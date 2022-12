Apex Legends se consagró como el mejor videojuego mobile según los usuarios de Google y Apple

Apex Legends Mobile fue elegido como el mejor título mobile por usuarios y editores de Google Play y la App Store (Foto: Twitter)

A pocos días de una nueva edición de The Game Awards, las tiendas de apps de Apple y Android eligieron los títulos más relevantes del mundo mobile, con algunos claros consensos, pequeñas sorpresas y muchas recomendaciones a tener en cuenta. En 2021, la actividad y recaudación de los videojuegos para dispositivos móviles representó a más de la mitad del mercado mundial y el crecimiento no parece frenar con cada vez más apps y juegos que vale la pena descargar.

Lo más llamativo de estos premios a lo mejor del año es que tanto los editores y usuarios de Google Play como los App Store Awards eligieron a Apex Legends Mobile como el Mejor Videojuego del Año para celulares. El battle royale desarrollado por Respawn Entertainment y distribuido por Electronic Arts desembarcó en el terreno mobile después de muchos rumores y conjeturas y logró posicionarse en lo más alto de ambos ecosistemas.

El paso a mobile es uno que todos los grandes videojuegos como servicio están evaluando por una variedad de razones. No todos los gamers tienen acceso a una consola de última generación o una PC con componentes poderosos, pero la gran mayoría cuenta con un celular apto para jugar, lo que hace que estas experiencias sean mucho más accesibles que sus contrapartidas de sobremesa. Apex Legends es tan solo uno de los ejemplos de franquicias que crecieron de manera exponencial al llegar al mundo de celulares y tablets, pero no será el último.

Dislyte atrae con sus diseños inspirados en la mitología y con una banda de sonido que acompaña la experiencia a la perfección (Foto: Lillith Games)

A pesar de ser una experiencia esencialmente multijugador, Apex solo recibió una mención en la categoría Mejor Multijugador de lo mejor de Google Play. El título que se llevó el premio fue Dislyte, que en realidad no cuenta con un gran apartado online más allá de sus batallas PvP. El videojuego desarrollado por Lillith Games (AFK Arena, Rise of Kingdoms) y publicado por Farlight lleva a los jugadores a vivir una fantasía urbana donde la música es el centro de la experiencia.

Los jugadores pueden desbloquear una enorme cantidad de espers – o médiums – con distintas habilidades con mecánicas de juego gacha para luego enfrentarse a todo tipo de enemigos y jefes, así como también otros jugadores, en batallas por turnos. Una vez aprendidas las mecánicas básicas del juego, todo en Dislyte es bastante automático, pero está acompañado de una muy buena banda sonora, diseños de personajes muy llamativos y una narrativa interesante y bien llevada. Siento que fue una oportunidad desperdiciada tener a la música como eje de la experiencia, pero sin tener ninguna mecánica rítmica, pero el título es muy entretenido y puede resultar bastante adictivo para los fans del gacha. Catalyst Black, Diablo Immortal, Rocket League Sideswipe completaron la selección de Mejor Multijugador de Google Play.

La nueva experiencia de la franquicia Angry Birds se posicionó sin esfuerzo como lo más popular del año (foto: Google Play Store)

Una categoría interesante en los premios de Android es Best Pick Up & Play, donde se celebra a los títulos más accesibles desde el momento en que los instalamos. Como no podía ser de otra manera, Angry Birds Journey se llevó el premio porque lo único que separa a los jugadores de empezar a jugar es una introducción cinematográfica. La jugabilidad no presenta casi novedades respecto de la fórmula de siempre, por lo que también es apto para todo usuario que pueda tocar la pantalla y deslizar el dedo. La franquicia de Rovio ya tiene más de diez años en el mercado, pero continúa dominando la escena a través de colaboraciones con otras franquicias y nuevas experiencias que expanden su universo.

En los App Store Awards, varios videojuegos fueron premiados como lo mejor del año, con divisiones en categorías que parecen más una formalidad que otra cosa. Por ejemplo, el genial Moncage de X.D. Network Inc fue elegido como el Mejor Videojuego para iPad, a pesar de que también se consigue en otros dispositivos de Apple. El título de puzles que llegó al terreno mobile a fines del año pasado invita a los jugadores a utilizar la perspectiva para resolver todo tipo de acertijos y avanzar por una historia emotiva y llena de color. El juego también cuenta con coleccionables y objetivos secundarios que complementan una experiencia medianamente corta, pero muy efectiva.

Moncage propone una emotiva narrativa a través de puzles y un apartado artístico muy bien logrado (Foto: XD Network)

Por su lado, Inscryption, elegido por muchos como el mejor videojuego de 2021, se llevó el premio a Mejor Videojuego de Mac, mientras que El Hijo celebró en la categoría Mejor Videojuego de Apple TV. Nuevamente, ambos títulos están disponibles en otros dispositivos de Apple, pero la mención es lo que importa. Inscryption parece ser un videojuego de cartas con algunas particularidades, pero se convierte rápidamente en una de las experiencias más llamativas y originales de los últimos años, mientras que El Hijo ya puede considerarse un clásico del sigilo en diferentes plataformas. Tanto éste como Moncage son dos experiencias que parecen haber nacido para mobile, a pesar de que llegaron a este terreno hace relativamente poco.

Volviendo a los honores de Google Play, Dicey Dungeons se llevó el premio a Mejor Videojuego Indie, categoría que también tuvo menciones para Dungeons of Dreadrock, Knotwords, Phobies y el fantástico One Hand Clapping. En la terna Mejor Videojuego para Tablet, Tower of Fantasy se impuso por sobre los demás, mientras que Roblox lo hizo como Mejor Videojuego para Chromebooks.

Los premios de Google Play también presentaron varias categorías nuevas en su edición 2022. El galardonado indie Papers, Please es otro de los títulos que desembarcó en mobile hace poco y se llevó el premio a Mejor Historia, con DEEMO II, Inua - A Story in Ice and Time, The Secret of Cat Island y Turnip Boy Commits Tax Evasion con menciones honoríficas.

Con actualizaciones mensuales y un elenco de personajes que no para de crecer, es muy difícil competir con Genshin Impact en esta categoría (Foto: Twitter)

En la categoría Mejor Videojuego en curso, Genshin Impact dominó por sobre Candy Crush Saga, Garena Free Fire, Pokémon GO y Roblox, todas experiencias que continúan superando sus récords de descargas y recaudación año a año gracias a sus actualizaciones de contenido y su apoyo a la comunidad.

Este año también se sumaron categorías dedicadas a los servicios de suscripción de ambas plataformas. En el caso de Apple Arcade, Wylde Flowers, de Studio Drydock Pty, se coronó como la mejor experiencia del servicio, mientras que en Play Pass fue Very Little Nightmares, la adaptación mobile del videojuego de Bandai Namco, el que se llevó la mención.

La conclusión a la que podemos llegar con ambas entregas de premios es que este año el mundo mobile continúa creciendo tanto de la mano de nuevas experiencias que buscan innovar como con franquicias ya instaladas que hacen su desembarco en el mundo de los controles touch. Más allá de Apex Legends o los rumores que apuntan a que Destiny también tendrá su versión mobile, la llegada de indies como El Hijo o Papers, Please a celulares deja en claro que todavía hay un público enorme que estos indies pueden desbloquear en plataformas más accesibles y universales, lo que alarga mucho su vida útil y sus posibilidades de volverse éxitos a nivel comercial. Dentro de poco llegarán las cifras y los estudios de mercado de lo que dejará 2022, pero en lo que respecta a contenido, está claro que el mundo mobile no va a parar de crecer en el futuro cercano.

