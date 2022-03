Primeras impresiones de Kirby and the Forgotten Land: balance entre lo clásico y la innovación

El video repasa las principales características que va a tener el juego

Una de las principales apuestas de Nintendo para esta primera mitad de 2022 es una nueva aventura de Kirby, personaje que está cumpliendo 30 años con festejos a lo grande. Esta semana, los poseedores de la Nintendo Switch fueron sorprendidos con una demo gratuita de Kirby and the Forgotten Land para anticipar un poco lo que será el título que llegará al mercado el 25 de marzo.

Esta pequeña prueba parece comenzar desde el principio de la trama, donde se lo ve a Kirby y los Waddle Dees disfrutando de la paz y tranquilidad que caracteriza sus vidas. Rápidamente, un extraño portal aparece de la nada y lleva a todos los personajes a un extraño nuevo mundo.

Tal vez la versión final del juego cuente con más información al respecto, pero todo parece indicar que los primeros escenarios del juego van a hacer muy poco por explicar por qué el nuevo mundo se parece mucho a la Tierra , quién está detrás de los nuevos villanos y otros interrogantes.

En cuanto a lo jugable, Kirby and the Forgotten Land es la primera entrega de la saga principal que fue desarrollada enteramente en 3D , lo que abre nuevas puertas y permite incorporar algunas mecánicas más que interesantes.

De todas maneras, no se trata de una aventura de mundo abierto, al menos por lo que se puede experimentar en la demo gratuita. Los trailers anticipaban una gran cantidad de escenarios y biomas diferentes que parecían seguir la línea planteada en Super Mario Odyssey, pero Kirby and the Forgotten Land no busca alejarse tanto de la clásica fórmula de la saga.

Kirby and the Forgotten Land aprovecha los gráficos 3D para presentar escenarios a gran escala (Foto: captura)

La demo contiene tres escenarios situados en una ciudad abandonada y recapturada por la naturaleza. El concepto es similar a lo visto en The Last of Us, pero con la estética adorable de Kirby y colores saturados ideales para un juego apto para todo público, por supuesto.

Los controles son simples e intuitivos y no presentan ninguna novedad para los fans de la saga que ya conocen a la perfección las distintas habilidades del protagonista. Lo único nuevo es el movimiento de la cámara, pero no es tan libre como en otros títulos 3D, sino que se puede mover siempre desde un ángulo fijo.

Los jugadores pueden probar tres habilidades diferentes en la demo gracias a la presencia de un enemigo espadachín, otro que lanza bombas y un power up de hielo. Al succionar a alguno de estos personajes, Kirby obtiene nuevos tipos de ataque, tal y como siempre lo hizo en sus distintos videojuegos.

Sin embargo, en Kirby and the Forgotten Land, los players van a poder mejorar estas habilidades utilizando las estrellas obtenidas en los diferentes escenarios. Lamentablemente, la demo del título no llega a la aldea de los Waddle Dees donde habrá minijuegos y tiendas que serán parte fundamental del sistema de progreso, pero sí permite probar estas habilidades mejoradas.

El nuevo trailer lanzado junto con la demo es el que inicia este artículo y anticipa una gran cantidad de habilidades nuevas para el protagonista, lo que sugiere que hay mucho por mejorar. Ciertas habilidades, además, tienen más niveles que otras, lo que asegura más poder de ataque ideal para batallas contra jefes.

El Mouthful Mode es la principal novedad de la nueva entrega y una fuente aparentemente inagotable de memes (Foto: captura)

Más allá de esa mecánica clásica para Kirby, la gran novedad de esta entrega es el Mouthful Mode, que permite al personaje tomar control de diferentes objetos de nuestro mundo, desde un auto a un cono de tránsito, pasando por luces, ventiladores, planeadores, máquinas expendedoras y hasta agua.

Aunque la demo se puede superar en menos de media hora, hay varias oportunidades de utilizar el Mouthful Mode y descubrir sus bondades, lo que genera todavía más expectativa de los distintos objetos que se van a poder usar a lo largo de la aventura.

La prueba gratuita de Kirby and the Forgotten Land termina con el primer boss del título, un gorila gigantesco. Habiendo jugado muchos otros títulos de la saga, se siente extraña tanta libertad de movimiento en una pelea contra un jefe. En las entregas 2D suele suceder todo en un mismo escenario, en una misma pantalla, pero en este caso el ángulo de visión depende del jugador, lo que agrega otro elemento a tener en cuenta. Aunque el juego otorga un poder antes de comenzar la batalla, el jefe con sus ataques también dispara proyectiles que Kirby puede usar a su favor, lo que permite superar el desafío de la manera que el jugador crea conveniente.

Kirby and the Forgotten Land, o por lo menos su demo gratuita, tiene dos dificultades diferentes. En una, los desafíos son mínimos y la idea es avanzar sin demasiados problemas, mientras que en la otra, la derrota es posible, pero también se pueden conseguir muchas más estrellas para utilizar luego en las tiendas. Lo cierto es que ninguno de los dos modos tiene una dificultad que valga la pena mencionar, pero es interesante marcar la diferencia entre lo que puede querer un niño a la hora de jugar un Kirby y lo que busca el fan que sigue al personaje desde su nacimiento, hace 30 años.

El Waddle Dee que acompaña a Kirby tiene una lanza y puede atacar de cerca o a distancia (Foto: Nintendo)

Al igual que en otros títulos de la franquicia, los escenarios cuentan con diferentes caminos secretos, con algunos obvios y otros, no tanto. El objetivo principal del juego es rescatar a los Waddle Dees y la cantidad de rescatados va a abrir nuevas posibilidades de progreso en el título, por lo que explorar cada rincón de los niveles vuelve a ser algo fundamental para tener la experiencia completa.

Uno de los elementos a destacar tanto de la demo como del futuro juego completo es que se puede disfrutar desde el comienzo de manera cooperativa. Lo único necesario es un Joy-Con para cada jugador, algo que toda Nintendo Switch tiene desde el inicio, por lo que se trata de un título a tener en cuenta para los amantes del juego cooperativo.

Algo negativo que puede suceder por jugar de a dos son las caídas de cuadros por segundo del título, pero también ocurren en algunas secciones del juego en solitario. Aunque la Switch sufre estas cuestiones hace tiempo con sus juegos más potentes, lo cierto es que los futuros títulos de Nintendo que se lancen este año van a apuntar a rendir de la mejor manera en el modelo más reciente de la consola híbrida, el OLED, que tiene mejores capacidades de rendimiento y gráficos.

El objetivo de cada nuevo escenario es rescatar a la mayor cantidad de Waddle Dees para poder desbloquear mejores recompensas (Foto: captura)

Por sobre todas las cosas, la demo de Kirby and the Forgotten Land hace muy bien todo lo que tiene que hacer. Se trata del inicio del juego, donde los jugadores aprenden las mecánicas que van a utilizar a lo largo de toda la aventura, se encarga de mostrar las principales novedades para los fans conocedores y, además, logra dejar con ganas de más . La demo gratuita está disponible actualmente en la eShop de la consola.

