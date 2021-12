Un nuevo juego de Los Cazafantasmas con el elenco original estaría en camino

163

Según Ernie Hudson, uno de los actores de las películas de “Los Cazafantasmas” está en desarrollo un nuevo juego basado en la franquicia con el elenco original. La novedad -que podría convertirse en una buena noticia para los fans- la dio durante una conferencia en el Celebrity Fan Fest de San Antonio, una convención de cómics y cultura pop en Estados Unidos.

Si bien es uno de los clásicos más reconocidos en la historia del cine y el fanatismo cruzó varias generaciones, con la salida de “Ghostbusters: el legado” en noviembre, los Cazafantasmas volvieron a ser un tema de conversación recurrente, aunque es el elenco original -compuesto por Bill Murray, Dan Aykroyd, Harold Ramis y Ernie Hudson- el que se mantiene en la memoria de todos y que más cariño genera en al comunidad.

Con esta novedad -que por ahora no cuenta con mucha más información al respecto- pronto podría darse el regreso de ese elenco original, no en el cine, sino en un videojuego. Cabe aclarar que Ramis, quien interpretó a Egon Splenger en las películas, falleció en el 2014 después de batallar contra una rara enfermedad que padeció durante cuatro años.

“Me acaba de llegar un e-mail, porque estamos haciendo otro videojuego. Están planificando ahora para hacer las grabaciones, pero no estoy seguro de quiénes lo van a hacer. Sé que yo y Danny (Dan Aykroyd), creo. No estoy muy seguro si Bill (Bill Murray) hará algo al respecto. Entonces, habrá otro videojuego… Cuándo lo lanzarán, no lo sé, pero definitivamente está sucediendo ”, reveló Ernie Hudson -quien interpretó a Winston Zeddemore en las películas- durante la conferencia en San Antonio.

Incluso se refirió a los problemas que están teniendo los desarrolladores para diseñar a su personaje de forma correcta: “Me han estado enviando prototipos del personaje para tener la imagen adecuada, por lo que parece están teniendo dificultades creando mi imagen de alguna forma. Es tan raro para mi que puedan lograr que Bill Murray, Dan Aykroyd y Harold Ramis se vean exactamente igual a la vida real, pero yo termino viéndome como Eddie Murphy o alguien cualquiera”.

Este título no sería el primer cruce entre el cine y el mundo del gaming, ya que los Cazafantasmas tuvieron un exponente muy popular en Ghostbusters: The Video Game que se lanzó en 2009 y diez años después contó con una remasterización para PC, PS4, Nintendo Switch y Xbox One. El juego, de acción en tercera persona, tuvo buenas críticas en general, pero no terminó de ser apreciado del todo.

El principal interrogante sobre esta nueva entrega será la continuidad temporal que tendrá el argumento. El juego anterior tenía una historia original ubicada en 1991, dos años después de los sucesos de Los Cazafantasmas 2, o en todo caso, podría ser una secuela de Ghostbusters: El Legado, la última película estrenada este año.

El portal Ghostbusters News reportó en octubre que ya se estaba trabajando en este juego y que estaba a cargo de la desarrolladora independiente Illfonic. Incluso fue el mismo co-fundador de la empresa, Raphael Saadiq, el primero en mencionarlo. El estudio norteamericano -ubicado en Golden, Colorado- es conocido por haber producido otras adaptaciones de películas, como Friday the 13th: The Game y Predator: Hunting Grounds. Si se toman en cuenta estas referencias, es muy probable que el nuevo juego de Cazafantasmas tenga el foco en la modalidad online con amigos. Incluso se puede pensar en un multijugador asimétrico de cinco personas, donde uno maneje a un fantasma y otros cuatro jugadores tengan que luchar contra él.

Aunque hay muy poca información al respecto, tanto del juego en sí como de su fecha de salida, está confirmado que está en fase de desarrollo y apenas sabemos que se van a grabar las voces, por lo que los fanáticos de la franquicia tendrán que tener paciencia y guardar las expectativas para la nueva entrega que está en camino.

