Luken y Jot4 de Windingo: “a toda la gente que nos banca queremos representarla a través del equipo”

Hablar de WINDINGO es hablar, hoy en día, de una de las organizaciones más relevantes en la escena de esports de Argentina. Luca “Luken” Nadotti y Lucas “Jot4″ Bellomo son dos de los nombres detrás de la creación del equipo que se destaca por contar con una de las comunidades más fieles y amplias. En entrevista con Infobae Latin Power, dos de los fundadores repasaron el nacimiento de la organización, su lugar en la escena y sus objetivos a futuro.

—Hablemos primero sobre WINDINGO. ¿Cómo fue el comienzo, cómo se gestó la idea?

—Luken: La verdad es que el club en sí arrancó de un pensamiento entre los pibes, entre Lucho, Jota y yo. Dijimos vamos a movilizar a todos los pibes porque son parte nuestra, es un grupo que viene hace mucho en el Counter y ya funcionaba aunque no era oficialmente un club. Pero este año pensamos “che, ya que estamos, somos una comunidad fuerte en el Counter, streameamos Counter, tenemos gente que vive del Counter, ¿por qué no llevamos nuestra propia comunidad a un club, organización, a algo profesional para todos nuestros jugadores o gente de Windingo?”. Entonces el primero pensamiento fue hacer algo para que nuestros compañeros estén cómodos, para que nuestra gente esté cómoda y así hacerlo más profesional y cuidar nuestra imagen como Windingo.

—Al mismo tiempo, cuando empezaron con esto se encontraron con situaciones nuevas como hacer contratos, pensar en cerrar sponsors para sustentar el proyecto. Un montón de cuestiones que son novedosas.

—Jot4: Si son súper nuevas. Pero también tenemos sponsors -como Aorus o 1xbet, que se unió con nosotros- que nos bancan desde el principio, estamos muy agradecidos con ellos. Pero si, pasamos de decir “bueno, me armo una organización” y, cuando nosotros dijimos vamos a abrirlo, nos dijeron, mira, necesitás cosas legales, abogado, tenés que registrar el equipo, tiene que registrar lo que hace”. Bueno, ahí empezamos a meternos en este mundo, le hicimos todos los contrato a los jugadores. La idea de todo esto es, más que nada, que tengan una identidad. Y a toda la gente que nos banca queremos representarla a través de un equipo y creadores de contenido.

—Luken: Tener un club no es tan fácil. Creo que lo más difícil de tener tu organización es la parte legal de hacer toda la empresa. Tenés que ir a una escribanía, inscribir esto. Después, lo más fácil es trabajar arriba de eso, de la organización y buscar marcas. Tenemos nuestros números fuertes, entonces sabemos que las que nos apoyen van a estar conformes. Pero, además, tuvimos la suerte de que varias marcas ya de un principio nos dijeron “che, yo los banco”. Lo importante también es que el equipo se está divirtiendo. Están treinando, están practicando profesionalmente. Y nosotros los bancamos desde nuestro lado y tratamos de hacer todo lo que podemos por la organización para que ellos estén cómodos.

Aunque por ahora la organización tiene presencia en dos disciplinas -CS:GO y Sim Racing-, la expansión a nuevas escenas no es algo que descarten, aunque no lo van a hacer de forma indiscriminada. “No queremos meter todo de una porque es innecesario, pero capaz sí podemos buscar proyectos más individuales con gente que conocemos”, contó Luken. “Además se necesitan muchas más cosas, infraestructura, ir a jugar los torneos. Cuando lo hagamos, vamos a tener que movernos bastante. Entonces preferimos terminar este año, ver cómo terminamos. Quizás sumemos FIFA, no sabemos muy bien, pero esa es la idea, mantenernos así y seguir con esto. Tenemos a Kin que está con lo que es Sim Racing y hay que hay que seguir metiéndole. La FiReLEAGUE Racing es un buen torneo para medir dónde estamos parados”, agregó Jot4.

—Jot4, ¿cómo te sentís con lo exponencial que fue tu crecimiento en la escena? ¿Qué sentís con respecto a donde estabas quizás hace un año?

—Jot4: Arrancó hace un año. Empecé con Leviatán. Me llamó un día Fer (CEO de la organización), me dijo “che, necesito alguien que venga a controlar las oficinas”. Todo salió bien y Fer me dijo “me gustaría que empieces a trabajar con nosotros”. Empecé a trabajar con ellos hasta el día de hoy y después me llama a Sabri de FiReSPORTS. Bueno, me contactan con Rodrigo Figueroa Reyes y hacemos la primera FiReLEAGUE, que fue el primer torneo presencial en 2021, que también fue un éxito. Y después hago la VCT LATAM -con un evento también a cargo de FiReSPORTS- que salió excelente y también para eso me contrataron. Lo que últimamente yo busco en los torneos es que no haya problemas técnicos y que no se corte el momento, el calor de los equipos.

—Luken: El vouch en Twitter aparte ayuda mucho, siempre que alguien pone “necesito ayuda con esto” hay 200 comentarios recomendando a Jot4 y eso es increíble.

WINDINGO participó en las finales presenciales de Argentina de la Flow FiReLEAGUE y se quedó con uno de los cupos para disputar la Final Global en el Camp Nou (crédito: Agustina Paniego)

—En tu caso Luken, ¿qué proyectas ahora?

—Luken: No tengo más idea que fluir con los días. Eso me hace decir “che, voy a disfrutar, practicar todo y de ahí ver si me voy a Europa o no”. Yo sí soy jugador de Counter, obviamente siempre voy a querer terminar jugando en Europa porque ya jugué un tiempo y por una cuestión de práctica, de torneos Pero ahora quiero fluir con mi carrera, también tengo mi stream, entonces tengo varias cosas en la cabeza: practicar, jugar y ver cómo me siento con el día a día. En lo que es carrera de Counter en sí, siempre mi idea es estar en un equipo un mes, dos meses máximo acá y para afuera.

—Jot4: Lo que tiene la competencia de esports es que es muy sacrificada para el jugador, es dejar muchas cosas para un objetivo.

—Luken: Es un deporte y es un deporte 100% mental. De físico lo único que tenes que hacer es tocar teclas y mover el mouse. Quizás no te cansas físicamente, pero mentalmente te cansa un montón, sacrificas un montón de cosas. En mi caso, el stream no puedo dejarlo porque es mi fuente de ingreso, también como el Counter. Entonces yo termino de jugar al Counter, voy al gimnasio, como y streameo, entonces estoy diez 12 horas jugando Counter o en la PC y eso también es sacrificio. Me encanta lo que hago, eso es lo bueno, soy feliz, pero hay veces que no quiero estar diez horas en una computadora. En la vida te pasan cosas también y tenés que decir bueno, voy a estar focus 100% en esto y es complicado.

En CS:GO, WINDINGO tiene un objetivo importante en el futuro inmediato: el equipo es uno de los ocho que van a competir en la primera edición de la Final Global de la Flow FiReLEAGUE, en un evento que se va a llevar a cabo en el Camp Nou, en Barcelona, “El equipo está focus en el torneo, analizando sus rivales y mejorando ellos día a día. El equipo busca ganar todo lo que juega, pero este torneo tiene un gusto diferente, ya que es un torneo internacional, en el Camp Nou”, contó Jot4. “El objetivo, obviamente, es ganar. Y si no es posible, es dar el mejor papel, demostrando nuestro juego y confiado en lo que hace el equipo. Pero también es ganar experiencia, no solo los jugadores, sino nosotros también como organización. Es una muy linda experiencia y el equipo está a la altura del torneo”, cerró.

