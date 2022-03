Globant presentó la iniciativa Globant Emerald Academy con un equipo femenino de League of Legends

Globant Emerald dio un nuevo paso en su proyecto de esports con la presentación de su iniciativa Academy, con la que apuestan a “reducir la brecha de género en la escena profesional” .

“Nos embarcamos en esta iniciativa con la esperanza de seguir aportando a los esports valores como la diversidad, el profesionalismo y el trabajo en equipo . Somos una organización inclusiva que cree firmemente que el gaming es para todas las personas. Nuestro propósito con la Academy es brindar oportunidades de entrenamiento y profesionalización a quienes tengan la aspiración de crecer en la escena”, explicó Patricio Spallatti, Manager de Globant Emerald Team.

El roster va a estar integrado por Valentina “valuxitax” Ortells, Anabella “Anitta” Santillán, Camila “camu” Paludi, Agustina “Puffi” Cerrato, Catalina Millaray “Artemisa” Sepulveda y Greta “Miharu” Bustos, y Gastón Gabriel “Nerakk” Camelino y Leandro Valentín “Kass” Brena serán los coaches. Desde Infobae Latin Power pudimos visitar la gaming office de Globant Emerald y hablar con algunas de las integrantes del equipo y con Nerakk.

—Cuentenme primero cómo está el proyecto en este momento.

—Nerakk: Cuando se arrancó el proyecto, una de los fundamentos era formar jugadores, más que apuntar a ganar cosas de entrada. Estamos apuntando a profesionalizarnos primero , que es algo que hablamos muchas veces en el grupo y llegamos al mismo punto. Si algo falta es el profesionalismos de los jugadores a la hora de trabajar y es lo primero que tratamos de tener: poder trabajar todos de una misma forma. Y ahí sí apuntar al nivel de cara a lo que van a ser las competencias futuras.

—Camu: La disciplina es lo más básico. Es lo que te da el pie para que todo el resto te salga mucho más fácil, está bueno arrancar por ahí.

—¿Cómo ve cada una la convocatoria a esta iniciativa?

—Valu: Creo que es un paso importante. Corta algunas brechas y saltea mucha pelea. Que tengamos una infraestructura con tanta voluntad para impulsar la escena es un salto muy grande para el objetivo principal de la escena. No solo acá, porque mucha gente trabaja por la escena femenina y muchos trabajaron antes solo porque tenían fe en esto. Y que aparezca un proyecto así, con toda esta infraestructura, es un salto .

—Camu: Antes de esta instancia hubieron torneos fem, hubieron equipos femeninos, pero nada muy profesional, todo muy ‘por el pancho y la coca’. Se hacía lo que se podía, te enseñaban pero hasta ahí. Entonces tener esta oportunidad es un salto enorme. Ojalá que haga que otros equipos tomen la misma decisión y se pueda profesionalizar más a las jugadoras. Porque yo veo que hay mucho potencial y hay muchas chicas que se están esforzando ahora que ven que está la oportunidad.

—Valu: Creo que estamos subiendo la vara.

—Camu: Si. Y están entendiendo que se puede apostar por esto.

—Anitta: Para mi esto es una oportunidad muy grande. Porque yo entré al competitivo hace un año, pero siempre en equipos en los que se hacía lo que se podía. Se usaban los pocos conceptos que sabíamos entre las jugadoras e intentábamos ganar con lo poco que teníamos. Las oportunidades que nos daban siempre quedaban en nada. O justo lo que era femenino se quedaba sin presupuesto. Ahora tener tantos recursos para mejorar como profesionales es una oportunidad para mi, pero también para las chicas que quieras apostar por el competitivo.

—Desde su experiencia, ¿vieron una evolución en los últimos años en la escena?

—Camu: Si. Pasamos de que se armen equipos femeninos de chicas que sabían a jugar hasta ahí a pensar en estructuras profesionales.

—Nerakk: Fue un paso a paso, de menor a mayor. El año pasado muchos equipos empezaron a implementar suplentes femeninas. Creo que ahora vemos que se apuesta fuerte en serio y eso ayuda a que muchas otras organizaciones se animen. Desde que empezó el año ya se presentaron tres o cuadro escuadras femeninas y eso ya eleva la vara con respecto al año pasado que solo tenías jugadoras suplentes. Esto va a dejar en claro que el nivel existe, pero hay que apostar.

—Valu: Siento que estamos en la puerta de evolucionar, como región y como comunidad. Estamos bien encaminados. Falta un montón, pero estamos en el buen camino. Ahora hay más gente tirando para el mismo lado que antes.

—Anitta: Hay más apoyo para las jugadoras. Ahora se sabe que podemos jugar, que sabemos jugar y que lo vamos a hacer.

—¿Cómo se preparan para el momento de la presentación?

—Nerakk: Para mi quizás es distinto, porque es la vuelta a un rol que hace tiempo no cumplo, que dejé para empezar a castear. Aposté por el proyecto porque conocí a las chicas, porque el proyecto también mostró la estabilidad de poder hacer las cosas como se deben, de manera profesional para poder tener un buen desarrollo. Es una buena forma de volver. Dando un golpe en una escena que no es nuevo, pero que está empezando a levantar vuelo y que podemos dejar en claro que, con tiempo y dedicación, podemos ser top 1.

—¿Y cómo te encuentra esta vuelta?

—Nerakk: Es distinto. De cómo trabajaba antes a cómo se trabaja ahora, obviamente hubo una evolución. También tuve que adaptarme al juego, porque venía viéndolo de una forma analítica por trabajo, pero no como entrenador. Pero me encontré con dos cosas buena: por un lado, que no me costó adaptarme. Y la segunda, que fue por recomendación de las chicas, fue una pareja en el staff. Sabe muchísimo, estudia un montón, trabajamos juntos en todos los aspectos y eso en un grupo de trabajo es muy bueno. Creo que nos suma a todos. Fue muy fácil la vuelta gracias al compañero que las chicas me terminaron encontrando en el staff.

El equipo se encuentra entrenando y preparándose para las que van a ser sus primeras paradas, con la Wonder League y Valkyria Doomfire. Y se plantean objetivos claros para el futuro: lograr ser el mejor equipo posible y subir su nivel competitivo. “Nos merecemos tener infraestructura y que entiendan que no estamos desaprovechando recursos” , marcan para cerrar.

