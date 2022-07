La argentina Larischz se sumó a Stars Horizon: “Nuestra meta principal es viajar al Mundial”

Lara Gilardoni, mejor conocida en el ámbito del VALORANT como Larischz, fue oficializada en Stars Horizon , equipo brasileño que estará disputando las Series 1 de Game Changers Brasil, la competencia que se realizará en LAN con los mejores equipos de esa región que buscarán clasificar al Mundial Femenino.

En ese sentido, Infobae Latin Power dialogó con la jugadora sobre su entrada a la escuadra, competir en Brasil, su paso del CS:GO al VALORANT, y la LAN de Game Changers, que comienza hoy.

—Te acaban de presentar, pero ya venías jugando hace un tiempo con Stars Horizon, ¿cómo te sentís con el equipo?

—Es una gran diferencia, si bien mi equipo anterior, Vivo Keyd, era bastante bueno, hay una diferencia muy marcada con las chicas porque vienen jugando hace mucho tiempo juntas. Realmente estoy muy cómoda, son increíbles , no tengo nada para decir.

No es la primera vez que Larischz compite en un equipo de Brasil, ya que lo hizo primero en Jaguares, ni la primera vez que viaja a entrenar al país vecino, ya que estuvo durante su etapa en Vivo Keyd, a lo largo de dos meses en 2021.

—Es la segunda vez que te vas a Brasil para competir, ¿cómo te sentís al respecto?

—Es un antes y un después. Yo pensé que el año pasado había terminado mi etapa acá porque finalicé con Vivo Keyd, volví para Argentina y me metí en Meta. Pensé que realmente había terminado ahí porque me quería desempeñar en LAS y de la nada me surgió esta oportunidad por un tema de los roles, ya que no hay muchas centinelas e IGLs, entonces me vinieron a buscar. Fue muy bueno para mí porque adoro la región, la gente, la comida, el país, me siento bien, no lo estoy viendo como un ‘ok, si no compito acá, no puedo competir’.

Si bien algunas volvieron a LAS, muchas jugadoras tanto de Chile como Argentina pasaron a desempeñarse en equipos de Brasil. Por ejemplo, romi, consu y kalita antes formaban parte del roster de Stars Horizon. Hoy en día, B4 cuenta con la argentina Jules y Team Liquid tiene a la chilena bstrdd en sus filas.

—¿Por qué tomás la decisión de irte a Brasil? ¿Qué es lo que te convence para ir a competir a otra región?

—Yo siempre fui muy competitiva. LAS estaba muy verde, mientras que Brasil ya tenía torneos. Ahí tuve que ponerme a hablar portugués de la nada, porque yo no sabía nada, pero quería competir. Me metí a jugar con una cuenta nueva rankeds, soloQ, empecé a adquirir ciertas palabras del juego, entré en un equipo después de un tryout, ese mix se volvió Jaguares. Posteriormente, me fui para Vivo Keyd con una compañera más y en este viaje que hice el año pasado aprendí muchísimo más.

—¿Sentís que hay mucha diferencia de nivel entre lo que es LAS y Brasil?

—Sí, hay mucha diferencia pero tiene que ver con el tiempo y el valor de las jugadoras. En LAS, ser una jugadora competitiva es toda una decisión : tenés que dejar muchas cosas de lado, capaz al principio no te va a retribuir económicamente como se quisiera, es un sacrificio muy grande. Acá en Brasil, no es que es un sacrificio, pero ya hay una cultura, ya hay chicas que se desempeñan en esto y hay organizaciones que realmente apuestan. En LAS si no tenés 7 títulos, 70 finales, lo que sea, no apuestan. No apuestan al desarrollo de un equipo, de las chicas, a nada que les pueda hacer perder un peso. Acá es parecido, pero como ya hay una cultura femenina gamer, con un montón de jugadoras que vienen del CS:GO, y más nuevas que se están iniciando en VALORANT, apuestan mucho más.

—Mencionaste que Brasil ya tiene una cultura establecida, ¿qué es lo que nos falta acá para llegar a eso?

—Creo que el esport es tomado en Argentina como un hobby todavía. La gran mayoría de las personas no lo ven como un trabajo, como un deporte en sí, como algo en lo que merezca la pena pasar el tiempo. Ya cuando arrancás con una minimización de ese tamaño, te das cuenta de todo. No ven más allá de lo que puede llegar a ser un hobby. Para mí empieza en tomárselo en serio y no tener que esperar a que 9z vaya a Europa y haga las mil y una cosas para poner el Obelisco violeta.

Stars Horizon es una de las escuadras más fuertes del escenario femenino de Brasil. Se consagraron campeonas en el Girl Power #4 de Gaming Culture y en casi todo el resto de torneos alcanzaron el top 4. En la tabla de Game Changers quedaron en el quinto lugar, lo que les aseguró un lugar en la Series 1, el torneo LAN que definirá qué equipo viajará al Mundial de la disciplina.

—Yendo a lo que es el equipo, en los últimos torneos vienen dando pelea y se mantuvieron en los primeros puestos de Game Changers, ¿qué objetivos tienen como equipo y cuáles tenés vos personalmente?

—Primero que nada, la adaptación. Quiera o no, soy argentina, hablo español, mi portugués es bueno pero no el mejor. Soy IGL, paso las calls y realmente tiene una complejidad distinta porque pienso en español y hablo portugués . Es complejo, pero la adaptación primero, porque ellas vienen jugando juntas hace bastante y yo soy la nueva. Después pulir, porque mezclamos jugadoras muy experimentadas con otras nuevas, y lograr el máximo desempeño en base a lo que tenemos, porque para mí es clave tener un equipo que mezcle experiencia con sangre joven. Porque si tenés un equipo puro de sangre joven, es una academia, si es de viejos, lo dijo FalleN, el viejo tiene experiencia y todo pero le falta la chispa del joven. Estamos entrenando muchísimo, un equipo no es fácil, son cinco personas diferentes tratando de llegar a la misma meta de formas diferentes, cuando digo formas me refiero a nivel individual. Damos lo máximo para poder ganar todo, hacer historia y lograr nuestras metas personales. Una meta mía fue salir del país, después ahora ganamos un torneo, mi primer campeonato ganado en la región fue con ellas, ahora estamos clasificadas al main event que va a ser presencial, dar lo mejor de nosotras ahí y ganarlo por qué no. Estoy muy enfocada, creo que mi meta es demostrar que merezco estar acá.

—¿Cómo es para vos el trabajo de IGL y encima comunicando en portugués?

—El portugués no es el gran problema. Ahora, tener que matar al que te corresponde, tener la lectura y tomar la mejor decisión posible, prestar atención a la información, mi rol también ahora como Controladora, usar los humos, etc. Con práctica y, de a poco, yo no era IGL, ejercí ese rol un poco en Meta por experiencia, pero siempre fui mid caller y esto está siendo nuevo para mí también . Si bien tienen el liderazgo como factor común, no es lo mismo. Trato de dar siempre lo mejor, a veces me olvido de las cosas, soy muy perfeccionista y me critico mucho, no es fácil pero uso mi experiencia para tomarlo y rendir de la mejor forma. Las chicas entienden eso también y me ayudan en lo que es la ronda, todas aportan información, las reacciones y tal. Es difícil pero ahí vamos porque es lo que tengo que hacer.

—Van a jugar la Series 1 de Game Changers en LAN, ¿cómo te sentís vos personalmente?

—No sé cómo va a ser, la última LAN que pisé fue en la Musimundo Gaming Week en 2019. No lo pienso mucho porque me da ansiedad, es una sensación de querer estar ahí y jugar el torneo.

Lara es una de las tantas jugadoras que se desempeñaban en CS:GO pero que decidieron hacer el cambio una vez que salió VALORANT, y más cuando surgió el circuito Game Changers. En respuesta a eso, la desarrolladora de torneos ESL organizó todo un circuito femenino llamado ESL Impact para mantener viva la escena femenina de CS:GO.

—Competiste muchos años en el CS:GO y ni bien salió el VALORANT hiciste el cambio, ¿qué te llevó a tomar esa decisión?

—En el Counter yo ya no quería competir más. Había llegado el momento en que ya no me divertía competir . Me dediqué al stream hasta que Riot decidió lanzar un juego nuevo y lo encaré por el lado del contenido para stream, lo empecé a jugar y dije ‘listo, voy a competir’, me duró minutos lo de divertirme. Me acuerdo que jugué uno de los primeros torneos, claramente no oficial, con Ojo al Tejo, que posteriormente sería Malvinas, jugué como complete para unos amigos. Siempre me interesó y mi característica es ser competitiva. Lo probé y me divirtió muchísimo, los colores vivos, que salgan volando cosas, era todo muy dinámico, mucho más rápido que el CS, porque si bien es casi el mismo concepto, el VALORANT es muy rápido, son menos rondas, el overtime es distinto, los personajes hacen funciones que no existen en el Counter. Pensé que podía aportar con la experiencia que ya tenía, a pesar de que eran juegos distintos, me re gustó y empecé a competir.

—Aparece VALORANT con Game Changers y en CS:GO también surgió ESL Impact. ¿Creés que la escena femenina va por buen camino con todo lo que está pasando?

—Sí, pero me pareció como una joda que en el CS hayan tenido que esperar que aparezca el circuito Game Changers para hacer un circuito femenino. ¿Es muy positivo? Sí, pero si ves el trasfondo es un bajón. Estoy feliz porque las chicas que juegan al Counter ahora tienen un circuito que no tenían. Hay una muy clara diferencia entre lo que es Valve y Riot con respecto a lo que es América Latina. Cuando me pasé fue porque me gustó el juego y porque sabía que Riot iba a hacer muchas más cosas que Valve durante todo el tiempo que competí en CS, donde no hay torneos nunca. Era estar entrenando seis meses para una sola competencia y te ponías nerviosa, no matabas una y no había otra oportunidad. En el VALORANT, en Brasil, no podía entrenar de la cantidad de torneos que había, ahí también está la diferencia, hay sensaciones que uno aprende solo cuando juega torneos.

Completar:

acrescentar a (algo) o que lhe falta para torná-lo completo ou perfeito.



Esse é o significado no dicionário da língua portuguesa. No nosso caso, olhamos no tradutor e encontramos @larischz_, ahora oficialmente una estrella.



Bienvenida, manita! 💙#IssoÉStars ⭐ pic.twitter.com/5swwowiMw3 — Stars Horizon (@starshorizon_) July 1, 2022

—Con el equipo, ¿hoy dónde están paradas? ¿Cuál es su techo?

—Ahora estamos en el top 5, los ocho mejores pasan a la LAN. No tenemos techo, estamos siempre tratando de arreglar todo lo que hacemos mal positivamente. Vemos, o por lo menos es lo que yo les quiero contagiar a ellas, toda derrota o un entrenamiento malo, como una chance más para arreglar las cosas porque de eso se trata competir: entrenar, competir, perder, arreglar, y es un ciclo infinito. Vas arreglando las decisiones, la mira, las strats, etc. Estamos trabajando para llegar lo más lejos posible y cumplir todas nuestras metas, la principal es claramente ganar esta LAN y viajar al Mundial.

—¿Te ves en el Mundial?

—Obvio, sueño con el Mundial, duermo pensando en eso. Sí, me veo y estoy haciendo todo lo posible y más para llegar, darle pelea a los equipos brasileños, que son muy buenos. Estoy muy feliz de estar acá, haber hecho los sacrificios que hice para dejar todo e irme a Brasil.

Stars Horizon hará su debut contra Gamelanders Purple a partir de las 15:30 (AR). El encuentro será al mejor de tres mapas de forma presencial en los estudios de Riot en San Pablo y podrá verse en el canal de Twitch de VALORANT BR.

SEGUIR LEYENDO