Magui Sunshine después de Worlds: “Estoy feliz de poder ser un ejemplo de que los sueños se cumplen”

Se están disputando en Nueva York las últimas jornadas de la fase de grupos de Worlds 2022, el Mundial de League of Legends, que este año tuvo un condimento especial para Latinoamérica porque la primera instancia se disputó en Ciudad de México, que agregó mucho color a la competencia. Para la transmisión en español latino una de los host fue la caster, streamer y creadora de contenido argentina Magui Sunshine, que consideró que su experiencia trabajando en el evento “fue un sueño hecho realidad”.

“Desde el 2013 que buscaba una oportunidad así, y crecí y trabajé mucho para poder lograrlo. Me acuerdo de acercarme a uno de los rioters y desde lo más humilde de mi ser decirle ‘quiero trabajar con ustedes’. Y lejos de rendirme entendí que necesitaba la experiencia para poder llegar a eso. Fue una experiencia única que voy a atesorar siempre. No todos los días te llaman para formar parte de la historia de los esports para la región”, le contó a Infobae Latin Power.

— ¿Cómo es tu carrera como host? ¿Habías vivido algo parecido?

—Trabajo de esto hace varios años, y tuve la suerte de formar parte de muchos eventos nacionales e internacionales presentando a artistas y competencias increíbles. Quizás lo más parecido que me toco vivir fue para Free Fire cuando me llamaron para presentar online para más de 200 mil personas en una competencia con los mayores influencers de la región. Pero el LoL es mi primer amor, esto lo viví diferente. No solo desde el profesionalismo que un trabajo requiere, sino desde la pasión que le tengo al juego.

Magui y Necko entrevistando a MisaSinfonia y a Maffe, dos de los más grandes creadores de contenido de gaming en México.

— ¿Qué es lo que mas te gustó de toda la experiencia?

—Creo que real todo: conocer gente increíble de todos lados, formar parte desde adentro y ser un pedazo de la historia de la región es un orgullo enorme. Todos los días miraba mi cartel con el número de trabajador que me habían asignado y no lo podía creer. ¿Ósea yo? ¿Trabajando en el Worlds? No me lo creía, jaja.

—Muchos resaltaron el apoyo y el cariño de los fans, ¿cómo te recibieron?

—La realidad es que tengo más público de México que de Argentina, país donde resido. Desde el minuto uno tuve el apoyo de mis seguidores así como de mis colegas y familia. Ellos me vieron crecer y esforzarme para poder lograr uno de mis sueños más grandes. Incluso una seguidora que me crucé me dio una foto diciéndome que le hacía sentir que ella también puede lograr sus sueños. México fue un país donde me sentí como en mi segunda casa. Muy cálidos y respetuosos.

—¿Cómo viste esa sinergia con Necko, tu compañero como presentador?

—A Necko lo conocí hace muchos años atrás pero nunca habíamos convivido ni pasado tanto tiempo juntos. Desde el inicio vi sus ganas de aprender de esto porque era su primera vez como host. Apenas lo vi le dije que se apoyará en mí con lo que necesitara y que éramos un equipo en el que los dos teníamos que brillar. Se hizo muy fácil llevar adelante el preshow, fue muy divertido poder trabajar con el. Además es un gran compañero, fue un honor haber tenido la experiencia de compartir el Worlds con uno de los mayores creadores de contenido de LoL para la región.

—Cuando ves para atrás y analizás a donde llegaste gracias a los “jueguitos” ¿qué pensas?

—Es loquísimo. Empecé mi carera como cosplayer porque me gustaba el arte que eso implicaba. El primer evento que fui de videojuegos fue en el 2013, y era un mundo completamente nuevo. Ahí vi y dije: “Acá me quiero quedar”, y así fue. Crecí mucho desde entonces, como streamer, como presentadora, como caster, etc. Siempre fui de considerar que uno no puede quedarse cómodo en el lugar donde está, qué hay que buscar nuevos horizontes y seguir avanzando. Hoy puedo decir que uno de mis mas grandes sueños lo cumplí. Ahora es cuestión de ver qué hay después.

El homenaje de los host a Javier España.

El último día de los Play-In tanto Magui como Necko mostraron una camiseta con la leyenda Culpa de Maggical, en homenaje a Javier España que falleció este año y que durante varias temporadas fue parte fundamental del crecimiento de Riot Games en la región. En cuanto esto, se sinceró: “A mi la situación me pegó muy de cerca. Yo sé que si estuve ahí es por Maggical. Puso mi nombre sobre la mesa muchas veces, y me lo dijeron todos los del equipo de Riot con los que hablé. Javier fue una de las primeras personas que me reconoció como talento y siempre quiso que pudiésemos trabajar juntos. En el 2021 me había contactado para hacer cosas con Wild Rift, aunque lamentablemente por exclusividad con otro juego no podía. A fin del año pasado se hizo un evento enorme por el final de temporada de Arcane, ahí había creadores de contenido enormes de toda parte del mundo, yo me sentía un bebé. En un momento Maggical se me acercó y me dijo ‘Vos merecés estar acá'. Sé que si tuve el honor de presentar para Riot fue porque todo su equipo confió en él cuando les dijo que yo tenía que estar. Sentí que él estuvo con nosotros en espíritu desde el comienzo del viaje. El homenaje fue para recordar a la persona que vivía los esports como nadie”.

—Tenés mucha interacción con tus seguidores vía redes. ¿Qué onda esos mensajes durante estos días?

—Pff, fue realmente increíble. Mucho apoyo por parte de ellos y de mis colegas. Mensajes hermosos de gente con la que fui trabajando a lo largo de los años que me llenaron los ojos de lágrimas de las cosas lindas que en dijeron. Feliz de tener la comunidad que tengo y de poder ser un ejemplo de que los sueños se cumplen si uno trabaja duro y no baja los brazos.

—¿Qué se viene en tu carrera próximamente?

—Soy una eterna soñadora. Lejos de sentirme satisfecha, iré por otro objetivo. Por lo pronto, tengo un fin de año muy ajetreado con muchos viajes por delante. Así como muy groso tengo la Super Japan Expo que es un evento de chile enorme, que por ejemplo van actrices de doblajes de afuera. Me invitaron y me pidieron que lleve el cosplay de Marin Kitagawa que es un personaje de animé para poder estar con la seiyu (la actriz de doblake) directo de Japón. Es un evento que reúne gente de Europa, de Estados Unidos, de Asia. Creo que de Latinoamérica somos las únicas.

