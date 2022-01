It Takes Two saltará a una nueva pantalla y tendrá su adaptación para cine y televisión

(Foto: EA)

Las adaptaciones basadas en videojuegos no son algo nuevo, pero en los últimos años la cantidad de producciones y la calidad de las mismas fue en aumento, ofreciendo un gran abanico de opciones para los fans que quieren ver a sus historias y personajes favoritos en un nuevo formato o para las nuevas audiencias que así se acercan a un universo que desconocían. Ahora se confirmó una nueva adaptación en camino inspirada en It Takes Two.

It Takes Two fue uno de lo grandes juegos del 2021 y a fin de año selló el gran recibimiento que tuvo de parte de la comunidad gamer llevándose el premio a Juego del Año en The Game Awards. A través de Variety se conoció que el título va a ser adaptado a cine y televisión y que ese proceso estará a cargo del estudio dj2 Entertainment.

Este juego presenta a Cody y May, una pareja que decide divorciarse. La trama se dispara cuando le cuentan a su hija su decisión, pero terminan transformados en muñecos. Así se ven obligados a superar diferentes pruebas juntos -lo que repercute directamente en la jugabilidad- para volver a su forma normal. Obviamente es un viaje también para volver a encontrarse con lo que los llevó a estar juntos en un primer momento.

“Crear el mundo y la historia en ‘It Takes Two’ fue muy divertido para mí y para el equipo. Como tiene una narrativa fuerte con personajes locos y momentos de acción cooperativa igual de locos, e l potencial para hacer una gran adaptación para una película o televisión es enorme ”, destacó Josef Fares -fundador de Hazelight Studios y director del juego- para Variety.

Para dj2 Entertainment esta no va a ser su primer experiencia con un videojuego, ya que están trabajando en la serie animada Lara Croft: Tomb Raider que saldrá en Netflix, la serie live-action basada en Disco Elysium, además de haber estado detrás de la película de Sonic. “Es un honor para dj2 asociarse con Josef, Oskar (Wolontis) y el increíble equipo de Hazelight Studios. Al igual que el resto del mundo de los videojuegos, nos enamoramos de Cody, May, Rose, Dr. Hakim y el universo de fantasía que Hazelight creó y no podemos esperar para traer a estos personajes y este mundo a la vida en la pantalla grande y pequeña”, agregó Dmitri M. Johnson, CEO y fundador de dj2.

Por ahora no se publicó ningún dato concreto sobre cuáles serán los próximos planes para este proyecto y se reveló que no hay ningún estudio vinculado con la adaptación, aunque sí aclararon que habría una gran cantidad de ofertas para trasladar al juego a un nuevo formato.

