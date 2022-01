“La escena esta cada día mas fuerte y las organizaciones están generando que muchas chicas puedan profesionalizarse”

Undead BK presentó su equipo femenino de VALORANT

Hace solo algunos días, Undead BK le dio la bienvenida a las cinco jugadoras de VALORANT que van a representar a la organización en las próximas competencias: Flossie, chjna4Q, azul, Churra y frantastic.

“Estamos super contentas de arrancar el año de esta forma, representando a un organización tan grande como UBK, y muy agradecidas con ellos por darnos esta oportunidad , esperamos poder representarlos de la mejor manera”, destacó Flossie después del anuncio.

— ¿Cómo está trabajando el equipo en esta primera etapa?

— Apenas supimos de las fechas de las qualys nos pusimos a trabajar. Diciembre fue un poco difícil por las fiestas, pero no nos impidió entrenar. Tuvimos que adaptarnos y entrenar hasta los fines de semana ya que estábamos ajustadas con los tiempos, pero ahora en enero ya estamos más organizadas con un horario de entrenamiento fijo.

— ¿Qué expectativas les genera el saber que el 2022 va a tener un circuito consolidado de VALORANT y que existe la posibilidad de llegar a participar en un mundial?

— La verdad que amamos todo lo que está haciendo Riot por nuestra escena femenina. Incentiva a que más chicas decidan iniciarse en lo competitivo y, por otro lado, motiva mucho a las que ya están compitiendo hace tiempo. Además, el calendario anual es excelente, nos permite planificar a futuro en base poder corregir errores, estrategias, trabajar lo psicológico e ir puliendo todo lo que con lleva lo táctico de un equipo.

Flossie también destacó que en esta primera etapa, los objetivos serán mejorar como equipo, consolidar su nivel profesional y dar lo mejor de cara al Mundial para lograr llegar hasta esa instancia. “La escena esta cada día mas fuerte y las organizaciones están invirtiendo cada vez mas en VALORANT, generando que muchas chicas puedan profesionalizarse”, agregó sobre le presente del competitivo.

Jonathan Grispo es el CEO de Undead BK

Jonathan Grispo, CEO de la organización, se refirió a la decisión de apostar a la escena femenina de VALORANT: “uno de nuestros objetivos es impulsar la escena de esports. La diversidad y la inclusión son parte de ese compromiso”. También destacó que las jugadoras representan los “core values de Undead”. “Queremos desarrollar nuestra presencia competitiva en VALORANT con las mejores jugadoras y definitivamente las encontramos”, agregó.

— ¿Qué objetivo tienen como organización este año en la escena?

— En marzo de este año cumplimos 4 años en la escena como organización y estamos muy contentos de ver como crece el ecosistema gamer que tanto nos apasiona a todos. El 2022 es un año clave para nosotros, nos encontramos en un proceso de expansión y preparándonos para afrontar nuevos desafíos. Nuestro principal objetivo es seguir desarrollando la marca para poder acompañar y compartir nuestra visión.

— ¿Cómo ven la decisión de establecer un circuito muy afianzado para el competitivo femenino?

— Es un paso en la dirección correcta desarrollar el ecosistema competitivo femenino. La industria necesita que haya lugar para que puedan desarrollar su marca personal y mostrar sus habilidades.

— ¿Y qué perspectiva tenés sobre el futuro de la escena femenina en general y de VALORANT en particular?

En el futuro no debería existir una escena femenina y masculina. Se tiene que convertir en un tema de habilidad y no de género, porque en los esports no hay una limitación física que genere ventaja sobre un otro, acá es todo un tema de habilidad y dedicación. Al ser Riot el desarrollador de VALORANT, te permite apoyarte en ellos para construir proyectos a largo plazo sabiendo que a nivel global van a construir un ecosistema como lo hicieron con el League of Legends.

Undead BK ya forma parte de los 8 equipos del Norte y los 8 equipos del Sur que se enfrentarán en el primer torneo cerrado de cada zona. Desde las redes de VALORANT anticiparon que en los próximos días se conocerá más información sobre las transmisiones de los cruces que se llevarán a cabo los fines de semana.

