Wordle, el juego que es viral en redes sociales, ahora está disponible en español

Wordle. (foto: ComputerHoy)

Lo estás viendo en todos lados: Wordle es un juego que invadió Twitter y todo el mundo comenzó a compartir sus resultados en forma de unos cuadrados grises, amarillos y verdes y una cifra misteriosa. Para todos aquellos que la barrera idiomática los dejaba atrás, no hay que preocuparse: ahora también está disponible en español.

El juego involucra una simple mecánica de adivinar palabras y propone un acertijo diario. La página ofrece una palabra incógnita de cinco letras que se puede adivinar en seis intentos. A medida que se ingrese una palabra, los casilleros cambiarán de color para mostrar cuán cerca estaba el intento de la consigna correcta.

El encanto es simple porque Wordle solo demanda un par de minutos de atención al día para resolverse y al final de la jornada se podrán ver cuántas partidas se han jugado en total, cuál es la racha ganadora actual y cuál fue la máxima. Y lo mejor: es gratuito sin planes de monetizarse en ningún momento cercano.

¿Quién creó Wordle?

La persona que comenzó el desafío es Josh Wardle, un ingeniero en sistemas de Brooklyn que solía trabajar para la red social Reddit. Para pasar la pandemia, creó un juego de palabras para su pareja que luego extendió a su familia como un simple chiche de WhatsApp. Sin esperar demasiado, lo lanzó al público en octubre del 2021.

En enero de 2021, Wordle alcanzó los 300.000 jugadores y a finales de diciembre, se hizo viral gracias a la opción de compartir resultados.

“Creo que la gente aprecia que es un simple juego online divertido, que no está intentando hacer nada extraño como robar tus datos o trackear el movimiento de sus ojos. Es solamente un juego que es divertido”, le dijo Wardle al The New York Times.

