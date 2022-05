Un jugador kazajo de CS:GO fue acusado de arreglo de partidos

Luc Bouchon / PGL

Abai “HObbit” Hasenov, jugador kazajo de CS:GO y campeón del Major de Cracovia 2017, fue acusado de arreglar partidos para ganar dinero en apuestas . En un artículo de Dexerto, escrito por Richard Lewis, se explica que un ex compañero del equipo PARTY, Rustam “5TRYK#R” Alimkulov dio detalles de los supuestos arreglos, que habrían sido realizados durante 2015.

Los supuestos arreglos se dieron en el clasificatorio cerrado del Minor de CIS de cara al Major de Columbus 2016. Allí se habría aplicado lo que se conoce como spot-fixing, que consiste en apostar a acontecimientos particulares del juego para que sucedan, sin entregar el partido en sí. En el caso del equipo kazajo, por ejemplo, habrían apostado en su contra a que perderían las rondas de pistolas .

Según 5TRYK#R, habían arreglado para perder las primeras rondas de pistolas de sus tres partidos de la fase de grupos, con lo que ganarían un total de $5.000 dólares, pero algunas de esas apuestas fueron canceladas por los mismos corredores por sospechas .

El mismo 5TRYK#R subió videos con las imágenes de las demos de los partidos, en los que explica los errores -según él intencionales- que los llevaron a perder las rondas en las que habían apostado. Incluso, en el reporte original compartió capturas de conversaciones con HObbit, grabaciones de TeamSpeak y capturas de la página de apuestas en las que habrían hecho la maniobra.

La noticia llega en un momento particular también, ya que el reporte de Dexerto se publicó el mismo día que HObbit -el que tuvo la carrera más exitosa de los cinco de ese equipo de PARTY- se jugaba la permanencia en el Legends Stage del Major de Amberes 2022 ante Imperial Esports, partido en el que finalmente cayeron por 2-1.

Según lo que explicó Richard Lewis, 5TRYK#R está sufriendo una enfermedad seria y no quería dejar “nada sin decir” en caso de que pase lo peor. “Por seis años no he podido dejar de pensar, y periódicamente, esta situación me estresa mentalmente. La situación debido a la enfermedad es diferente, quiero poner mi moral en orden contando la verdad sobre el ex equipo de PARTY y vivir con la mente en paz”, explicó el ex jugador.

Horas después del reporte, el jugador de Cloud9 escribió un descargo en Twitter y negó las versiones que se difundieron: “Nunca he estado involucrado en arreglo de partidos. Estoy totalmente preparado para asistir en la investigación del ESIC. Todo lo que he logrado, lo conseguí con trabajo duro y perseverancia. Mi reputación está por sobre mi”.

Todas las pruebas fueron enviadas al ESIC, que ya habría iniciado el proceso preliminar de investigación. Quedará esperar los resultados para saber las posibles sanciones que pueden llegar, a pesar de que el comité dejó bastante que desear en sus últimas investigaciones.

