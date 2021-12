Cinco videojuegos que podés descargar gratis el fin de semana

Con las celebraciones de Año Nuevo este viernes, el fin de semana es ideal para ponerse al día con algunas interesantes experiencias de estos últimos años. A través de diferentes servicios de suscripción, muchas veces necesarios para disfrutar de características online, y distintas plataformas, destacamos cinco títulos que se pueden descargar de manera gratuita.

LEGO DC Super Villains – PlayStation Plus

Uno de los últimos videojuegos de Lego decidió invertir la fórmula de los títulos anteriores y puso a los villanos como protagonistas. En LEGO DC Super Villains los jugadores pueden crearse a su propio personaje para luchar junto al Joker, Harley Quinn y muchos más villanos de DC mientras la Liga de la Justicia sigue desaparecida en misteriosas circunstancias. El título abraza el multiverso para presentar al Sindicato del Crimen y contiene el humor y las mecánicas clásicas de la franquicia que aseguran muchas horas de diversión.

Unpacking – Xbox Game Pass

Uno de los videojuegos más satisfactorios del año se puede descargar en Game Pass tanto en consolas como en PC y a través de la nube, en los territorios donde está disponible. El título desarrollado por el estudio australiano Witch Beam invita a los jugadores a desempacar las pertenencias en distintas mudanzas para conocer las historias detrás de los diferentes objetos que posee la protagonista a lo largo de su vida. Con una estética pixel art de alta resolución, se trata de uno de los videojuegos más celebrados y relajantes del año, aunque no se descartan las lágrimas.

Tomb Raider (2013) – Epic Games Store

La franquicia Tomb Raider celebró su 25° aniversario hace pocos meses y usuarios de la tienda de Epic Games en todo el mundo pueden disfrutar la última trilogía de la franquicia totalmente gratis. La historia que comenzó en 2013 con el reboot de la saga se desarrolló a lo largo de tres entregas llenas de acción, aventuras, saltos imposibles y novedades para Lara Croft. Epic Games Store decidió cerrar el año regalando la trilogía completa que asegura decenas de horas de contenido mientras los fans esperan por el próximo capítulo de la saga, que promete fusionar las distintas líneas temporales de la franquicia.

It Takes Two – Xbox Game Pass

Considerado por la prensa y los jugadores como uno de los mejores videojuegos del año, It Takes Two también es parte de Xbox Game Pass a través de EA Play. El deseo de una niña convierte a sus padres en muñecos de lana, madera y arcilla y los pone frente a los desafíos más difíciles de su vida: derrotar jefes enormes y recomponer su relación al borde del divorcio. Con mecánicas muy originales, It Takes Two solo se puede jugar en compañía de otro player, ya sea en la misma plataforma o de manera online.

10-12-2021 Captura del juego It Takes Two POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA EA GAMES

Two Point Hospital – Prime Gaming

Antes de comenzar el 2022 se filtraron los videojuegos gratuitos que ofrece el servicio de suscripción Prime Gaming y entre ellos se destaca Two Point Hospital. Se trata del sucesor espiritual del clásico Theme Hospital y está desarrollado por los responsables de dicho título. Los jugadores tienen la tarea de construir y mantener una cadena de hospitales que se dedica a curar enfermedades bizarras en el condado ficticio Two Point County. La idea de los desarrolladores era separar la experiencia del juego de lo que suele ser una visita al hospital, por lo que inventaron enfermedades y lesiones ridículas y cargaron de humor todo el título para convertirlo en algo muy entretenido.

Por supuesto, los servicios de suscripción mencionados en este artículo ofrecen muchos más videojuegos gratuitos entre los que hay otras joyas de este año y años anteriores para disfrutar en solitario, de manera cooperativa o en competitivo, por lo que los usuarios pueden aprovechar el fin de semana para explorar los diferentes catálogos y acceder a más títulos.

