SMITE: cuatro latinos fueron campeones mundiales de la edición 2022

SMITE campeones mundiales 2022: Atlantis Leviathans

El segundo domingo de enero la competencia de SMITE más importante del circuito tuvo a Atlantis Leviathans como gran campeón. La escuadra de mayoría latina logró un determinante 3 a 0 frente a Tartarus Titans para darle cierre a la SMITE Pro League Season 8 y levantar la gran copa. El equipo contó con representación de Uruguay, Perú, Guatemala, Colombia y Estados Unidos a través de los jugadores Sheento, Ronngyu, Panitom, Jarcorrr y Zapman respectivamente.

El norteamericano en el rol de Hunter logró la hazaña única de conquistar su tercer campeonato mundial consecutivo, al tiempo que Latam dio un paso histórico a través de la victoria de sus representantes. El torneo repartió un total de 400 mil dólares y se desarrolló desde el 14 de diciembre al 9 de enero de forma offline. Su sede norteamericana se situó en un estudio cerrado de Hi-Rez Studios, organizadora y publisher responsable del título. La decisión de llevarlo a cabo sin audiencia presencial fue motivada por la actual situación de COVID-19.

@SPLLeaviathans

Respecto a su camino a la victoria, Ronngyu no tuvo más que palabras de agradecimiento para su teammate: “Hacer equipo con Zapman fue probablemente la mejor cosa que le pasó a mi carrera en SMITE. Me enseñó cómo no ponerme nervioso en games importantes, disfrutar de la vida y, más importante, paciencia”. Por su parte, el mid-laner de Leviathans, Sheento, festejó: “Después de 7 años y dejar atrás familia, amigos, mi hogar para seguir mi sueño, hoy se cumplió y estoy muy feliz. No dejen de soñar y luchen por sus sueños”.

Ronngyu, support de Atlantis Leviathans | @SPLLeaviathans

Cada vez llegan más casos de latinoamericanos en las últimas instancias de competencias mundiales. En el caso de SMITE, los leviatanes llevaron su desempeño a la máxima distancia con su victoria definitiva ante los titanes. Durante el evento principal, disputaron tres series al mejor de tres, donde perdieron un solo game frente a los ingleses de Camelot Kings. El resultado en fase de grupos también fue contundente y su participación dejó un recorrido aplastante en el torneo.

