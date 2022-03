Así es Chocobo GP: carreras ideales para los fans de la franquicia y algunas decisiones erradas

La franquicia Final Fantasy está celebrando su 35° aniversario durante todo 2022 y es la excusa perfecta para que los fanáticos disfruten de diferentes experiencias alrededor de su universo. Mientras muchos esperan la próxima gran entrega de la saga principal, algunos nostálgicos pueden jugar Chocobo GP, que busca seguir la tradición de los anteriores juegos de carreras de protagonizados por la adorable mascota.

Conocedores de la propiedad van a reencontrarse con personajes que vuelven directo de Chocobo Racing, el título originalmente lanzado en 1999 para la primera PlayStation. Esta secuela, por ahora exclusiva de Nintendo Switch, mantiene la fórmula de su predecesor y suma pequeñas novedades, aparte de renovar todo el apartado gráfico para presentar intensas carreras cargadas de poderes y colores vivos.

La primera contra del título llega cuando nos damos cuenta de que los personajes, algunas pistas y diferente contenido solo puede desbloquearse completando el modo historia. El tutorial es imposible de saltear y enseña a los jugadores la mecánica de derrape, que no solo permite tomar mejor las distintas curvas, sino también recibir un impulso más que útil para ganar posiciones. Con esa técnica y los distintos poderes que pueden obtenerse en la pista, cualquier jugador está listo para embarcarse en la campaña o cualquier modo de juego del título.

Recibir un par de ataques en una carrera puede significar una derrota irremontable en algunas ocasiones (Foto: Square Enix)

El modo historia de Chocobo GP cuenta con pequeñas cinemáticas al estilo visual novel, pero con personajes en 3D que cuentan con actuaciones de voz magistrales. Podría decirse que son demasiado buenas para una historia en la que todo, pero absolutamente todo, se resuelve corriendo una carrera . Más allá de que la trama no es lo más importante del título, la campaña que puede volverse un poco tediosa logra mantenerse entretenida gracias a sus personajes y un humor que rompe la cuarta pared bastante seguido, con buenos chistes y referencias a otras experiencias de Final Fantasy. De todas maneras, sigue siendo un camino largo si el único objetivo del player es desbloquear contenido.

La jugabilidad resulta bastante accesible para todo aquel que haya jugado cualquier otro título de karting de las distintas franquicias del gaming. Los diferentes modos de juego invitan a los players a medirse en carrera online, realizar pruebas a contrarreloj o participar en campeonatos de cuatro carreras para uno o dos jugadores a pantalla dividida.

Cada personaje tiene sus características particulares, así como también su propia habilidad especial. Mientras algunos priorizan la velocidad, otros ponen al frente el ataque o la defensa para conseguir la victoria. Adicionalmente, con muchas horas de juego y diferentes tipos de moneda dentro del título se pueden conseguir otros dos vehículos para cada protagonista. Estas versiones nuevas cuentan con características diferentes que modifican los atributos principales. Así, un personaje que en originalmente es rápido, puede inclinarse al ataque con su segundo vehículo. El objetivo es que todos los personajes tengan distintos estilos de juego, pero el camino hacia ellos es extremadamente largo por los altos costos y lo difícil que es conseguir esas monedas.

Chocobo GP tiene un modo de juego para dos jugadores en pantalla dividida, pero no cuenta con modo batalla ni la posibilidad de sumar más participantes (Foto: Square Enix)

El modo estrella lleva el nombre del juego: Chocobo GP . Aquí, los jugadores pueden participar en carreras competitivas con el objetivo de sumar puntos y subir de nivel, porque la principal actualización de la fórmula involucra, lamentablemente, microtransacciones. Como una gran cantidad de títulos actualmente, Chocobo GP busca ser un juego como servicio y ya lanzó su primera temporada de contenido, donde los players van a poder desbloquear personajes, cosméticos y otros ítems, ya sea jugando o utilizando dinero real.

Puede que las microtransacciones no sean algo negativo por naturaleza, pero lo cierto es que Chocobo GP no ofrece tanto contenido como para justificar agregado de características y el uso de dinero dentro del juego desde el momento de su lanzamiento. Una vez terminado el modo historia y jugado unas cuantas carreras con amigos a través de las limitadas opciones multijugador, el título no tiene mucho más para dar. Terminar la campaña desbloquea un nuevo nivel de dificultad que permite obtener más recompensas en la tienda, pero obtener tickets para desbloquear esos ítems y cosméticos puede ser una tarea bastante ardua.

La primera temporada de contenido de Chocobo GP ya cuenta con Cloud como personaje principal y una gran cantidad de cosméticos desbloqueables. Para obtener dichas recompensas solo basta con competir en el modo principal del título y subir de nivel en el pase de temporada, como sucede en muchísimos otros videojuegos actuales. Está claro que el estudio Square Enix se concentró principalmente en este apartado del título porque el resto de la experiencia tiene unas cuantas cosas que ajustar.

Los vehículos de los personajes se pueden modificar con nuevos colores de pintura y una gran cantidad de stickers, todos elementos disponibles en la tienda del juego (Foto: Square Enix)

Jugando Chocobo GP en cualquiera de sus modos es imposible reiniciar una carrera, lo que obliga a los jugadores a terminarlas o abandonarlas y volver a empezar después de pasar por distintos menús y pantallas de carga. Aunque no es una función demasiado recurrente, es sumamente extraño que un videojuego de carreras lanzado en 2022 no tenga dicha opción en su menú de pausa.

Por otro lado, el género de kart racing tiene cada vez más exponentes y los nuevos títulos deberían contar con elementos que los distingan. Chocobo GP solo cuenta con sus microtransacciones y no es el apartado más atractivo para invitar a nuevos jugadores. Vale destacar que el título apela principalmente a los fans de Final Fantasy y es exclusivo de Nintendo Switch, por lo que está apuntando a un nicho bastante específico, pero con promesas que tal vez no pueda cumplir con esa limitada base de jugadores.

La experiencia es ideal para fans de Final Fantasy que van a disfrutar cada guiño, chiste y locación que se visita a través de las diferentes pistas del juego. Chocobo GP es una digna secuela del título que tiene más de 20 años, pero al mismo tiempo es inevitable pensar que podría haber sido un paquete mucho más completo con una visión diferente a cargo.

