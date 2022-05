El mundial de Free Fire llegó a su final y reunió un millón y medio de espectadores

All Attack Around de Tailandia se consagró campeón del mundo de Free Fire.

Del sábado 14 al 21 de mayo se disputó en Singapur la Free Fire World Series 2022 Sentosa, el certamen más importante de Free Fire, uno de los videojuegos mobile más populares, que tuvo participación latinoamericana. El mismo enfrentó a 18 equipos de diferentes partes del mundo, por el título de campeón y por un pozo acumulado de dos millones de dólares. Luego de largas jornadas el trofeo quedó en manos de Attack All Around de Tailandia, que sorprendió desde la primera fase y se coronó como el mejor equipo del certamen.

Esta fue la primera edición del mundial de Free Fire que contó con una fase de play-in y que tuvo a dos equipos latinoamericanos clasificados: Mineros Esports, campeón de la Free Fire League, que ingresó directo a las finales, e Ignis Esports, subcampeón de Latam, que disputó la primera instancia del torneo.

La Free Fire World Series comenzó en su etapa de play-in con diez equipos. Se disputaron seis rondas, y las cuatro que sumaran más puntos (por posicionamiento y por asesinatos conseguidos) clasificaban a las finales mundiales. así avanzaron ECHO de Indonesia con 84 unidades, Attack All Around con 83, Keyd de Brasil con 82 y V Gaming de Vietnam con 77. Un puesto más abajo culminó Ignis Esports, de Latam, que consiguió una victoria, un segundo lugar y un tercero, pero que no le alcanzó para clasificarse. Así los cuatro avanzaron a la siguiente instancia, donde aguardaban ocho equipos preclasificados, entre los que se encontraba Mineros.

Mineros e Ignis fueron los representantes de Latam en el certamen que repartió dos millones de dólares.

En las finales la sorpresa la dio Attack All Around, que consiguió buenos posicionamientos, varias kills y llegó a las últimas partidas con chances, aunque a las sombras de EVOS Phoenix, el campeón de Tailandia. El conjunto latinoamericano por su parte no tuvo una buena jornada, y si bien obtuvo un tercer lugar en la cuarta partida no alcanzó el rendimiento esperado y finalizó anteúltimo con 43 puntos y 16 asesinatos.

La historia se definió en Purgatorio, el último mapa, y fue un final para el infarto, porque EVOS Phoenix lideraba la tabla con holgura tras haber conseguido dos Booyah, un tercer puesto y un cuarto lugar, pero todo se desmoronó e la última partida. Apenas un par de minutos después de empezar la escuadra fue eliminada en su totalidad por los jugadores de LOUD de Brasil y no pudieron conseguir ni una sola unidad. Quedaron en el puesto 11° y sin asesinatos, por lo que se abrió una gran ventana para AAA, que necesitaba sumar para alcanzarlos. En total consiguieron diez kills, llegaron al quinto lugar y por solo un punto de diferencia se coronaron campeones del mundo.

La tabla de posiciones final de la Free Fire World Series.

Ambos equipos de Tailandia lideraron la tabla y se impusieron por sobre el resto de las regiones. All All Around alcanzó las 92 unidades, mientras que EVOS Phoneix finalizó con 91. El podio lo completó Vasto Mundo de Europa, que en su primera participación en un mundial logró una gran performance. El campeón se llevó medio millón de dólares y Attapol “JLX” Kaewchaon fue elegido el MVP del certamen. En diálogo con la transmisión oficial expresó su sorpresa tras el título: “Estamos muy felices y muy agradecidos por los fans que nos apoyaron durante mucho tiempo hasta ahora. No esperábamos ganar hasta el último partido y fue una cuesta mayor para nosotros ”.

Free Fire es uno de los títulos para celulares y tablets más populares del mundo. Por sus pocos requisitos puede jugarse hasta en móviles de gama baja o media, lo que favorece su inserción en mercados donde adquirir una consola o una computadora para jugar es más complicado, como Latinoamérica, Brasil o el sudeste asiático. Además el publisher Garena es de los más serios a la hora de organizar torneos y de ofrecer premios. Según la web de estadísticas Esports Charts, durante la World Series la suma de las transmisiones estuvo cerca del millón y medio (1.477.545) de espectadores simultáneos. Si bien es un número importante, no se compara con el mundial del año pasado, que llegó a los 5.415.990. Muchas veces ninguneado, el battle royale sigue mostrando con creces que es uno de los deportes electrónicos más importantes.

SEGUIR LEYENDO: