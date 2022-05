¿Es culpa de la Segunda Guerra Mundial? Cuál fue la razón del fracaso de Call of Duty: Vanguard

Call of Duty®: Vanguard_20211110004308

Activision Blizzard no cree que las diferentes polémicas que atraviesa pudieron afectar las reacciones del público con el lanzamiento de Call of Duty: Vanguard el año pasado. En un reporte financiero publicado a fines de abril, el conglomerado le dijo a sus accionistas que su problema era otra cosa : “El setteo de la Segunda Guerra Mundial no resonó con nuestra comunidad”, escribieron .

Call of Duty ha sido una de las franquicias más vendidas desde el comienzo de su historia, pero el público no se mostró tan entusiasmado con el último capítulo de la saga. Según una encuesta llevada por el portal GameIndustry.biz, las personas contestaron que en realidad habían priorizado otros lanzamientos en el momento de su estreno y solo un 24% aseguró que no estaban interesados en la reconstrucción histórica de 1945. Sin embargo, la falla no estuvo en el período elegido solamente -según los motivos que esgrimieron-, sino que también fue un problema de ejecución de esa idea.

“El lanzamiento premium de 2021 no alcanzó nuestras expectativas, lo cual creemos que fue por nuestra propia ejecución”, estipuló Activision Blizzard en su comunicado. Esta afirmación respalda a la otra razón que ya había sugerido la desarrolladora: el lanzamiento de Warzone, una versión free-to-play de la franquicia, también bajó la cantidad de consumidores interesados en comprar Vanguard.

La empresa prometió en el informe que están trabajando duramente para resarcirse por esta falta y apuesta a promocionar el lanzamiento de Call of Duty: Modern Warfare 2, desarrollado por Infinity Ward.

“Estamos trabajando en el plan más ambicioso en la historia de Call of Duty, con más de 3000 personas trabajando en la franquicia y con el regreso del escenario de Modern Warfare que nos ha dejado como resultado nuestro título de la saga más exitoso”, concluyeron en el reporte.

