Return to Monkey Island va a buscar impactar con su propuesta visual

Hace menos de un mes se conoció que la saga Monkey Island tiene un nuevo juego en camino que llegará este mismo año. Aunque por ahora no se reveló un tráiler completo, sí se fueron presentados algunas primeras aproximaciones a lo que va a ser este título que va a retomar una de las franquicias más clásicas del mundo de los videojuegos. Uno de los aspectos más destacados de esta continuación tiene que ver con su apartado artístico, que va a dar un salto con respecto a las primeras entregas.

Return to Monkey Island va a contar nuevamente con la visión de Ron Gilbert -su creador original- que publicó un texto en su blog explicando las decisiones visuales que tomaron en este nuevo título, que se va a alejar de la estética pixel art.

“Por un lado queríamos desarrollar un Monkey Island auténtico, algo que le de satisfacción a los fanáticos por un nuevo título. Pero también somos conscientes de que hay mucha gente que jamás jugó a la franquicia, pero han escuchado sus referencias. Quisimos construir algo accesible para ellos, para que entendieran sobre el mundo de Monkey Island sin sentirse como extranjeros en el momento en que comienzan a jugar”, había dicho Gilbert hace unos días, cuando se revelaron nuevas imágenes del juego.

“Cuando Dave (Grossman) y yo comenzamos a intercambiar ideas sobre Return to Monkey Island, hablamos sobre pixel art, pero no se sentía bien. No queríamos hacer un juego retro. No quería que Return to Monkey Island fuera solo un juego retro, quería seguir haciendo avanzar a Monkey Island porque es interesante, divertido y emocionante . Es lo que siempre han hecho los juegos de Monkey Island”, explicó en su blog.

También destacó que con este nuevo título buscan que el apartado visual sea provocativo e impactante y “no lo que todos esperaban”. “Return to Monkey Island puede no ser el estilo artístico que querías o esperabas, pero es el estilo artístico que yo quería. Es irónico que las personas que no quieren que haga el juego que quiero hacer sean algunos de los fanáticos incondicionales de Monkey Island. Y eso es lo que me entristece de todos los comentarios”, agregó haciendo referencia a algunas críticas que surgieron en la comunidad por el cambio con respecto a la propuesta de los títulos originales.

Sin dudas, Return to Monkey Island no solo va a buscar apelar a la nostalgia de su comunidad histórica, sino que buscará llegar a nuevos jugadores que vayan a encontrarse con su primera experiencia con la franquicia. “Nos dimos cuenta de que queríamos construir un juego que mire hacia adelante; esa fue la inspiración por el tipo de arte, diseño y la interfaz de usuario que hicimos. Todo lo que construimos fue pensando en un juego para el futuro, no dedicado al pasado ”, destacó Gilbert.

