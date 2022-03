LEGO Star Wars: The Skywalker Saga presentó los personajes que sumará con su pase de temporada

Warner Bros. Games, TT Games, LEGO Group y Lucasfilm Games siguen anticipando detalles sobre LEGO Star Wars: The Skywalker Saga y la última novedad estuvo relacionada con el contenido descargable que llegará junto con el título .

A través de siete paquetes de contenido van a introducir más personajes jugables de todo el universo, que van más allá de solo las nueve películas centrales de la saga cinematográfica, ya que también se consideraron las series y los spin off.

Junto con el lanzamiento, van a estar disponibles The Mandalorian Temporada 1 -con Mandalorian y Grogu no jugable, Greef Karga, Cara Dune, IG-11 y Kuiiy- y Solo: Una Historia de Star Wars Paquete de Personajes -joven Han Solo, al joven Chewbacca, el joven Lando Calrissian, Qi’ra, Tobias Beckett y Enfys Nest-, que se van a poder adquirir con la Colección de Personajes o comprándolos en forma independiente.

Con el lanzamiento también se van a poder conseguir Los Personajes Clásicos -Luke Skywalker, Princess Leia, Han Solo, Darth Vader y Lando Calrissian- y El Paquete Trooper -Death Trooper, Incinerator Trooper, Range Trooper, Imperial Shore Trooper y Mimban Stormtrooper-.

El paquete de Personajes Clásicos va a tener una particularidad: va a estar disponible antes para los que tengan acceso anticipado, mientras que desde el 19 de abril se va a liberar para todos los que lo adquieran. El Paquete Trooper, por su parte, estará disponible con acceso anticipado para los compradores que preordenaron la versión digital del juego y estará disponible el 4 de mayo para el resto.

El 19 de abril se va a poder adquirir Rogue One: Una historia de Star Wars Paquete de Personajes con Jyn Erso, Bodhi Rook, Cassian Andor, K-2SO, Chirrut Îmwe, Baze Malbu y Director Krennic. El 4 de mayo, junto con el festejo del Día de Star Wars , van a llegar The Mandalorian Temporada 2 -Ahsoka Tano, Boba Fett, Bo Katan, Fennec Shand y Moff Gideon- y Star Wars: The Bad Batch Paquete de Personajes, con Hunter, Wrecker, Tech, Crosshair y Echo.

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga ya está disponible para pre-comprar en formato digital y se lanzará el 5 de abril de 2022 para Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch y PC.

SEGUIR LEYENDO: