga original. Acorde a las nuevas imágenes reveladas (las cuales supuestamente se pueden ver desde el espacio exterior), los miembros de la Task Force 141 volverán a la acción. Los nuevos Operadores serán liderados por el Capitán John Price y podrán trabajar nuevamente con el Coronel Alejandro Vargas, y los especialistas Simon “Ghost” Riley, John “Sap” MacTavish y Kyle “Gaz” Garrick.

Aunque aún no se ha confirmado oficialmente las características del juego, los rumores apuntan que esta reimaginación del Call of Duty se concentrará en revivir la historia a través del modo Campaña , por lo que sería probable que las opciones Multiplayer no sean prioritarias. En apoyo a estos rumores se presenta la popularidad del Call of Duty: Warzone, el battle royale free-to-play de Activision Blizzard, el cual podría resultar perjudicial para cualquier dinámica online de esta remasterización del Modern Warfare 2.

La fecha definitiva de lanzamiento del Call of Duty: Modern Warfare 2 será el 28 de octubre , y se espera más información del título durante las jornadas de Summer Game Fest.

SEGUIR LEYENDO: