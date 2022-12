Pampas y Malvinas definen al ganador del Campeonato Sudamericano de Rainbow Six

Fin de año se acerca y las mayores competencias a nivel internacional y local comienzan a definirse, como es el caso del Campeonato Sudamericano de Rainbow Six, un torneo que nuclea a los principales contendientes del shooter de Ubisoft en esta parte del continente. La etapa final del certamen se llevó a cabo en un espectacular marco: el Teatro Broadway de la Ciudad de Buenos Aires, junto a los cuatro mejores equipos del año: Pampas, Malvinas Gaming, Furious Gaming y Leviatán, quienes fueron los que más puntos sumaron en la etapa regular de la temporada.

Free Fire World Series 2022: Ignis y Naguará entraron en el top 10 del mundial La organización latina dijo presente en el evento internacional al que llegó dentro de los 17 mejores equipos del mundo VER NOTA

El primer cruce de la tarde fue el de Pampas, que llegaba como principal candidato tras finalizar primero en la temporada sumando los puntos de los 3 stage, ante Leviatán que había quedado cuarto y que buscaba ser la sorpresa. Las semis se jugaron al mejor de tres mapas y el primer escenario fue Banco, y quedó en manos de los Zorros por 7-4. La revancha fue en Oregon, donde el Dragón venció 7-5, igualó la historia y se puso 1-1 en el marcador. Todo se definió en Parque Temático, que pudo ser para cualquiera, al punto de que tuvieron que ir a Overtime para decidirlo, y la balanza se inclinó a favor del conjunto de Guillermo Coria que se impuso 8-7 y clasificó a la gran final, con H4skk como MVP.

El segundo duelo del día fue entre Furious, el segundo de la tabla, y Malvinas, que había finalizado tercero y que cayó al estadio acompañado por una hinchada con bombos y trompetad. El primer cruce se dio en Parque Temático con un claro dominio por parte del equipo de las Islas, que se impuso por 7-4 y puso un pie en la final. El segundo mapa fue Chalet, y aunque la Calavera arrancó mejor hubo dos rondas claves para que su rival se ponga en ventaja y la historia se terminó inclinando a su favor. De esta manera Pampas y Malvinas llegaron a la final para definir al mejor equipo del año en el Sur de la región.

“Antes se decía que los esports eran el futuro, pero ya son el presente y llegaron para quedarse” Con la expansión de la escena regional de los deportes electrónicos se da el ingreso de actores novedosos en el ecosistema competitivo VER NOTA

Rainbow Six es uno de los esports que más ha crecido en los últimos años y -si bien no tiene el impacto de otros como League of Legends o Counter Strike- sigue sumando jugadores y fans en Latinoamérica. En Brasil es furor, y varios equipos del país vecino dan pelea en los torneos internacionales más importantes. Mientras tanto el Sur sigue desarrollándose, con competencias durante todo el año y el fundamental apoyo de Ubisoft, el publisher del juego. La temporada se divide en tres stages, donde juegan ocho equipos y se definen a los mejores que disputarán el Elite Six, que vendría a ser una suerte de Copa Libertadores junto a los más destacados de México y de la liga brasilera. Además hay otros certámenes como la Supercopa Sur y la Liga Latam Sur.

El sueño de muchos es poder clasificar a uno de los tres Majors que se disputan en el año, y al Six Invitational, que es el certamen más importante del mundo y que reparte tres millones de dólares. Esta sería la última edición del Campeonato Sudamericano con este formato, ya que a partir del 2023 se fusionaría con el Campeonato Mexicano y se jugará de manera presencial en el país latino. Los equipos que formaran parte de la misma aún no están confirmados.

Argentina debutó con victoria en el Mundial de esports de la IESF Se juega en Bali con más de 600 jugadores y 100 países. Argentina dice presente en Counter Strike masculino, femenino, Mobile Legends y en eFootball. VER NOTA

Artículo en desarrollo