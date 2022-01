Las adaptaciones de videojuegos ganan terreno: Mortal Kombat fue lo más visto de HBO Max en el 2021

(Foto: Warner Bros)

Las adaptaciones basadas en videojuegos están pasando por un gran momento. A las grandes audiencias que acostumbran a atraer, ahora se suma la posibilidad concreta de ver películas y series que tengan la capacidad de sostenerse por sí mismas, sin depender del cariño que los fans tienen con el juego que las inspiró, como demostró la llegada de Arcane a Netflix -por muchos considerada como la mejor adaptación que se hizo hasta el momento-. Para reafirmar la enorme popularidad que tienen estos contenidos, Mortal Kombat se convirtió en la película con mejor estreno en HBO Max durante el año pasado.

En diciembre del 2020 Warner Bros. anunció que durante el 2021 iba a implementar un modelo mixto para el estreno de sus propias películas, que a partir del anuncio se iban a estrena en simultáneo en cines y en HBO Max. Esa novedad generó reacciones dispares. Con la pandemia en uno de sus momentos más difíciles, parecía razonable ofreces una pantalla alternativa para aquellos que quisieran ver las películas al momento del lanzamiento, aunque la perspectiva de los cines y de algunos creadores de las películas que iban a entrar en este sistema no fue tan positiva.

El sitio Bussines Insider dio a conocer cómo fueron los números dentro de HBO Max para los títulos que formaron parte de ese modelo híbrido y Mortal Kombat, la última adaptación de la poderosa franquicia de videojuegos, contó con el estreno más popular en la plataforma durante el 2021. Para elaborar el listado, tomaron un estudio realizado por SambaTV y tuvieron en cuenta la cantidad de visualizaciones que cada película tuvo durante el primer fin de semana después de su lanzamiento. Otra particularidad es que los datos solo reflejan la elección de la audiencia de Estados Unidos y contempla que los usuarios hayan visto por lo menos cinco minutos del contenido.

Con 3,8 millones de visualizaciones, Mortal Kombat se quedó con el primer lugar de la lista y superó a grandes producciones como Godzilla vs. Kong (3,6 millones de visualizaciones), The Suicide Squad (2,8 millones de visualizaciones), Matrix Resurrections (también 2,8 millones), Space Jam: A New Legacy (2,1 millones) y Dune (1,9 millones de visualizaciones).

Antes de su estreno (en abril del 2021), Simon McQuoid -director de la película- habló en exclusiva con Infobae y explicó cómo fue el desarrollo de cara a los fans de la franquicia: “tratamos de ser lo más respetuosos posibles con el contenido para darle el tono y el sentimiento correcto. Para elevar este contenido que ya se conoce a una experiencia cinematográfica. Fue una conversación constante para lograr ese balance. Todo el proceso de hacer esta película fue sobre equilibrar entre los personajes, el conocimiento de los fans. Equilibrar todos esos factores para que funcionen ambos aspectos ”.

Además, contó que Ed Boon -creador de Mortal Kombat- participó del desarrolló de la película. “Hablé con Ed Boon un par de veces. Me ayudó mucho. Probablemente la gente de estudio habló más veces que yo con él, pero tuve la oportunidad de tener algunas conversaciones. Nos dio muy buenas sugerencias y tuvimos un buen feedback sobre detalles de los personajes”, explicó en ese momento.

Aunque al momento de la entrevista el director no quiso especular con el posible lanzamiento de nuevas películas basadas la producción que tuvo a cargo, hace algunos meses se conoció que Warner Bros. está trabajando en la continuidad del universo que se presentó en el 2021, por lo que se puede esperar que nuevas películas sigan trasladando el mundo del juego a la gran pantalla.

La industria del entretenimiento tiene un interés que va en aumento en las adaptaciones de videojuegos. A la gran lista de producciones que se pudieron ver en los últimos años se le va a sumar un 2022 cargado de estrenos que generan muchas expectativas, con The Last of Us (a cargo de HBO) como una de las más esperadas por el nivel de producción que promete.

