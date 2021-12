Resident Evil Village y Metroid Dread fueron los videojuegos más completados del año

Metroid Dread. NINTENDO

En medio de la temporada de premios de la industria gamer, el sitio HowLongToBeat reveló cuáles fueron los videojuegos más completados del año a nivel mundial, con varios nombres esperados y otras cifras interesantes. Resident Evil Village está cerca de convertirse en la entrega más vendida de la franquicia y lidera la lista de los títulos más terminados de 2021.

Metroid Dread ocupa el segundo puesto de la lista, también gracias a la enorme base de fans que esperaban la nueva entrega. El Top 5 del año lo completan Ratchet & Clank: Rift Apart, la exclusividad de PlayStation; It Takes Two, el ganador a Mejor Juego del Año en The Game Awards; y Super Mario 3D World + Bowser’s Fury, la nueva expansión del plataformero de Nintendo.

Resident Evil Village fue definido por muchos como un recorrido por lo mejor de la franquicia en sus diferentes entregas y cuenta con una historia que los fans de la longeva saga no se pueden perder. La franquicia de Capcom celebró su cumpleaños número 25 en 2021 de la mano de un nuevo título, una serie animada, una película y más contenido en diferentes formatos. Metroid Dread, por su lado, también saca lo mejor de diferentes instancias en la historia de la franquicia para traer aspectos nuevos a la fórmula.

Ratchet & Clank: Rift Apart aprovechó las nuevas posibilidades técnicas de la PlayStation 5 para mostrar un multiverso de posibilidades visualmente impactante. It Takes Two, de Hazelight Studios, es una experiencia cooperativa con mecánicas originales y una historia cargada de drama, suspenso, humor y posibles lecciones de vida. Super Mario 3D World + Bowser’s Fury, por su parte, rescata un excelente título de la Wii U y le agrega una experiencia aparte más alineada con los juegos de mundo abierto, al estilo de Mario.

Millones de fans de estos títulos comenzaron la campaña y la terminaron, pero no todos los juegos pasaron por la misma experiencia. En el informe de Axios compartido por Kotaku también se detallan los títulos más abandonados a lo largo del año, con el survival Valheim a la cabeza. El título lanzó actualizaciones de contenido para tratar de mantener a su audiencia enganchada, pero después de sus cifras iniciales, era una tarea mucho más difícil de lo que se esperaba. El Top 5 lo completan 12 Minutes, Loop Hero, The Ascent y Outriders. Cabe remarcar que algunos de estos títulos están disponibles en Xbox Game Pass desde el día de su lanzamiento, lo que asegura una porción de la audiencia que solo prueba las nuevas incorporaciones del servicio de suscripción.

Al mismo tiempo, el videojuego con mayor cantidad de jugadores de 2021 es Forza Horizon 5, la nueva entrega de la franquicia de carreras exclusiva de Xbox y desarrollada por Playground Games. Este videojuego también superó récords históricos para la franquicia y marcó nuevos picos de jugadores en las primeras semanas de lanzamiento. Adicionalmente, el sitio que recolecta estadísticas también destacó al videojuego más largo de este año: Pathfinder: Wrath of the Righteous.

El pasado 9 de diciembre se celebró la edición 2021 de The Game Awards, la popular ceremonia que también cuenta con una gran cantidad de anuncios, sorpresas y participaciones especiales. It Takes Two y Forza Horizon 5 fueron los grandes ganadores de la noche con tres premios cada uno. Halo Infinite fue elegido lo mejor del año por el público en una votación a través de redes sociales. Aunque el sitio HowLongToBeat no lo registra entre los más jugados, el apartado multijugador del título rompió récords en Steam en sus primeras semanas previas al lanzamiento oficial.

Resident Evil Village también fue elegido por la gente en los Golden Joystick Awards, un evento organizado por prensa especializada donde votan todos los miembros de la comunidad gamer, desde desarrolladores a jugadores. Ahí también se eligió al Mejor Juego de la Historia para celebrar los 50 años de videojuegos, con Dark Souls saliendo victorioso.

El 2021 fue un gran año para el gaming, a pesar de que continuaron los retrasos en lanzamientos y los problemas para conseguir consolas de la última generación. La comunidad gamer espera con ansias el próximo año, que ya en sus primeros meses va a liberar algunos de los títulos más esperados de 2022.

SEGUIR LEYENDO: