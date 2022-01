PUBG Battlegrounds ahora es gratis en consolas y PC: todo el contenido que va a incorporar

Anuncio de PUBG: BATTLEGROUNDS Free to play

El battle royale de KRAFTON, Inc paso a ser gratuito para todo el mundo en consolas y PC. En un día muy especial para sus fanáticos y recién llegados, PUBG: Battlegrounds se convirtió en el segundo título con más jugadores simultáneos de la plataforma Steam, superando a Dota 2 por unos pocos miles de usuarios con un total que alcanzó a más de 668 mil jugadores.

Aunque el número decreció rápidamente, se sostuvo con más de 150 mil usuarios y marcó la gran atracción que generó el título con su nueva modalidad free-to-play. El nuevo modelo de negocios del estilo freemium, presentó BATTLEGROUNDS Plus como la forma de obtener acceso a todo el contenido disponible. Los usuarios que adquirieron el juego previo a su transición a free-to-play recibirán no solo el modelo plus, sino también un kit de recompensas llamado el Pack Especial Conmemorativo.

Para potenciar la recepción de nuevos jugadores el contenido desembarcó con nuevos tutoriales: modo de entrenamiento básico y Partido de entrenamiento con IA. De esta manera, se buscará que los usuarios que se encuentren por primera vez con el título puedan tener una experiencia más amena.

Además, su lanzamiento gratuito llegó con una nueva actualización que suma el uso de dos elementos tácticos: Drones, como forma de exploración remota y segura; y el EMT Gear, que provee una nueva forma de curación para la tropa. “BATTLEGROUNDS Free-to-play también incluirá una serie de mejoras en las que estuvimos trabajando, que los fans podrán ver llegar en lanzamiento y en los meses que le siguen. Ahora es realmente el mejor momento para jugar”, anticiparon desde la página oficial del anuncio, por lo que los jugadores pueden esperar que lleguen más novedades.

En cuanto a BATTLEGROUNDS Plus, se trata de una única inversión que incluye acceso a un boost de experiencia +100%, una pestaña de trayectoria con medallas, el modo competitivo (ranked) y la posibilidad de crear partidos personalizadas. En cuanto a objetos, ofrece un gorro, máscara y guantes de un kit llamado Captain’s Camo, junto con 1300 G-Coin en monedas adicionales.

Es importante destacar que aunque el juego ofrece una experiencia base disponible para todo el mundo, la falta de un modo competitivo incluido en forma gratuita es un punto de fuertes críticas. Otro de los problemas que el juego podría enfrentar es una creciente cantidad de cheaters, un problema recurrente en la industria. La comunidad se refirió a una presencia previa significativamente molesta de cheaters en el juego, por lo que PUBG: BATTLEGROUNDS tendrá que afrontar un problema ineludible que puede dañar la experiencia de los recién llegados.

El hecho de que el modo ranked quede detrás de una pared de compra terminaría siendo tanto un punto negativo para los jugadores gratuitos, como una forma de evitar nuevos cheaters para quienes están interesados en la experiencia más competitiva del juego. Por otro lado, presentaron eventos especiales para acompañar este nuevo capítulo para el título:

En cuanto al Pack Especial Conmemorativo llega con acceso a BATTLEGROUNDS Plus y recompensas que se van a traducir en ocho artículos que van a a incluir un conjunto de skins de trajes y un bundle llamado Legado endurecido de batalla.

La decisión de KRAFTON, Inc es un curso natural para aprovechar el estado actual del juego y atraer nuevos usuarios a uno de los primeros battle royales en ingresar contundentemente al mercado. Luego de casi cinco años desde su lanzamiento, se une al modelo aplicado por sus competidores como Fortnite y Apex Legends, pero con un giro diferente. La versión free to play ya está disponible en Steam, PS Store, Microsoft Store y Google Stadia.

