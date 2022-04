CD Projekt Red anunció sus planes para el 2022 y un nuevo DLC para Cyberpunk 2077

22/10/2020 Personaje interpretado por Keanu Reeves en Cyberpunk 2077. POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA CD PROJEKT RED

El estudio CD Projekt Red confirmó que el equipo responsable de Cyberpunk 2077 ha estado trabajando e n un nuevo DLC con contenido de campaña que estará listo para el 2023 . El presidente de la desarrolladora, Adam Kicinski, comentó que sería el primer descargable “a gran escala” realizado desde el lanzamiento del juego en el 2020.

La publicación del título futurista fue una de las más controversiales en la reciente generación de videojuegos. Desde entonces, CD Projekt Red estuvo dedicado a la reparación de los numerosos errores y glitches que hacían completamente inestable a una narrativa que había sido prometida como el estreno de la novena generación de consolas.

En el último reporte financiero, el estudio confirmó que habían logrado corregir la mayoría de los errores con casi 17 parches de gran tamaño desplegados desde el lanzamiento . Según Kicinski, la nueva expansión del Cyberpunk 2077 está siendo desarrollada por equipos que fueron parte del “proceso de transformación” que se inició tras el lanzamiento. “Estamos completamente comprometidos con la franquicia de Cyberpunk y tenemos la intención de continuar con su desarrollo”, confirmó el presidente de CD Projekt Red.

Durante el último reporte de marketing, CD Projekt Red confirmó que el título había vendido 18 millones de copias, de las cuales 13.7 millones fueron realizadas en los primeros 21 días luego de su publicación. El Director Financiero de la desarrolladora también dio su apoyo al título y comentó que cree que tiene un enorme potencial a pesar de su pobre desempeño inicial.

FILE PHOTO: Boxes with CD Projekt's game Cyberpunk 2077 are displayed in Warsaw, Poland, Dec. 14, 2020. REUTERS/Kacper Pempel/File Photo

Mientras tanto, el estudio polaco confirmó el final de desarrollo de su tecnología multijugador llamado REDengine (el cual se esperaba incluido en Cyberpunk 2077) y publicó en redes sociales una hoja de ruta de sus planes para el 2022, que incluye un nuevo juego dentro de la saga The Witcher, la versión next-gen de The Witcher 3 y el desarrollo conceptual de proyectos que todavía no fueron anunciados.

SEGUIR LEYENDO: