Un estudio de videojuegos recaudó 850.000 dólares para ayudar a las víctimas de la invasión en Ucrania

Imagen: Steam

La invasión de Rusia en Ucrania conmociona al mundo y todos los ojos están puestos en la región, mientras el conflicto no parece detenerse. Los videojuegos no son un sector ajeno a lo que está sucediendo y se acumulan las expresiones condenando la situación, tanto desde organizadoras de eventos de esports, como desde estudios que toman posición y lanzan acciones para recaudar fondos para las víctimas .

Ese fue el caso de 11 bit studios, el estudio con sede en Polonia que decidió donar todo el dinero reunido por las ventas de This War of Mine. Hoy comunicaron que lograron reunir 850 mil dólares que fueron donados a la Cruz Roja de Ucrania .

A través de una publicación que realizaron en sus redes sociales le agradecieron a todos los que adquirieron el juego (o sus contenidos complementarios) para ayudar a las víctimas de Ucrania y los alentaron a seguir donando en forma directa a la asociación que ahora va recibir todo el monto recaudado.

Imagen: Steam

La elección de This War of Mine no fue una casualidad. El título lleva a los jugadores a que se pongan en el papel de un grupo de civiles que tratan de sobrevivir en una ciudad afectada por la guerra.

Con crudeza, describen que dentro del juego “no tendrás suficiente comida ni medicinas, y estarás bajo el peligro constante de francotiradores y otros civiles hostiles”. Un escenario que refleja la realidad que tienen que atravesar todos aquellos que quedan envueltos en un conflicto bélico.

Justamente, el título se centra en transmitir “la experiencia que supone ser un civil en tiempos de guerra”, inspirándose en situaciones reales. Los usuarios van a tener que gestionar el refugio en el que se protegen los civiles y, además, deberán fabricar lo necesario para sobrevivir. También deberán protegerse de los francotiradores, que les impedirán salir de su escondite mientras sea de día.

Imagen: Steam

11 bit studios fue uno de los primeros estudios que reaccionó a la situación que atraviesa Ucrania. “Estamos en contra de la invasión rusa en Ucrania. Las palabras estarían vacías sin un acto con significado y el tiempo es crucial, así que durante los próximos 7 días, todas las ganancias de This War of Mine -en todas las tiendas y en todas las plataformas- irán a una fundación especial”, habían anticipado en un comunicado.

De esa forma empezó la campaña que logró reunir una suma destacada de donaciones, que ahora se van a destinar en forma directa a las víctimas, y lo hizo gracias a un juego que incluso cumple un rol educativo.

En el 2020 se anunció que, en Polonia, los estudiantes mayores de 18 años que cursaran estudios relacionados con sociología, ética, filosofía e historia podían acceder en forma gratuita al título con el objetivo de formarse y atravesar una experiencia que les hable de “emociones, verdad, lucha entre el bien y el mal, la humanidad, el sufrimiento”.

SEGUIR LEYENDO: