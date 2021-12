Empleados de Ubisoft están abandonando la compañía en lo que llaman “El Gran Éxodo”

@UBISOFT_SPAIN

Esta semana no se conocieron novedades del escándalo alrededor de Activision Blizzard, que atravesaba su más grande huelga hace pocos días. Sin embargo, se reactivó otro caso extremadamente similar: decenas de empleados de Ubisoft decidieron abandonar la compañía y el propio grupo de trabajadores bautizó el suceso como “El Gran Éxodo”.

El sitio Axios reveló esta semana que el estudio recibió una gran cantidad de renuncias por parte de miembros clave de distintas de sus populares franquicias. Cinco de los principales responsables de Far Cry 6 y 12 de los desarrolladores más importantes de Assassin’s Creed: Valhalla presentaron sus renuncias en estos últimos días y se registraron un total de 60 empleados que abandonaron Ubisoft Toronto y otros 60 que se fueron de Ubisoft Montreal.

A mediados de 2020 se dieron a conocer muchísimos casos de acoso, abuso y discriminación en las distintas sedes y oficinas de Ubisoft, lo que empujó a los directivos del estudio a prometer cambios en el ambiente laboral. Sin embargo, a un año y medio de la noticia, solo algunos pocos ejecutivos dieron un paso al costado. Empleados, ex empleados, desarrolladores de otros estudios y fans firmaron una carta abierta meses atrás, impulsada por la organización A Better Ubisoft (Un Mejor Ubisoft), pero no se realizaron cambios en la estructura de la compañía ni se cumplió con al menos una de las demandas del grupo.

(Foto: Twitter)

Aunque se desconocen las razones detrás de todas y cada una de las renuncias, el conflicto recién mencionado es solo uno de los tantos argumentos. Con la compra de diferentes estudios por parte de empresas como Xbox, PlayStation y Tencent, muchos empleados buscan salarios más competitivos y la posibilidad de tener más influencia en el desarrollo de futuros proyectos, algo que para muchos es imposible dentro de Ubisoft.

Desde Ubisoft no hicieron mención a lo que está ocurriendo en sus oficinas, pero Axios nota que la proporción de las renuncias en el estudio es menor a las de Activision Blizzard en este último año. De todas maneras, sigue siendo un número relevante al compararlo con otras grandes compañías desarrolladoras de títulos AAA. Al mismo tiempo, el estudio oriundo de Francia anunció la semana pasada la remake de Splinter Cell, que actualmente está buscando desarrolladores en distintos puestos para completar el equipo y trabajar en el esperado título.

Entre otras noticias poco felices para Ubisoft en las últimas semanas, su experimento de incluir NFTs en Ghost Recon Breakpoint con la nueva plataforma Ubisoft Quartz demostró ser otro fracaso. Como muchos anticipaban, el apartado se llenó de especuladores con muy poco interés en el juego que venden objetos poco llamativos a precios exorbitantes. Del otro lado, hay una casi nula base de usuarios dispuesta a comprarlos, pero desde el estudio aseguran que este es recién el primer paso en un plan de cuatro años para integrar la tecnología blockchain al gaming mainstream.

(Foto: @Ubisoft)

El presente de Ubisoft está cargado de escándalos y decisiones desacertadas entre las que se encuentra la nula comunicación por parte de los directivos de la compañía, que parecen cada vez más lejos de querer solucionar los conflictos dentro del ambiente laboral más allá de las presiones de los propios empleados, los fans y una gran parte de la comunidad gamer.

SEGUIR LEYENDO: