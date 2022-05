CS:GO: qué es el bug de entrenador por el que fue sancionado Zakk de 9z

PGL

El coaching bug de CS:GO es foco de otro momento escandaloso para el ecosistema competitivo del shooter. Durante la mañana, la ESIC (Esports Integrity Comission) publicó una nueva investigación que puso el foco en tres casos de entrenadores que no lidiaron correctamente -según lo que determinó a investigación- con variantes del bug: Zakk (9z), Peacemaker (Imperial Esports) y Hally (Team Spirit). La publicación llegó a tres días del Major de Amberes y la resolución de Valve, desarrolladora del juego, fue suspenderlos y prohibir sus participaciones.

Pero, ¿de qué se trata el bug exactamente? Si bien existen distintas variantes, el bug le permite a los entrenadores acceder a determinadas partes del mapa en tiempo real y obtener información que de otra manera no tendrían. Existen casos como el de Zakk y Hally, que se encontraron en modo espectador estático en partidos de competencias oficiales y casos como el de Peacemaker, que accedió a modo cámara libre y recorrió el mapa. No es que los entrenadores decidieron activar el bug, sino que lo que se investigó fue el comportamiento de los mismos una vez que se encontraron accidentalmente ante esta situación. Un punto importante es que la sanción, de alguna manera, igualó la situación de los tres entrenadores, aunque no son equiparables.

Con ánimos de generar mayor transparencia el esports referee Michal Slowinski compartió la evidencia que recopiló para ESIC. Dentro de los cuatro casos que se identificaron de zakk, se destaca su enfrentamiento ante eUnited junto a Luminosity Gaming durante el Clasificatorio Cerrado de la IEM Cologne 2018, que deja mucho que desear como prueba contundente.

Caso en el que zakk se encontró con el bug de coach en el encuentro entre Luminosity y eUnited en el clasificatorio cerrado del IEM Cologne 2018

Según ESIC, el error de los coaches fue no detener el encuentro y alertar sobre lo que estaba sucediendo. Es decir, la falta está en dar lugar a la posibilidad de acceder a ventaja antideportiva y no avisar a un administrador/árbitro para reiniciar la ronda y garantizar el correcto funcionamiento. Como consecuencia, los materiales recopilados que sucedieron hace más de dos años -hasta cinco años en algunos casos-, fueron revelados a menos de tres días del Major y generaron gran molestia dentro de los equipos y en la comunidad, que defienden al entrenador de la Violeta bajo el reclamo #FreeZakk.

La prohibición a los entrenadores en vísperas del evento de PGL pone en clara desventaja a los tres equipos que no cuentan con el tiempo suficiente para hacer modificaciones a su plantel, ya que disponían de la posibilidad de cambiar de coach hasta cinco días antes. De acuerdo a ESIC, los entrenadores tendrán posibilidad de replicar y de defensa, pero no cambiará el hecho de que no formarán parte en el Major.

SEGUIR LEYENDO: