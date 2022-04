Estallan los rumores y The Last of Us Remake llegaría a fines de 2022

Un animador de Visual Arts de PlayStation Studios sugirió que su división ha estado trabajando en el remake de Last of Us y que este podría estrenarse a fines de 2022 . El artista, llamado Robert Morrison, ha sido parte del proyecto de God of War en Sony Santa Monica y declaró que su nueva tarea será uno de los “grandes éxitos” del año.

A pesar de que el proyecto no ha sido oficialmente anunciado por Sony, el portal Bloomberg había confirmado el año pasado que una remake de un juego de PlayStation 3 del 2013 está en los planes de la empresa japonesa.

Sony había anunciado en la CES 2022 que los 17 estudios que forman el conglomerado de PlayStation están trabajando en más de veinte juegos exclusivos para PlayStation 5. Por lo pronto, todos los lanzamientos de este año ya han salido a la luz, por lo que queda a la especulación qué sorpresas pueden traer en los próximos meses.

El remake de The Last of Us estaría siendo liderado por el creador de la franquicia del estudio Naughty Dog y se cree que se está preparando el juego para que coincida con el lanzamiento de la serie producida por HBO.

“No estoy trabajando en Ragnarok, pero sí en algo igual de genial”, dijo el animador a través de sus redes sociales

Según los usuarios que siguen de cerca los crípticos mensajes de Morrison, el artista ha estado dejando pistas en sus mensajes desde el momento que declaró que The Last of Us era su franquicia favorita . “No estoy trabajando en Ragnarok, pero sí en algo igual de genial” y “Ese sentimiento cuando tenés 3-5 años de trabajo que no podés mostrar”, fueron algunos de los tuits del artista que han sido señalados especialmente.

