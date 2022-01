The Artful Escape, uno de los juegos más impactantes del 2021, llegará a PlayStation y Nintendo Switch

The Artful Escape se lanzó en septiembre del 2021 para PC y Xbox, donde se incorporó al catálogo de Game Pass desde el día uno. El título fue uno de los lanzamientos más importantes del año pasado y se destacó, especialmente, por su propuesta visual psicodélica. Ahora más jugadores tendrán la posibilidad de experimentarlo, ya que a partir del 25 de enero el juego va a desembarcar en PlayStation 4, PlayStation 5 y Nintendo Switch .

Con voces de actores reconocidos como Michael Johnston, Caroline Kinley, Lena Headey, Jason Schwartzman, Mark Strong y Carl Weathers, The Artful Escape nos presenta a Francis Vendetti, un músico que trata de encontrar su propio estilo mientras tiene que convivir con el enorme legado de su tío, un talentoso artista que dejó una gran marca en el lugar en el que vive el protagonista. En su intento de romper con el estilo folk que todos esperan que él continúe, emprende un viaje espacial cruzado por criaturas extraterrestres.

Más allá de la historia, que invita a acompañar esa búsqueda personal, el gran potencial del juego está puesto en el apartado visual. Los escenarios son impresionantes desde el inicio, donde la ambientación se presenta más “simple” y terrenal en comparación con lo que se verá a medida que se avance. Incluso en esa instancia, los detalles se destacan y el modo foto es un gran aliado desde que se empieza a jugar.

La jugabilidad no presenta desafíos destacados y es relativamente fácil avanzar en los diferentes escenarios. Nuevamente, el mayor disfrute se da cuando toda la atención se pone en lo que se está viendo, entendiendo que todo el resto de los factores cumplen el rol de acompañar ese aspecto. El sonido también tiene un rol primordial, pero como refuerzo de las diferentes emociones que se presentan.

El título no solo generó una buena mirada de parte de sus jugadores y la crítica también lo reconoció, acumulando tres nominaciones en The Game Awards y otras tres en los Golden Joystick Awards. La combinación de una historia centrada en el autodescubrimiento y la espectacularidad visual y sonora que lograron Beethoven & Dinosaur y Annapurna Interactive hace de este juego una experiencia que no hay que dejar pasar.

