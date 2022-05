Se definieron los ocho equipos que jugarán los playoffs del Major de CS:GO

(Joao Ferreira @itsmeERROR / PGL)

Finalizó el Legends Stage en el Major de Amberes de CS:GO. Las mejores ocho escuadras, Team Spirit, Na’Vi, ENCE, Ninjas in Pyjamas, FaZe Clan, Heroic, FURIA y Copenhagen Flames, serán las que jugarán por el título en el Sportpaleis de Amberes a partir de mañana.

Los playoffs consiste en una llave de eliminación simple, en la que no hay segundas oportunidades. Todas las partidas serán al mejor de tres mapas, en el Palacio de los Deportes de Amberes, que tiene capacidad para 18.400 espectadores sentados.

Team Spirit es, hasta el momento, la gran sorpresa del torneo. Primero, en el Challengers Stage, clasificaron con un buen 3-1, después de derrotar a Imperial, Eternal Fire y Astralis, y solo cayeron ante G2. En el Legends Stage no dejaron dudas y arrasaron 3-0 al superar a FURIA, Heroic y Copenhagen Flames, todos equipos que luego llegarían a playoffs. Con una base joven -el promedio de edad es de 20.7 años-, y el gran rendimiento de patsi, los rusos buscarán dar el batacazo en el torneo.

El campeón defensor Na’Vi, había dejado dudas en los torneos anteriores, principalmente por el contexto geopolítico, ya que en su roster hay tres jugadores rusos y dos ucranianos. A pesar de todo, se mostraron muy sólidos, con muy buenas actuaciones de b1t y, como siempre, s1mple. Irán en búsqueda de defender el campeonato y son uno de los equipos favoritos para lograrlo.

ENCE es otro de los equipos en los que se pusieron muchas expectativas por su buen rendimiento en las últimas competencias, y no defraudaron. En la primera fase se impusieron 3-1 luego de superar a 9z, Outsiders y Bad News Eagles. La única derrota fue contra G2. En la instancia de Leyendas obtuvieron otro 3-1, con victorias ante FaZe, Outsiders y Heroic, y una derrota con Copenhagen Flames. La dupla spinx-dycha puede ser clave para la organización finlandesa que va por todo.

Si bien algunos no lo ponían como favorito, siempre hay que tener en cuenta a Ninjas in Pyjamas. Una de las organizaciones más históricas del Counter-Strike, no defraudó y se impuso 3-1 en el Legends Stage. Allí venció a Vitality, Cloud9 y FURIA, la derrota fue ante Na’Vi. A pesar de no contar con su estrella, dev1ce -que se encuentra en el banco por razones de salud mental-, la llegada del rifler sueco Brollan al equipo le dio aire fresco y se los nota sólidos para lo que se viene.

FaZe Clan es el otro gran favorito a quedarse con el torneo. El actual #1 del mundo comenzó con una derrota ante ENCE, pero no decepcionó y se impuso 3-1 al vencer a Bad News Eagles, Cloud9 y Copenhagen Flames. Muchos creen que es el momento de que el IGL danés Karrigan por fin pueda conseguir un Major después de más de 10 años de carrera profesional.

Heroic repetirá su presencia en los playoffs del Major, luego de haber llegado a las semifinales en Estocolmo 2021. El conjunto danés comandado por cadiaN tuvo sus altibajos en el torneo, ya que derrotó a Team Liquid y G2, pero cayó con Spirit y ENCE. Eso lo llevó al quinto juego, donde lograron un gran triunfo ante Vitality. El rifler stavn está teniendo un gran torneo, y puede ser la llave del equipo para llegar más lejos.

(PGL)

Otro que vuelve a los playoffs es el representante de Brasil: FURIA. Los sudamericanos comenzaron con una derrota ante Spirit, vencieron a Team Liquid y BIG pero cayeron ante NiP. El partido por la clasificación fue una dramática serie en la que eliminaron a otro peso pesado: G2. Con KSCERATO a la cabeza, buscarán superar la barrera de los cuartos de final.

El último clasificado fue otro equipo danés: Copenhagen Flames. El año pasado fueron la sorpresa del torneo pero se quedaron a un paso del evento principal. En Amberes, comenzaron 2-0, cuando parecía que lograban un sólido 3-0, perdieron contra Spirit y FaZe, por lo que se jugaron el todo por el todo contra el Last Dance de Imperial, al que derrotaron para cumplir el sueño. El AWP de nicoodoz es una pieza fundamental en el juego del equipo.

Los playoffs comenzarán el próximo jueves y ya está definida la llave. Los partidos y horarios son los siguientes:

Jueves 19 de mayo

NiP - FaZe 11:30hs (AR)

Spirit - FURIA 15:00hs (AR)

Viernes 20 de mayo

ENCE - Copenhagen Flames 11:30hs (AR)

Na’Vi - HEROIC 15:00hs (AR)

SEGUIR LEYENDO: