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En el día del cumpleaños de Messi, la selección argentina se entrenó de cara al duelo con Jordania: el único ausente

El conjunto nacional volvió a la actividad en Kansas City con plantel casi completo y sonrisas en el inicio de la práctica

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Argentina volvió a entrenarse de cara al choque del sábado ante Jordania (Reuters/Denny Medley)
Argentina volvió a entrenarse de cara al choque del sábado ante Jordania (Reuters/Denny Medley)

La selección argentina volvió a entrenarse este miércoles en Kansas City con la mirada puesta en el cierre de la fase de grupos del Mundial, tras haber sellado la clasificación a 16avos de final y asegurado el liderazgo en el Grupo J. El plantel regresó a la actividad en una jornada especial marcada por el cumpleaños número 39 de Lionel Messi, quien compartió el festejo junto a sus compañeros y a los cocineros de la delegación, también agasajados por sus aniversarios.

Bajo el calor intenso en el complejo deportivo de Sporting Kansas City, la práctica se inició con los habituales primeros minutos abiertos para la prensa. Los primeros en salir al campo fueron Facundo Medina, Marcos Senesi, Nicolás González, Julián Álvarez, Lautaro Martínez y Giuliano Simeone, quienes formaron una ronda de pases a dos toques mientras el resto del plantel fue ingresando progresivamente. El astro fue uno de los últimos en sumarse y, sonriente, se incorporó a otra de las rondas antes del inicio formal del entrenamiento.

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En el campo trabajaron 25 futbolistas. El único ausente fue Cristian “Cuti” Romero, quien permanece bajo observación por aquella dolencia en la rodilla derecha que lo llevó a ser reemplazado durante el encuentro frente a Austria. El cuerpo médico evaluó que no era necesario realizarle una resonancia, por lo que su trabajo diferenciado en el gimnasio respondería más a una medida de precaución con miras a su recuperación para los duelos de eliminación directa.

En la práctica solo se ausentó Cristian Romero (Reuters/Denny Medley)
En la práctica solo se ausentó Cristian Romero (Reuters/Denny Medley)

El entrenamiento de este miércoles marcó el regreso a la rutina tras la tarde libre que Lionel Scaloni otorgó al plantel. Ayer, algunos futbolistas aprovecharon para descansar, distenderse y en algunos casos también compartir un momento junto a sus familiares. Por la noche hubo saludos a Messi. El rosarino publicó en Instagram una foto rodeado de Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Lisandro Martínez, Giovanni Lo Celso, Nahuel Molina, Nicolás Otamendi y el utilero Marito De Stéfano, todos detrás de una torta de cumpleaños.

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En la concentración siguieron los festejos con un nuevo gesto colectivo: todos los jugadores lucieron remeras con fotos que alguna vez se tomaron junto a Leo, acompañadas de mensajes de afecto en redes sociales.

En lo futbolístico, la atención está puesta en el armado de la formación que enfrentará a Jordania el sábado en el Dallas Stadium. Para el cuerpo técnico, la práctica del jueves servirá para definir si se apuesta por un equipo con mayoría de habituales suplentes o si algunos titulares tendrán minutos.

Messi y su primer entrenamiento con 39 años (Reuters/Denny Medley)
Messi y su primer entrenamiento con 39 años (Reuters/Denny Medley)

La incógnita mayor recae sobre la presencia de Messi y Emiliano Dibu Martínez desde el arranque, mientras se perfilan como opciones de recambio Otamendi, Gonzalo Montiel, Exequiel Palacios, Simeone y Nicolás González.

Un aspecto clave en la planificación es la situación de los amonestados: tanto Facundo Medina como Paredes vieron la tarjeta amarilla ante Austria y, en caso de recibir otra sanción ante Jordania, deberán cumplir una fecha de suspensión en los 16avos de final.

Tras superar la lesión que lo marginó de los amistosos previos a la Copa del Mundo, el mediocampista de Boca Juniors tenía todos los boletos para ser de la partida ante los jordanos, pensando en sumar rodaje. Pero la amonestación ante los austríacos sembró la duda y la decisión sobre si junto a Medina serán preservados o utilizados el sábado será evaluada por Scaloni en las próximas horas.

Scaloni durante la práctica de este miércoles (Reuters/Denny Medley)
Scaloni durante la práctica de este miércoles (Reuters/Denny Medley)

Lo cierto es que, con la tranquilidad de la clasificación y el ánimo elevado por los festejos internos, la Scaloneta continúa su preparación en Kansas City, a la espera de definir la alineación que buscará cerrar la primera fase con puntaje ideal y sin sobresaltos disciplinarios.

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