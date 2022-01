Malvinas y Furious buscarán la clasificación al torneo más importante de Rainbow Six

El próximo fin de semana, entre el 15 y 16 de enero se disputará de forma presencial en San Pablo, Brasil el clasificatorio latinoamericano del Six Invitational 2022, el torneo más importante del circuito de Tom Clancy’s Rainbow Six: Siege. Serán un total de seis equipos de toda la región, donde Malvinas Gaming y Furious Gaming serán los representantes del cono sur. Hay un solo pasaje a Montreal, Canadá, que será para el ganador del torneo.

La primera fase del torneo será un grupo integrado por Furious, Malvinas, Black Dragons (de Brasil) y Atheris (de México). Se enfrentarán en partidas al mejor de un mapa todos contra todos y los dos mejores pasarán a las semifinales. En la siguiente instancia ya esperan MIBR (de Brasil) y Fenix (de México), ya que son los dos equipos mejor posicionados en la tabla global de puntos que no clasificaron al Six Invitational.

Los playoffs serán un bracket de eliminación simple, lo cual quiere decir que no hay segundas oportunidades. Los encuentros de semifinales serán al mejor de tres mapas, mientras que la Gran Final del clasificatorio, se definirá en cinco.

Debido a la pandemia, tanto la clasificatoria al Six Invitational 2020 como las Copas Elite Six pasadas debieron jugarse online, lo cual representa una fuerte desventaja para los equipos que no son de Brasil debido al ping. Esta será la primera vez que equipos latinoamericanos de habla hispana se enfrentarán a los brasileños de forma presencial, por lo que es una gran oportunidad de demostrar su potencial. Cabe destacar también que Brasil es una de las regiones más fuertes del mundo en la disciplina, incluso el último campeón del Six Invitational es un roster brasileño: Ninjas in Pyjamas.

Sobre lo que se viene para su equipo hablamos con Carlos “Charly” González, Fundador y CEO de Malvinas. “La idea nuestra en R6 es siempre pelear en todo lo que es a nivel nacional y a nivel internacional también. Los últimos dos años conseguimos todas las clasificaciones a Elite Six y las dos a la closed de Six Invitational”, destacó.

Charly también resaltó que por la pandemia, de los ocho viajes que podría haber hecho la organización, no se pudo concretar ninguno y este será el primero. “La idea para nosotros siempre es tratar de ser uno de los mejores equipos de R6 de Latinoamérica, por una cuestión de nuestra historia, es uno de los juegos que más queremos, respetamos y que más tiempo venimos jugando. Tenemos la GH en gran parte dedicada para los chicos y esperamos tener un buen resultado en la qualy”, agregó.

Por su parte, Nahuel “Nahu” Cobas, Head of Operations de Furious, destacó la importancia de esta disciplina dentro de La Calavera: “R6 para nosotros es un pilar dentro de la organización. Es un juego en el que llevamos 3 años y no tuvimos mucha rotación salvo el primer año en el que cambiamos casi todo el equipo. En el último año, con la adición de shoxo, VJ y WeTz logramos consolidar esa base de jugadores, hoy en día el grupo es muy unido”.

Sobre el año del equipo, destacó la evolución a partir del trabajo hecho: “Este año logramos capitalizar, sobre todo a fin de año, el trabajo hecho. El formato del torneo no nos benefició tanto, pero a su vez nos ayudó a crecer. Capitalizamos todo en ese fin de semana que fueron los playoffs. Seguimos en la misma línea de entrenamiento, no estamos cambiando patrones ni estructura para adaptarnos al rival, sino que directamente nosotros vamos a ir a Brasil a plantear nuestro juego pensando que es mejor. Al fin y al cabo, va a ganar el que tenga un mejor juego. Analizamos al rival y tratamos de adaptar nuestras cosas, pero estamos pensando más en que ellos se adapten a nosotros”. Y definió: “Seguimos con el mismo plan, no hubo muchos cambios, así que no veo por qué no podamos rendir de la misma forma que rendimos en playoffs y en el open qualifier”.

