Multijugador y remake: las nuevas entregas de The Last of Us que podrían llegar pronto

Se sabe que el multijugador de The Last of Us Part II está en desarrollo. Si bien todavía no se pudo ver nada de esta propuesta, una oferta de trabajo en el estudio Naughty Dog habría filtrado que sería gratuito con microtransacciones. Por otro lado, insiders aseguran que un remake para PS5 del primer Last of Us llegaría en la segunda mitad de 2022.

Neil Druckmann, director creativo y guionista de la saga, asegura que la espera “valdrá la pena”. Y es que hay mucha especulación alrededor del multijugador de The Last of Us Part II. Primero se habló de un posible modo Battle Royale, ya que entre los recursos multijugador no utilizados en el juego se encontraba lo que sería un mapa para ese modo. Pero ahora se descubrió lo que podría ser otro detalle a partir de una vacante de trabajo en el estudio californiano.

En su página web, Naughty Dog está en búsqueda de un diseñador senior de monetización y economía y en la descripción de la oferta reza: “Embárcate en la nueva aventura de Naughty Dog: ¡El primer juego multijugador independiente del estudio! Buscamos llevar el mismo nivel de ambición y calidad de nuestros juegos característicos a este proyecto multijugador único”. Todo parece indicar que sería algo similar a Halo Infinite, en el que no se necesita el juego base para acceder al multijugador.

Al mismo tiempo, otro de los proyectos del estudio es un remake del The Last of Us original para PS5. Según el insider Tom Henderson, el juego está cerca de completar su desarrollo, por lo que tendría un lanzamiento planeado para la segunda mitad de este año. En un principio, el proyecto estaba a cargo del Visual Arts Service Group de PlayStation, pero luego el estudio fue cambiado para el soporte de otro juego. Allí tomó la posta el desarrollador original, Naughty Dog, que estaría por completarlo.

